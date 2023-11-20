電影《哥吉拉-1.0》如何描寫出「戰後日本」和「哥吉拉」的新意？

日本引以為傲的怪獸之王哥吉拉，在令和之世再生。電影《哥吉拉-1.0》是哥吉拉問世70週年的紀念作品，也是達成這個系列作第30部作品的里程碑。這是個述說日本戰後那一年，當東京從焦土慢慢復蘇，哥吉拉卻前來蹂躪的故事。現在就來看看負責導演和劇本的山崎貴，對「戰後日本」和「哥吉拉」的全新詮釋方式。

戰後日本與哥吉拉 該如何設計《哥吉拉》系列的主角哥吉拉的造型呢？庵野秀明等人製作的《正宗哥吉拉》推出與以往完全不同的哥吉拉形象，同樣的，山崎也希望能做出全新的哥吉拉。山崎在《ALWAYS再續幸福的三丁目》（2007）中，以3DCG技術，讓哥吉拉出現在螢幕上。也曾參與西武園遊樂園的「哥吉拉．THE．RIDE」園區製作的他，歷經多方嘗試後，於本片呈現出完成型態。 可以肯定的是，本片與《正宗哥吉拉》不同，並非是想挑戰現代化或是重製初代《哥吉拉》。本片將初代《哥吉拉》最先登陸的土地大戶島，設定成故事的開端，在致敬的同時，展現出本片與之完全相反的調性。無論是故事主題或著眼點，甚至有反初代《哥吉拉》的意味。 在這樣的設定下，從初代繼承的概念就是「哥吉拉是核能可怕之處的實體化後的存在」。哥吉拉誕生的背景在於廣島、長崎投下的原子彈，以及美國試爆氫彈引發的第五福龍丸事件（1954年3月）。因為這些事件，本片最強調的就是如何呈現發射熱線的方式。劇中表現最突出的襲擊銀座場景，呈現出都市毀於一旦的模樣，堪稱系列作中獨一無二。因為熱線的影響，甚至波及哥吉拉的背後。人類因為爆炸引起的狂風被吹飛。當初在廣島和長崎投下原子彈後，據說下起了黑雨。同樣的雨水，也落在化為荒野的銀座。原本精雕細琢的銀座，儼然變成地獄，那副景象產生的魄力，令人不禁屏息。 現在想想，如今日本電影界中，已經沒有其他電影導演像山崎貴這樣，對戰時和戰後日本如此講究了。《ALWAYS幸福的三丁目》系列的舞臺，是從1950年代後半到1960年代前半這段時間。《永遠的０》（2013）講述神風特攻隊的故事，《名叫海賊的男人》（2016）講述一個男人在戰後日本挑戰石油事業，《阿基米德大戰》（2019）則是描述大和戰艦的建造與陰謀。山崎貴在製作《哆啦Ａ夢》、《寄生獸》、《勇者鬥惡龍》、《魯邦三世》等人氣作品的同時，以大約三～四年一部的高頻率，以過去的戰爭為題材持續拍攝。 令人敬佩的是，山崎堅持的「戰後日本」時代設定，和這次哥吉拉的誕生原由直接產生關聯性。《哥吉拉-1.0》當中的哥吉拉，除了是戰爭和核能的隱喻，其實還有別的含義。為什麼哥吉拉要攻擊日本？哥吉拉到底是什麼？這些問題有很多種解釋，本片則是正面採用了影迷和評論家之間，一直討論至今的一個假設。只要是《哥吉拉》的影迷，就會想起《哥吉拉．摩斯拉．王者基多拉 大怪獸總攻擊》（2001）這部片吧。 本片的關鍵字是「讓戰爭結束」。敷島對於自己沒能參加特攻行動，獨自活下來一事，感到非常懊悔。當他的苦惱和「為什麼哥吉拉要攻擊日本？」這個疑問產生連結，本片在身為怪獸電影的同時，也承襲了《永遠的０》的風格，以「山崎貴流的戰爭電影」完結。

擔任導演、劇本、視覺效果的山崎貴表示：「目標是做出過去《哥吉拉》系列作不曾有過的畫面。」©2023 TOHO CO., LTD.

新的哥吉拉形象 山崎將《哥吉拉-1.0》定位成自己的集大成作品，他表示：「我把身為導演的知識和技術，毫不吝惜地全用在這部電影中了。」他是日本電影界中，設計視覺效果的翹楚，也是持續描繪太平洋戰爭，甚至著手製作新哥吉拉的人。這可說是他生涯資歷的最高點。 從哥吉拉的演出方式和外觀，可以看見山崎受到自幼熟悉的好萊塢電影，以及他敬愛的史蒂芬．史匹柏的影響。哥吉拉大鬧大戶島的場景就像《侏羅紀公園》（1993），海上的追擊劇宛如《大白鯊》（1975），壓倒性的威脅蹂躪城市的恐懼，則像《世界大戰》（2005）。在電影結尾，也能看到山崎熱愛的《星際大戰》的影子。 本片利用3DCG方式呈現哥吉拉，也和《正宗哥吉拉》的特攝風格還有非生物特有的詭譎氛圍不同。好萊塢版的《哥吉拉》系列同樣是用CG技術製作哥吉拉，因此山崎重新吸收那種動物風格的哥吉拉後，表現在這部作品中。他的表現方式，兼具了日版的哥吉拉風格，以及從好萊塢逆輸入的獨特風味。帶著惡意睥睨腳邊人類的可怕表情，也令人留下深刻的印象。 綜上所述，本片是以最新技術，重新呈現哥吉拉，讓哥吉拉出現在戰後日本的作品。哥吉拉登場的橋段都非常值得一看，緊張得不禁讓人從座位探出身子。電影下半場述說眾人決定奮起打倒哥吉拉，《正宗哥吉拉》也有類似的白熱化劇情，但這恐怕正是山崎的如意算盤。