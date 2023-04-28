人類史上首位盲聾者大學教授・福島智：「溝通帶來光明」由真人真事改編的電影《指尖上綻放的愛》上映

人類史上首位盲聾者大學教授・福島智：「溝通帶來光明」由真人真事改編的電影《指尖上綻放的愛》上映影訊
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福島的視聽障礙並不是與生俱來的。3歲右眼、9歲左眼、14歲右耳、18歲左耳，他是在不同階段時失去視力和聽力。因此，即使是全盲全聾，對於失明前的影像及失聰前的聲音仍是有記憶，也可以自在開口說話。
另一方面，正是因為非先天性，所以經歷了嚴重的喪失體驗。他重複經歷好幾次，而且最後一次是發生在多愁善感的青少年時期，一定是超乎想像的痛苦。這部電影是描述盲聾少年，在成長過程中克服了接二連三的難關，以及母親在一旁守護的劇情片。
電影前半段是以母親的苦惱為主，描述母親令子（小雪）一路陪伴著3歲染上眼疾，9歲全盲的智；後半段的故事則是以長大成人的智（田中偉登）為中心展開。接納自己的視覺障礙，個性活潑開朗的智，告別故鄉兵庫縣，一個人離鄉背井轉學到東京的盲人學校就讀，展開了住校生活，度過美好的青春。然而，在18歲的冬天，甚至連他賴以生存的聽力都喪失了。電影不只是描述智是如何度過這個衝擊，又是如何成為日本首位進入大學就讀的盲聾生的心路歷程，同時也刻劃令子等一家人對他的支持。
18歲思考活著的意義
故事的原型是來自令子本人所寫的《さとしわかるか》（暫譯《小智，他知道嗎？》）（2009年，朝日新聞社。現在有電子版可購入）的紀錄。關於電影企劃，福島如此回顧道：
「要改編成電影的時候，我聽到是以母親的書為素材，那樣的話，我沒有置喙的餘地。那本書的問世，我也全面給予協助，但年幼時期發生的事情等，也有連我自己都不知道的部分。但也正因為是從母親的觀點出發，所以才能夠被拍成電影。」
電影《指尖上綻放的愛》是設定以照顧身障兒的母親為主角，比較容易得到觀眾的普遍共鳴。對於母親的描寫，站在兒子的立場，您如何感受呢？
「母親也要忙家事和照顧2位哥哥，我想她應該非常辛苦吧，這部分在電影裡面也如實呈現出來。這次我重新體會到，對於母親來說，比起失聰，我的失明帶給她的打擊更大。但是，對於當事者的我來說，雖然9歲視力完全喪失，心裡當然覺得很衝擊，但因為還有聲音的世界，加上當時年紀還小，所以相對上能夠適應。」
確實在電影的前半段，描述了童年時期的智對於自己的失明展現令人驚訝的豁達的一面。現實上的福島是在14歲到18歲的這段時期逐漸失聰，但是電影裡面主要是以18歲的冬天到隔年春天為止為中心，展開後半段的故事。
「我是在聖誕節出生的，但從1980年的18歲生日前後開始，聽力就急遽下降，直到隔年1月到3月，經過約3個月的期間後，我就幾乎完全聽不到任何聲音。」
在成長過程中，縱使每隔4～6年間隔，智的人生試煉就會接連出現，但最讓人痛苦的莫過於這3個月。他從盲校休學，回到神戶老家，並且採取飲食療法和運動療法，卻仍徒勞無功。
「一眼接一眼、一耳接一耳逐漸惡化，直到我終於全部失去。一開始感到非常不可思議，為什麼會陷入這樣的狀態，也曾想過這一切未免太過分了，在那之後，過了一陣子，我在2月14日寫給朋友的信件裡面提及，如果活著本身是有意義的話，那我這樣艱困的處境也一定有其意義所在。實際上，當時內心慌亂的我還沒理出頭緒，但已有這樣的念頭了，所以心情上也相對平靜。」
「我反而想要活下去」
對智而言，他的救贖是透過點字閱讀、寫日記和寫信，還有持續思考這件事。成為盲聾者後，不久即讀到卡夫卡的《變形記》，電影裡面也有出現朗讀的畫面，讓他留下深刻印象。
「當我讀到了主角一早醒來發現自己變成一隻巨大的蟲子，我覺得這就是在說我啊，我就像變成蟲子的葛雷戈・薩姆沙，接下來要怎麼活下去。」
另一個是芥川龍之介的《齒輪》。這是芥川在自殺前幾個月寫的小說，描寫被認為是作者本人的主角，不斷地從周遭各種事物感受到死亡的預兆。
「雖然內容灰暗，光是讀了就有想要尋死的念頭，但我反而有不能就這樣死掉的想法。比起閱讀那些表面上充滿希望的娛樂小說，《齒輪》反而讓我的心情感到平靜。假如已經沉到最深的海底，就代表不會再往下沉了。因為從小開始視力和聽力就逐漸惡化，終於到全盲全聾的這一刻，反而產生一種安心感，沒有什麼會比現在更糟了。夠把這裡為起點，努力活下去。」
電影裡面，失去聽力的智彷彿被推落地獄深淵後，開始往上爬，故事一路描寫到成功進入大學就讀為止，但這一路走來，當然是無法用影像充分表達苦悶的日復一日。
「在81年2月的時候，只是隱約認為如果自己的存在是被賦予使命，就必須完成，大概就這樣而已。我想親身經歷這般苦惱，也是與使命有關吧。在心理學上來講是種合理化吧，但我自身也認同這樣的想法，而且心情才得以平復。如果不這麼想，確實很難支撐下去。」
出現希望之光，卻遙不可及
在那不久之後，令子偶然發明「指背點字」，即是使用食指到無名指的左右6根手指頭，利用點字機的打字訣竅，疊在對方的手指上按壓來進行溝通的方法。通常，令子是把點字打在紙上來傳遞訊息，為了節省時間，她突發奇想出此法。指背點字就此應運而生，目前作為盲聾者的溝通手段之一扎根下來。
「這是81年3月初的事情。我想應該是3月3日，但沒有寫在日記上，所以不確定。大概是那個時候覺得這沒有什麼了不起的吧，當時年少輕狂，因此當我母親開始使用奇怪的方法，我應該是以為自己一定可以想出更棒的方法吧。」
3月底，福島回到盲校宿舍，這次以全盲聾的學生身分，迎接高三的新學期。指背點字的溝通法傳開後，大家都使用指背點字跟他聊天，並且鼓勵他。
「加油啊！不要認輸喔！…。一開始很激勵人心，不過光是這樣是行不通的。只是單方面自顧自地說話，對方就走掉了，這種情況一而再再而三地重複發生。我宛如置身在地下監牢，偶爾會有訪客透過那扇小小的窗戶給我安慰一下，但是話講沒幾句，人又消失無蹤，就是那種感覺。我完全不知道周遭的人在聊些什麼，感受不到像以前那樣廣度的溝通，於是變得越來越孤單。」
從支援而生的廣度溝通
之後迎來一個轉捩點。在指背點字誕生經過4個月左右，盲校的一位學長用這個方法來示範如何輔助通譯。其作法不是透過指背點字跟盲聾人士直接對話，而是與對話者的中間有個人來進行通譯，而且是以「直接引語」來傳達。他找回曾經一度放棄的「廣度溝通」手段的感覺，這件事後來對福島的人生道路產生很大的影響。
「那個時候，我還不清楚自己的使命是什麼，就連上大學這件事，我也只想說應該可以像2位哥哥一樣去讀吧。進入大學後，也有一段不知道該做什麼好的迷惘時期，在那之後陸續出現不可思議的邂逅，總覺得好像要為盲聾者做點事的，好像成為畢生志業般，感覺像是無法逃脫的使命。」
81年11月，「與福島智一同前進之會」的籌備會正式成立，支援福島在大學順利就讀。以此作為前身機構，10年後全國盲聾者協會正式創立。87年，從東京都立大學畢業，進入研究所念書的福島，以自身接受過的支援作為原型，與該協會一同參與對盲聾者的輔助溝通系統的整備工作。
「這就是所謂做好基礎建設，有了這個地基，盲聾者才能首次真正實現社會參與，有的事是不管自分再怎麼努力也做不到，所以需要有個從旁協助的人，以這個為起跑線來進行整備的福利政策，日本也正在逐漸落實。之所以投入這項工作，出發點就是我個人曾經接受過輔助溝通系統的幫助。」
他者的存在帶來光明
一旦失去溝通，人類也無法生存，這似乎是理所當然的事，但是在18歲失明和失聰下，福島體會到彷彿是一個人獨自被流放到太空空間的感覺，正因為如此才能夠深刻領悟出這般真理。
「我深切地認為，一旦溝通被阻斷，靈魂就會陷入窒息、如極度飢渴般的狀態，也就是說，跟缺乏水、食物和氧氣供給是一樣道理。看不到風光明媚的景色，聽不到美妙悅耳的音樂，當然會覺得乏味無趣。不過，溝通被阻斷的感受不僅僅是這種程度而已，而是自己喪失活在這世界上的證明。人是因為透過跟某人的交流，透過他者存在而『反射的光』，首次意識到自己。」
成為大學教授的福島，在投入無障礙和身心障礙的專門研究之餘，20年以來同時擔任世界盲聾者聯盟亞洲區代表，2022年秋天交棒給下一任。放眼世界，他深感提供給盲聾者的福利遠不及其他身心障礙者的支援措施。世界上有超過1000萬人，日本國內至少就有1萬4000人的盲聾者。
「有些人需要別人協助才能夠活下去，滿足生理上像用餐、如廁、洗澡這樣的必要條件是基本的支援措施，但是與他人溝通、獲得資訊、自由外出也是同等重要，而這些對盲聾者來說特別困難，如果沒辦法做到，就如同在坐牢一樣。也就是說，有很多人是過著明明沒犯罪卻彷彿被關入監牢般的生活，必須想辦法讓他們獲得釋放。因此，我希望能夠最大限度上推動公共政策。」
在日本，不只是盲聾者，普遍的身心障礙者福利比其他先進國家還要落後，福島認為其根源在於女性的社會參與持續停滯不前。
「這兩個問題是相通的。如果不消除對女性的歧視，確實做到性別平等的話，包含身心障礙者在內的各種少數族群共生共好的社會是不會實現的。根據世界經濟論壇公布的性別落差指數，日本排在第116位。人類有半數是女性，所有人都是女性生的，但是性別不平等的狀況卻是如此嚴重，只要這個狀況不改善，就無法消除對占整體近百分之十的身心障礙者的歧視。若日本社會持續以「歐吉桑」為中心來運作，對身心障礙者也不會有任何好處。」
而且，這些「歐吉桑」在不久後也會成為需要接受幫助的老年人。電影《指尖上綻放的愛》的尾聲響起了福島經常引用的詩――吉野弘的《生命》，其中一段是：「生命／是身在其中抱著缺陷／由他者填補而達成圓滿」）。讓人立刻想到如同福島所說的，不論是任何事情，誰無法完全置身事外的人生法則。
「打造一個不管有什麼樣的缺陷，大家都能攜手克服的社會是很重要的，因為具有多元性的社會，才能變得堅韌有包容力。從結果來看，比起競爭，同心協力更能夠提升競爭力。當擁有形形色色的觀點、價值觀和條件的人混合在一起，雖然乍看之下感覺效率很低，但是能夠適應各式各樣的環境，成為有柔軟性的社會。」
指背點字通譯員：春野桃子、前田惇美
採訪拍攝：花井智子
採訪者・文章：松本卓也（nippon.com）
作品情報
- 演員：小雪
田中偉登、吉澤悠、吉田美佳子、山崎龍太郎、札內幸太、井上肇、朝倉亞希／中川雅也
- 總監製・製作人：結城 崇史
- 導演：松本准平
- 劇本：橫幕智裕
- 音樂：小瀨村晶
- 協助：福島令子 福島智
- 片尾曲：辻井伸行〈貝多芬：C小調第8號鋼琴奏鳴曲 作品13《悲愴》 II. ADAGIO CANTABILE〉
- 出品國：日本
- 製作年：2022年
- 片長：113分
- 電影發行公司：GAGA
- 日本文部科學省選定（適合青少年及大人觀賞）
- 官方網站：https://gaga.ne.jp/sakurairo/
- 臺灣上映日期：2023/05/05