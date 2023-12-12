電影《正欲》描繪孤獨靈魂的漂流與相遇

電影《正欲》描繪孤獨靈魂的漂流與相遇影訊
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朝井遼在2009年20歲那年以《聽說桐島退社了》獲得小說昴新人獎並正式出道。於2013年憑《何者》獲得直木獎。《正欲》是為了紀念成為作家10周年而寫下的長篇小說，於2021年3月發行，很快的在隔年9月發表電影製作的消息。
從《聽說桐島退社了》開始，這已是第5部朝井的作品被拍成電影。導演是拍過《啊，荒野》(2017年/菅田將暉、梁益準)的岸善幸，與他搭檔的港岳彥撰寫腳本。
文庫版將近500頁的小說被改成2小時又14分鐘的電影，想當然電影將很多內容割愛，但透過深思熟慮後的取捨更能感受到整部作品的整體性。故事圍繞著5個主角發展，本片精華之處是電影未將5人的周邊生活拉的太遠。小說的話，只要是登場人物就徹底的描寫，連配角也是，讀者必須在腦中將情結全部連結起來。拍成電影的話，人物只要稍微出現即可使人印象深刻，本片因為有清楚的判斷，突顯了角色間的濃淡。
終極的現代主題群像劇
以劇中人物5人的登場順序介紹，首先是磯村勇斗所飾演的佐佐木佳道。在小說的開頭只有出現名字，到中段部分才聚焦鎂光燈在他身上，但在電影版開頭就讓他登場了。他是某間公司裡做人不差但有點住在雲端，明顯是孤立一人的職員。故事從他在食堂一個人吃飯時的獨白開始，雖然像是個人獨白，卻又像對著熟人在講話。
佳道抱著無法與普通世人親近的感覺長大成人，只有某樣「東西」是他生活的救贖，他已經放棄與人分享，不過還是會做出最低限度的配合，也不會強調自己的主張，過著不去彰顯異於他人的生活。這樣的他某天收到了某份通知，並從他長期居住的橫濱回到故鄉福山（廣島縣）。
接著是桐生夏月，由新垣結衣飾演一位在福山購物中心寢具店上班並住在老家的人。她的職場、家裡、車內廣播或是偶然相遇的同學間的對話，都灌輸她結婚組成家庭、育兒是「標準」的生活，封閉了自己的心。她的樂趣就是回到家把自己關在房間，看著關於某樣「東西」的影像，這讓她回想高中時期的事件，並陶醉其中。
稲垣吾郎飾演的寺井啟喜是橫濱地檢署的檢察官。與妻兒3人住在自購的房子。兒子泰希漸漸不去學校，受小學生YouTuber的影響主張「校外也有可學的事」，寺井藉由自己的職業跟兒子說教想搓破他的天真。泰希與NPO主辦的拒上學兒童的聚會上認識的朋友開了YouTube頻道，寺井對於這件事感到不耐。
神戶八重子是個大學生，身為校慶的執行委員，將往年校內的「校花」「校草」選拔改為「多元化祭」。但因某事件使心理出現了陰影，只要稍微接觸到男性就會過度換氣。電影裡沒有像小說一樣的大幅篇章，但卻是影響第5位登場人物的重要角色，由初戰大銀幕的東野絢香所飾演。
第5位是佐藤寬太飾演的諸橋大也。他和八重子上同一所大學，參加熱舞社。雖然大也在電影中段才開始出現存在感，卻是正視並懷疑社會上對「多樣性」只有表面理解的人物。他對於故事的主旋律，何謂「正確的欲望」，抱持著低調的態度，卻比任何人都還要迫切的訴求。
孤獨與欲望的盡頭
像這樣將故事以群像劇的形式從前段到中段邊介紹人物邊進行，僅是展現了現代日本社會的面貌。多元化、包容性、父權等等，這些由精英份子所倡導的理想，其實與現實有所距離，多數人都倉皇無力的活著。
搭上計程車時會看到英文會話教室的廣告，到比較鄉下的大型迴轉壽司店，在一位想要避開與人接觸只求吃飽的人旁邊，一對情侶模仿電視美食頻道在錄影。任何人都小心翼翼的讓自己與社會合拍，談論不傷大雅的話題，並且邊試探別人的行動，邊小心的使自己不要脫離「普通」生活。
肯定有不少人背後抱著未顯露的疏離感，孩子拒絕上學、那些有形無形的結婚生子壓力、對性的厭惡、與多數人不同的性取向等等。所以人們藏起無法說出口的欲望。《正欲》描述那些面對無法抵抗的孤獨感和欲望的人們，隨著故事的推進，這5人在意想不到的方式下串連起來。
登場人物中只有啟喜逃離了內心的糾葛。因為相信只有自己生活的法制世界才是正確的，但他只不過是將視線抽離自身的孤獨與欲望而已。他就是那種將人類社會比喻成系統，脫離此系統即視為「病毒」的人。其他4位角色正因無法感到「自己是普通的」，只能抱著難以活著的心情，拼命的想生存下來。
對於影片中人物的言行舉止，有不適或厭惡，抑或好感或同感，每個觀眾各有自己的感受。也許有感到不舒服的片段，但也應會有強烈衝擊或被深深感動的場面，在封閉感之間，有時也會併出解放的感覺，可說是劇本、導演、演技全都不誇張並忠實呈現人的感情，即使有些場面乍看之下讓人感到荒誕無稽。
朝井遼將現實社會中很難看到的層面切分出來，並發揮想像力到極至，細膩編織完成《正欲》。拍成的電影，戰勝了沉浸在原著細節的誘惑，貫徹單純呈現故事的堅持而得以逼真。另一方面，原著沒有的，以電影才能製作出的場面也非常耀眼精彩。全片長134分鐘，卻一點也不覺得長，肯定能讓人物與觀眾透過螢幕做無聲的對話，營造出稀有珍貴的時間。
作品內容
- 演員陣容：稻垣吾郎 新垣結衣 磯村勇斗 佐藤寛太 東野絢香 山田真歩
宇野祥平 渡邊大知 徳永繪里 岩瀬亮 坂東希 山本浩司
- 導演・編集：岸善幸
- 原作：朝井遼《正欲》（新潮文庫刊）
- 編劇：港岳彦
- 音樂：岩代太郎 主題曲：Vaundy《像呼吸一樣》（SDR）
- 製作：murmur
- 製片：TV MAN UNION
- 發行：Bitters End
- 拍攝年份：2023年
- 拍攝國家：日本
- 片長：134分
- 官方網站：https://www.bitters.co.jp/seiyoku/
- 11月10日（五）、於日本全國戲院上映
預告
標題圖片：參與電影《正欲》演出的新垣結衣和磯村勇斗 ©2021 朝井遼/新潮社 ©2023「正欲」製作委員會