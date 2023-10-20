剖析楊德昌導演的首度回顧展：臺灣現場報導

剖析楊德昌導演的首度回顧展：臺灣現場報導影訊 臺灣香港 娛樂
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1982年，楊德昌在集錦式電影《光陰的故事》中，以短片《指望》開啟電影導演生涯。此後，發表第一步長片作品《海灘的一天》，並接續創作出愛情故事、懸疑片、喜劇等跨類型作品。即使作品類型多元，共同特徵是始終保有他對於臺灣的人們、社會、歷史，城市和人間悲喜的細膩觀察，有時夾帶著一絲冷漠。其於2007年6月辭世，享年59歲，僅遺留下包括電視劇等9部作品，如此早逝令全世界的觀眾與評論家相當惋惜。
回顧展的展期為2023年7月22日至10月22日，於臺北市立美術館和新北市的國家電影及視聽文化中心同步舉辦，是為期3年的研究計畫的集大成之展。相關資料來自於妻子彭鎧立於2019年捐贈的數萬份電影文物，不僅分為兩個展館，也特別上映導演歷年作品等豐富精選內容。
以7個視點剖析楊德昌
楊德昌曾如此說過：「電影創作即是講述真實的一個過程，因此相當困難。」本展嘗試以各種角度解釋其獨特風格，宛如「楊德昌電影」的縮影──宏觀且複眼，既嚴肅又不失幽默。
在臺北市立美術館的展覽，根據時代、風格和自身立場等，以七個主題探討楊的一生和創作活動。每個展區除了展示電影的道具、資料以及珍貴手稿，呼應各個主題的裝置藝術也是一大亮點。
第一個主題是「時代的童年（CHILDHOOD THROUGH AGES）」。此主題意指「超越時光的童年」，透過作品思索自己究竟成長於怎麼樣的時代，許多作品都將焦點放在兒童和青少年身上，描繪他們的純真和不成熟（以及這些特質的消失）。藉由展板的內容整理，可以將楊德昌的主要活動與當時的世界情勢做對照。
接下來的展區，主題「略有志氣的少年（A SOMEWHAT AMBITIOUS ADOLESCENT）」意指「稍有野心的少年」，以青春為關鍵字，聚焦於其代表作《牯嶺街少年殺人事件》。令人驚嘆的莫過於那巨大螢幕，播放著主要電影片段與彩排時的影像，兩面螢幕之間還放置著主角小四的父親在劇中所坐的椅子和桌子。其他的展示內容包括帽子與手電筒等道具、手寫草稿與筆記，以及與電影情節相關的報紙等資料。
城市與複音音樂
楊德昌是一位以城市為題材的創作者。在展區「城市探索者（THE URBAN EXPLORER）」，聚焦於他早期的作品，從電影創作前的導演處女作之電視劇《浮萍》（1981），到電影《海邊的一天》、《青梅竹馬》（1985）和《恐怖份子》（1986），可以見到其逐步深入探索城市。
此展區的大型裝置，正呼應著「城市」一題。天花板上懸掛著數個大小螢幕，宛如大樓的窗戶般，播放著各個作品的影像。再往前走，掛在牆壁上的巨大臉部照片隨風搖擺，重現出電影《恐怖份子》裡的經典畫面。
楊德昌出生於中國上海，兩歲時移居臺灣，大學時赴美求學。回到臺灣追求電影導演夢後，也不時會造訪美國。其不僅能在日常依場合說流利的中文與英文，除語言外，也擁有複數的聲音與面容。除了拍攝電影，他也經手製作音樂錄影帶，甚至有時站在鏡頭前充當演員。
展區「多聲部複語師（THE POLYPHONIC PRACTITIONER）」即是在深究楊德昌如此多層次與多聲道的一面。模擬海邊印象的三面螢幕裝置、英文手寫日記、聚焦於各式活動的影片等展示之餘，也可以聽到其以英文朗讀他敬愛的電影導演韋納荷索的著作《冰雪紀行: 荷索的慕尼黑-巴黎日記》。
喜劇與哲學
「我不是為了觀眾而創作喜劇電影，而是為了讓他們走出電影院時，能藉由電影意識到自己的人生就是一部喜劇。」正如同他曾經說的這段話，可以看出楊德昌對待喜劇的態度與純粹的喜劇作家有顯著差異。在「活力喜劇家（THE ZESTY SATIRIST）」展區，聚焦在職涯後半如何以諷刺的幽默道出社會與時代的一面。
特別被選出的代表作品有兩部，一部為以資本主義社會中的愛情與藝術為主題的《獨立時代》，另一部則是夾雜著英文與中文的年輕男女悲喜劇《麻將》（1996），此次還可看到後者的劇情高潮處的珍貴排練影片。然而，最不容錯過的是他在90年代演出的舞臺作品的紀錄影片，整區的內容豐富到足以花上數小時。此外，在重現他的書架中，可以看到大友克洋的《阿基拉》和日本的雜誌等與日本有關的刊物。
楊德昌的遺作《一一》是一部以某個家庭為主軸的群像劇，融合了青春、愛情、暴力、家庭、談笑、社會等多元題材。展區「生命沉思者（THE LIFE PONDERER）」即是以「人生的思索者」的角度，反映出此部作品涵蓋的範圍之大。
在此，可以仔細地觀看電影《一一》的相關展示，以及楊德昌從小就熱衷、對他來說是另一種重要創作活動的漫畫，還有未能完成的動畫電影《追風》的試片與設定資料。
最後一區「夢想實業家（THE DREAM ENTERPRENER）」，展示了這位「夢想實踐者」遺留下的未發表劇本和故事筆記，以及反映出其輝煌得獎紀錄的獎狀與獎杯。此外，也播放著主演《牯嶺街少年殺人事件》的張震、主演《一一》的尾形一成、岩井俊二、濱口龍介、韋納荷索、奧利維耶阿薩亞斯等人談述楊德昌的影片。
為展覽收尾的是刻在楊的墓碑上的一段話：DREAMS OF LOVE AND HOPE SHALL NEVER DIE（愛與希望的夢永不消失）。在展場的出口處，也可以透過詳細生平年表一覽他的一生。
另一個展場也不容錯過
國家電影及視聽文化中心為播放特別內容的展場，展示內容也相當豐富，從各個作品的分鏡和詳細設定的展示牆，到親筆原稿、試裝的紀錄照片等，既可以看到完整腳本內容，也可以透過幕後花絮照片想像當時的拍攝現場。
現場最有趣之處莫過於拍照點，重現了電影《一一》中的經典婚禮場景。此外還有可以自由索取的「名言金句錄」，也可以留言給楊德昌導演。雖然此展場與臺北市立美術館有一段距離，需要轉搭捷運才能抵達，即使沒有預計要觀賞影片，光是展覽內容即有前往一趟的價值。
國家電影及視聽文化中心於展期上映的作品，除了有楊德昌導演執導的8部電影作品和電視劇《浮萍》，還有其負責腳本製作的余為政導演作品《一九零五的冬天》（1981）及楊生前精選的10部電影作品和特別上映的2部作品。
楊所選的10部作品分別是：韋納荷索《天譴》（1972）、大衛林區《藍絲絨》（1986）、史丹利庫柏力克《發條橘子》（1971）、費德里柯費里尼《八部半》（1963）、成瀬巳喜男《浮雲》（1955）、伍迪艾倫《曼哈頓》（1979）、亞倫雷奈《我的美國舅舅》（1980） 、安德烈塔可夫斯基《鄉愁》（1938）、小林正樹《切腹》（1962）、羅伯特布列松《錢》（1983）、馬塞爾萊比爾《金錢》（1928）。
此外，被選為特別上映作品的兩部電影分別是，是枝裕和執導的紀錄片《電影映照時代：侯孝賢與楊德昌》（1993），以及楊從小就喜愛的手塚治虫創作的《原子小金剛 宇宙的勇者》（1964）。除了其中幾部作品外，大多數作品在日本也觀賞得到，請務必與其執導的作品一併玩味。
《一一》發表後，楊在某次採訪中表示：「我想做的作品多到可以造一座山」。如果他還在世的話，2023年時會是75歲，儘管作品發表速度較慢，應該會為觀眾帶來更多部電影與作品。
此次的回顧展讓觀展者可扎實咀嚼他的成就、百般嘗試的日子和留給這個世界的遺產，包含他許多未能實現的夢想。真心期望此展有朝一日能到日本等其他國家舉辦巡迴展。
參考文獻：Jon Anderson著、篠儀直子譯《Edward Yang》（青土社）
採訪、撰文：稻垣貴俊
攝影：中園聖美
標題圖片：楊德昌首次回顧展「一一重構：楊德昌」於2023年10月22日止在臺北市立美術館和新北市的國家電影及視聽文化中心舉辦。