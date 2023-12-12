電影《正欲》描繪孤獨靈魂的漂流與相遇

由岸善幸導演、港岳彥編劇搭檔制作，改編自直木獎得主‧朝井遼的小說《正欲》，片中多樣性一詞在社會表面被亂用，但人與人之間並未真正理解的現象，透過數個視角拍成群像劇。劇中人物因一些意料之外的事情而交織在一起，由稲垣吾郎、新垣結衣、磯村勇斗等群星精彩演出。

終極的現代主題群像劇 以劇中人物5人的登場順序介紹，首先是磯村勇斗所飾演的佐佐木佳道。在小說的開頭只有出現名字，到中段部分才聚焦鎂光燈在他身上，但在電影版開頭就讓他登場了。他是某間公司裡做人不差但有點住在雲端，明顯是孤立一人的職員。故事從他在食堂一個人吃飯時的獨白開始，雖然像是個人獨白，卻又像對著熟人在講話。

佳道（磯村勇斗）過著與世人有著難與埋沒的距離感的生活 ©2021 朝井遼/新潮社 ©2023「正欲」製作委員會 佳道抱著無法與普通世人親近的感覺長大成人，只有某樣「東西」是他生活的救贖，他已經放棄與人分享，不過還是會做出最低限度的配合，也不會強調自己的主張，過著不去彰顯異於他人的生活。這樣的他某天收到了某份通知，並從他長期居住的橫濱回到故鄉福山（廣島縣）。 接著是桐生夏月，由新垣結衣飾演一位在福山購物中心寢具店上班並住在老家的人。她的職場、家裡、車內廣播或是偶然相遇的同學間的對話，都灌輸她結婚組成家庭、育兒是「標準」的生活，封閉了自己的心。她的樂趣就是回到家把自己關在房間，看著關於某樣「東西」的影像，這讓她回想高中時期的事件，並陶醉其中。

被購物中心另一商店任職的孕婦沙保里（德永繪里，左）纒著的夏月（新垣結衣）©2021 朝井遼/新潮社 ©2023「正欲」製作委員會 稲垣吾郎飾演的寺井啟喜是橫濱地檢署的檢察官。與妻兒3人住在自購的房子。兒子泰希漸漸不去學校，受小學生YouTuber的影響主張「校外也有可學的事」，寺井藉由自己的職業跟兒子說教想搓破他的天真。泰希與NPO主辦的拒上學兒童的聚會上認識的朋友開了YouTube頻道，寺井對於這件事感到不耐。

向不上學的泰希（潤浩）勸導學校的重要性的父親‧啟喜（稻垣吾郎） ©2021 朝井遼/新潮社 ©2023「正欲」製作委員會 神戶八重子是個大學生，身為校慶的執行委員，將往年校內的「校花」「校草」選拔改為「多元化祭」。但因某事件使心理出現了陰影，只要稍微接觸到男性就會過度換氣。電影裡沒有像小說一樣的大幅篇章，但卻是影響第5位登場人物的重要角色，由初戰大銀幕的東野絢香所飾演。 第5位是佐藤寬太飾演的諸橋大也。他和八重子上同一所大學，參加熱舞社。雖然大也在電影中段才開始出現存在感，卻是正視並懷疑社會上對「多樣性」只有表面理解的人物。他對於故事的主旋律，何謂「正確的欲望」，抱持著低調的態度，卻比任何人都還要迫切的訴求。

想避開八重子（東野絢香）的大也（佐藤寬太） ©2021 朝井遼/新潮社 ©2023「正欲」製作委員會