人類史上首位盲聾者大學教授・福島智：「溝通帶來光明」由真人真事改編的電影《指尖上綻放的愛》上映

電影《指尖上綻放的愛》（導演松本准平）是講述一位18歲完全喪失視力和聽力的少年，以及一路陪伴他成長的母親的故事。改編自世界上首位在大學擔任專任教師的盲聾者――東京大學教授福島智的真實故事。透過這次電影上映的機會，本網訪問到福島教授本人。

1962年生於兵庫縣。年幼時期，兩眼接連失明，18歲失聰，變成全盲全聾。83年，考上東京都立大學，是日本第一位接受大學教育的盲聾者。曾任金澤大學副教授等職，2008年起就任東京大學先端科學技術研究中心教授，是世界上第一位盲聾者成為專職的大學教授。並且，擔任全國盲聾者協會理事、世界盲聾者聯盟亞洲區代表（2022年10月止連任5屆）。96年，他與母親令子一同榮獲吉川英治文化獎。03年，受美國《時代雜誌》選為「亞洲英雄」。著作有《盲聾者として生きて》（暫譯《活出盲聾者的人生》）（11年，明石書店）、《ぼくの命は言葉とともにある》（暫譯《我的生命與語言同在》）（15年，致知出版社）等。

福島的視聽障礙並不是與生俱來的。3歲右眼、9歲左眼、14歲右耳、18歲左耳，他是在不同階段時失去視力和聽力。因此，即使是全盲全聾，對於失明前的影像及失聰前的聲音仍是有記憶，也可以自在開口說話。 另一方面，正是因為非先天性，所以經歷了嚴重的喪失體驗。他重複經歷好幾次，而且最後一次是發生在多愁善感的青少年時期，一定是超乎想像的痛苦。這部電影是描述盲聾少年，在成長過程中克服了接二連三的難關，以及母親在一旁守護的劇情片。

電影《指尖上綻放的愛》。由小雪飾演母親令子，田中偉登飾演少年時期的智。 ©THRONE / KARAVAN Pictures 電影前半段是以母親的苦惱為主，描述母親令子（小雪）一路陪伴著3歲染上眼疾，9歲全盲的智；後半段的故事則是以長大成人的智（田中偉登）為中心展開。接納自己的視覺障礙，個性活潑開朗的智，告別故鄉兵庫縣，一個人離鄉背井轉學到東京的盲人學校就讀，展開了住校生活，度過美好的青春。然而，在18歲的冬天，甚至連他賴以生存的聽力都喪失了。電影不只是描述智是如何度過這個衝擊，又是如何成為日本首位進入大學就讀的盲聾生的心路歷程，同時也刻劃令子等一家人對他的支持。

18歲思考活著的意義 故事的原型是來自令子本人所寫的《さとしわかるか》（暫譯《小智，他知道嗎？》）（2009年，朝日新聞社。現在有電子版可購入）的紀錄。關於電影企劃，福島如此回顧道： 「要改編成電影的時候，我聽到是以母親的書為素材，那樣的話，我沒有置喙的餘地。那本書的問世，我也全面給予協助，但年幼時期發生的事情等，也有連我自己都不知道的部分。但也正因為是從母親的觀點出發，所以才能夠被拍成電影。」

福島智在3歲喪失右眼視力 ©THRONE / KARAVAN Pictures 電影《指尖上綻放的愛》是設定以照顧身障兒的母親為主角，比較容易得到觀眾的普遍共鳴。對於母親的描寫，站在兒子的立場，您如何感受呢？ 「母親也要忙家事和照顧2位哥哥，我想她應該非常辛苦吧，這部分在電影裡面也如實呈現出來。這次我重新體會到，對於母親來說，比起失聰，我的失明帶給她的打擊更大。但是，對於當事者的我來說，雖然9歲視力完全喪失，心裡當然覺得很衝擊，但因為還有聲音的世界，加上當時年紀還小，所以相對上能夠適應。」

令子（小雪）得知智失明而感到沮喪，是丈夫正美（吉澤悠）從旁鼓勵她 ©THRONE / KARAVAN Pictures 確實在電影的前半段，描述了童年時期的智對於自己的失明展現令人驚訝的豁達的一面。現實上的福島是在14歲到18歲的這段時期逐漸失聰，但是電影裡面主要是以18歲的冬天到隔年春天為止為中心，展開後半段的故事。 「我是在聖誕節出生的，但從1980年的18歲生日前後開始，聽力就急遽下降，直到隔年1月到3月，經過約3個月的期間後，我就幾乎完全聽不到任何聲音。」 在成長過程中，縱使每隔4～6年間隔，智的人生試煉就會接連出現，但最讓人痛苦的莫過於這3個月。他從盲校休學，回到神戶老家，並且採取飲食療法和運動療法，卻仍徒勞無功。

為了協助智的運動療法，騎腳踏車陪跑的令子 ©THRONE / KARAVAN Pictures 「一眼接一眼、一耳接一耳逐漸惡化，直到我終於全部失去。一開始感到非常不可思議，為什麼會陷入這樣的狀態，也曾想過這一切未免太過分了，在那之後，過了一陣子，我在2月14日寫給朋友的信件裡面提及，如果活著本身是有意義的話，那我這樣艱困的處境也一定有其意義所在。實際上，當時內心慌亂的我還沒理出頭緒，但已有這樣的念頭了，所以心情上也相對平靜。」

「我反而想要活下去」 對智而言，他的救贖是透過點字閱讀、寫日記和寫信，還有持續思考這件事。成為盲聾者後，不久即讀到卡夫卡的《變形記》，電影裡面也有出現朗讀的畫面，讓他留下深刻印象。 「當我讀到了主角一早醒來發現自己變成一隻巨大的蟲子，我覺得這就是在說我啊，我就像變成蟲子的葛雷戈・薩姆沙，接下來要怎麼活下去。」

福島教授在東大先端科學技術研究中心的研究室接受採訪。右為指背點字的通譯前田惇美女士。 另一個是芥川龍之介的《齒輪》。這是芥川在自殺前幾個月寫的小說，描寫被認為是作者本人的主角，不斷地從周遭各種事物感受到死亡的預兆。 「雖然內容灰暗，光是讀了就有想要尋死的念頭，但我反而有不能就這樣死掉的想法。比起閱讀那些表面上充滿希望的娛樂小說，《齒輪》反而讓我的心情感到平靜。假如已經沉到最深的海底，就代表不會再往下沉了。因為從小開始視力和聽力就逐漸惡化，終於到全盲全聾的這一刻，反而產生一種安心感，沒有什麼會比現在更糟了。夠把這裡為起點，努力活下去。」 電影裡面，失去聽力的智彷彿被推落地獄深淵後，開始往上爬，故事一路描寫到成功進入大學就讀為止，但這一路走來，當然是無法用影像充分表達苦悶的日復一日。 「在81年2月的時候，只是隱約認為如果自己的存在是被賦予使命，就必須完成，大概就這樣而已。我想親身經歷這般苦惱，也是與使命有關吧。在心理學上來講是種合理化吧，但我自身也認同這樣的想法，而且心情才得以平復。如果不這麼想，確實很難支撐下去。」 出現希望之光，卻遙不可及 在那不久之後，令子偶然發明「指背點字」，即是使用食指到無名指的左右6根手指頭，利用點字機的打字訣竅，疊在對方的手指上按壓來進行溝通的方法。通常，令子是把點字打在紙上來傳遞訊息，為了節省時間，她突發奇想出此法。指背點字就此應運而生，目前作為盲聾者的溝通手段之一扎根下來。

令子用她突發奇想想出的指背點字溝通法，和智對話 ©THRONE / KARAVAN Pictures 「這是81年3月初的事情。我想應該是3月3日，但沒有寫在日記上，所以不確定。大概是那個時候覺得這沒有什麼了不起的吧，當時年少輕狂，因此當我母親開始使用奇怪的方法，我應該是以為自己一定可以想出更棒的方法吧。」 3月底，福島回到盲校宿舍，這次以全盲聾的學生身分，迎接高三的新學期。指背點字的溝通法傳開後，大家都使用指背點字跟他聊天，並且鼓勵他。 「加油啊！不要認輸喔！…。一開始很激勵人心，不過光是這樣是行不通的。只是單方面自顧自地說話，對方就走掉了，這種情況一而再再而三地重複發生。我宛如置身在地下監牢，偶爾會有訪客透過那扇小小的窗戶給我安慰一下，但是話講沒幾句，人又消失無蹤，就是那種感覺。我完全不知道周遭的人在聊些什麼，感受不到像以前那樣廣度的溝通，於是變得越來越孤單。」

喜歡聽盲校同學增田真奈美（吉田美佳子）彈奏鋼琴的智©THRONE / KARAVAN Pictures