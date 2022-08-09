壓抑之中、拍出超越時代的「香港人物語」：電影『Blue Island 憂鬱之島』導演陳梓桓專訪

前言：拍攝2014年雨傘運動紀錄片《亂世備忘》的陳梓桓導演，於新的作品中探討象徵香港社會三個不同年代的「認同感」，同時希望能將香港人累積的心路歷程傳給後世。本作品近期也於日本上映。

以香港為活動據點的電影導演、編劇。1987年於香港出生。首部紀錄長片《亂世備忘》(2016年)紀錄並檢證了2014年的雨傘運動，於日本山形國際紀錄片影展中獲頒小川紳介獎，亦入圍金馬獎最佳紀錄片。初期的短篇作品《香港人不知道的》(2013年)和《作為雨水：表象及意志》(2014年)，皆運用計畫性編劇和偽紀錄片的方式切入香港的政治景況。《憂鬱之島》為其第二部長篇電影。



©2022Blue Island project 以認同感為主題 香港為何？香港人為何？ 遭遇過超乎想像的命運變遷，香港的創作者們，不論是誰都被質問著根源的問題。1987年出生的陳梓桓導演，以香港人的認同感為主題，拍攝了電影《憂鬱之島》。7月16日於日本公開上映。 本作品用紀錄片和戲劇重演方式交錯呈現跨越三個年代的故事。三個年代分別為1967年左派暴動和其前後發生的文化大革命、1989年的天安門事件、2014年雨傘運動和2019年反送中運動。此部作品傳達了香港人每隔20年，賭上自己人生，於各大事件中奮鬥的心路歷程。陳梓桓導演所指望的，是透過作品，描繪出國安法下壓抑不安的香港人們心中最珍貴的價值觀。

文化大革明時期農村的集會景況©2022Blue Island project 關鍵就在歷史裡 陳梓桓導演於7月16日日本上映前夕抵達日本，在與筆者的訪談中談道： 「不同年代的香港人們都曾探求共同的香港價值。雖然沒有明確的答案，但或多或少逐漸接近了。關鍵就在我們香港人一步步走過的歷史裡。」

於《憂鬱之島》上映前夕造訪日本的陳梓桓導演（攝影＝筆者） 陳梓桓出生於香港島上的公務員家庭，小時候對政治並沒有興趣。10歲時遇上香港回歸，在小學裡背誦了中國國歌。大學時代是他人生的轉捩點。某天在書店讀到關於天安門事件的書，裡面記載了發起北京抗議活動的學生的回憶錄。他還曾造訪每年6月4日都會舉辦天安門事件追悼儀式的維多利亞公園。 「我很認真聆聽追悼儀式上的致詞。能感受到回憶錄裡描寫的民主化運動的『抵抗精神』，現在也被香港人承繼著。」

天安門事件30週年追悼會©2022Blue Island project

帶著攝影機參與雨傘運動 陳梓桓曾參與2008年「反高鐵運動（反對中國連接香港的高鐵計劃）」和2012年「反國民教育運動（愛國教育導入）」，漸漸對「政治」和「香港的將來」抱持關心。 大學畢業後，為了學習電影製作而進入研究所深造。2014年雨傘運動時，他扛著攝影機全力拍下了當時活動的場景。「那就是我參與抗爭運動的方式。」他將那段紀錄翻拍成電影《亂世備忘》並發表於世，其後受邀參加世界各地影展，因此下定決心要一輩子從事這份工作。

支持並發起學生自由訴求的年輕時的林耀強©2022Blue Island project 2017年拍攝《憂鬱之島》之初，曾考慮將電影名稱取為《14/67》，想表達1967年至2014年之意，其構想是取自香港人氣懸疑小說家陳浩基名作《13/67》。但在拍攝途中，竟遇上了2019年的示威運動。 這讓電影的主題比原先設定的更加沉重，因而將片名改為《憂鬱之島》，將載浮載沉激烈動盪的香港比喻為命運共同體的「島嶼」。 與2014年不同的2019年抗爭 陳梓桓在大學時，曾拍攝跟認同感有關的短篇電影。 「香港人在一國兩制下擁有獨自的身分，同時又屬於中華人民共和國的國民。2014年的雨傘運動前後開始，香港的價值觀與中國的價值觀漸漸產生衝突，香港人自身的認同感出現了問題。（把香港視為自己的歸屬）本土思想誕生，我自己本身也受到了很大的影響。」 與《亂世備忘》不同的是，在2014年雨傘運動時，面對鏡頭堂堂正正暢言理想的年輕人，在2019年時則是不斷閃躲鏡頭。因此在製作電影上，需要運用紀實與劇情等多重手法。 「比起2014年參與市民運動的人們大方分享對民主的觀點，2019年則有如戰爭，示威者無暇議論，將臉用口罩遮起，並拒絕採訪。所以我使用了與《亂世備忘》不同的手法去拍攝。」

陳克治（岑軍諺飾演·右）與他的妻子（田小凝飾演）終於抵達「自由的國度」· 香港©2022Blue Island project 此部作品由不同年代的景象交織成複雜且深刻的情節，有人評論此作品對於不是很了解香港的人來說，較難以理解。但陳梓桓對此說道：「將拍攝到的所有影像全數呈現的確會使內容很複雜。但也可說複雜就是香港的特徵。為取其平衡曾內心掙扎痛苦過。在國外上映後獲得超乎預期的回響。因抗爭運動傷痕累累、世代產生對立、各種挫折痛苦其實都是普遍會遇到的問題，期待在日本也能取得同感。」 電影裡登場的人物中，有一位風雨無阻每天都在維多利亞港游泳的老人。他是1960年代從中國大陸游至香港的偷渡者。 陳梓桓說：「他不管雨天或身體狀況不好，每天早上8點都在此游泳。那是因為游泳本身他來說是自由的象徵。透過電影能實際感受到的是，香港的價值是自由。我會選擇創作也是因為我想擁有自由的人生。拍攝電影對我來說就是自由的象徵，也是對未來的挑戰。」

呼喊著「反送中（反對遣送中國）!」包圍立法院的示威隊伍©2022Blue Island project

同甘共苦的創作者 近年，香港出現越來越多以政治運動為主題的優質電影。這部作品的製作團隊，加入了曾監製過描繪年輕權威政治家的紀錄片『地厚天高』的任硯聰，和監製過預言香港黑暗未來而造成話題的電影『十年』的蔡廉明。 「我時常在思考，在一塊土地上，環境越是惡劣，越能生出好的紀錄片（笑）。從2014年到2019年，每個香港的創作者，都是從現場痛苦掙扎中學到如何拍攝、如何完成作品。在香港有太多必須紀錄的題材，對於創作者而言雖然是很幸運的事，卻也非常沉重，但我們心無旁鶩選擇繼續拍攝。」 在香港繼續拍攝電影的覺悟 香港目前的狀態，是不可能放映陳梓桓導演的作品的。 「花了5年完成的作品，卻沒辦法給香港人觀看，確實是很可惜。但透過在國外放映，加上現在很多網路平台都能撥放電影，雖有一定的風險，應該還是能讓香港人接觸到。」 在國安法的規制之下，會不會有天連攝影機都碰不了？ 「『BE WATER』的精神非常重要。（柔軟的活著，是李小龍的名言。並成為2019年反送中示威運動時的象徵口號） 。拍攝作品的方式有很多種，很多國家有著比香港還嚴峻的環境。比如伊朗的導演，他們都能做到，我們香港的導演不可能做不到。就算沒錢，無法上映，甚至入獄，我也可以用書寫的方式創作。」

被判入獄的楊宇傑（譚鈞朗飾演）©2022Blue Island project