剖析楊德昌導演的首度回顧展：臺灣現場報導

喜劇與哲學

「我不是為了觀眾而創作喜劇電影,而是為了讓他們走出電影院時,能藉由電影意識到自己的人生就是一部喜劇。」正如同他曾經說的這段話,可以看出楊德昌對待喜劇的態度與純粹的喜劇作家有顯著差異。在「活力喜劇家(THE ZESTY SATIRIST)」展區,聚焦在職涯後半如何以諷刺的幽默道出社會與時代的一面。

特別被選出的代表作品有兩部,一部為以資本主義社會中的愛情與藝術為主題的《獨立時代》,另一部則是夾雜著英文與中文的年輕男女悲喜劇《麻將》(1996),此次還可看到後者的劇情高潮處的珍貴排練影片。然而,最不容錯過的是他在90年代演出的舞臺作品的紀錄影片,整區的內容豐富到足以花上數小時。此外,在重現他的書架中,可以看到大友克洋的《阿基拉》和日本的雜誌等與日本有關的刊物。



《獨立時代》片中的特效字幕以影像方式被投影出來。



書架上還有《守護者》《開膛手》《蝙蝠俠:阿卡漢瘋人院》等知名美國漫畫。

楊德昌的遺作《一一》是一部以某個家庭為主軸的群像劇,融合了青春、愛情、暴力、家庭、談笑、社會等多元題材。展區「生命沉思者(THE LIFE PONDERER)」即是以「人生的思索者」的角度,反映出此部作品涵蓋的範圍之大。

在此,可以仔細地觀看電影《一一》的相關展示,以及楊德昌從小就熱衷、對他來說是另一種重要創作活動的漫畫,還有未能完成的動畫電影《追風》的試片與設定資料。



《追風》試片總長7分鐘。還有其他原本正在著手的動畫作品。

最後一區「夢想實業家(THE DREAM ENTERPRENER)」,展示了這位「夢想實踐者」遺留下的未發表劇本和故事筆記,以及反映出其輝煌得獎紀錄的獎狀與獎杯。此外,也播放著主演《牯嶺街少年殺人事件》的張震、主演《一一》的尾形一成、岩井俊二、濱口龍介、韋納荷索、奧利維耶阿薩亞斯等人談述楊德昌的影片。

為展覽收尾的是刻在楊的墓碑上的一段話:DREAMS OF LOVE AND HOPE SHALL NEVER DIE(愛與希望的夢永不消失)。在展場的出口處,也可以透過詳細生平年表一覽他的一生。



充滿細節的展示內容,有機會的話請務必走訪一趟展場。