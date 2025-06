從《九龍城寨之圍城》的熱潮，看現今的香港電影與身份認同

香港電影《九龍城寨之圍城》在日本創下亮眼票房。然而,這股現象不只是動作片復興或懷舊情懷的反映。在政治壓制日漸升高的情勢下,香港電影人正嘗試以新的敘事手法,訴說自身的處境與時代感受。本文將深入探討,這部作品如何折射出當代香港人對身份認同的思索。

《九龍城寨之圍城》為何在日本掀起熱潮? 香港電影《九龍城寨之圍城》自1月17日於日本上映以來,短短三個月內票房突破4億日圓。原本僅以中等規模開映,但在口碑發酵與回頭客帶動下迅速擴大上映戲院數量,甚至從4月開始放映日語配音版。 香港電影能在日本引發如此大的話題,已是睽違近20年的現象。該片在香港本地創下1億1200萬港幣(以2024年10月6日當時的匯率換算,約為21億4600萬日圓)的亮眼票房,在日本也早已受到部分亞洲電影愛好者的關注。然而,這部作品究竟為何能獲得如此人氣?

由右至左分別為:飾演主角陳洛軍的林峯(Raymond Lam)、飾演信一的劉俊謙(Terrance Lau)、飾演四仔的張文傑(German Cheung),以及飾演十二少的胡子彤(Tony Wu)。 ©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved. 本作以1980年代的香港為舞台,講述一名逃入九龍城寨的移民青年,捲入黑幫紛爭,並與夥伴們一同為了生存之地與尊嚴而奮戰的故事。片中重現了當年香港動作片的風格與節奏而備受矚目,更在有「香港奧斯卡」之稱的香港電影金像獎中奪下最多的9項大獎。拳拳到肉的功夫打鬥、兄弟間的義氣與情誼——這部作品讓人重新感受到日本觀眾曾熱愛香港電影的那股「熱血」。 片中飾演最終大反派的是在成龍電影及《肥龍過江》(1978年)等作品中深受日本觀眾喜愛的洪金寶。擔任本作動作指導的是長年活躍於香港電影圈的日本動作導演谷垣健治,他融合了經典與現代的多樣格鬥風格,編織出一場精彩絕倫的動作盛宴,也因此獲得香港電影金像獎的「最佳動作設計獎」肯定。

洪金寶飾演大反派,動作場面依然火力全開。 ©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved. 「九龍城寨」這個舞台本身,也成功勾起觀眾的好奇與興趣。作為一座歷經複雜歷史而演變成貧民窟的建築群,九龍城寨曾被稱為「東方魔窟」,是由無數違章建築堆疊而成的巨大雜居社區。這片空間不僅映照出貧困、住宅不足等香港的社會問題,也在某種程度上成為象徵香港的地景。當年曾吸引大量觀光客慕名前來一睹其外觀風貌,甚至還出現過專門帶人走訪內部的導覽團。 實際的九龍城寨早已在1994年被拆除,但本作在充分調查考證之下,斥資約10億日圓打造出極為精緻的美術場景,徹底重現昔日的城寨風貌。透過當代的影像技術與感知重現出的城寨,不僅讓曾親身經歷過那個時代的觀眾深感懷念,也以其復古又風格強烈的視覺空間,成功擄獲年輕觀眾的心。

陳洛軍吃著「叉燒飯」的經典場景。 ©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved. 在充滿懷舊氛圍的九龍城寨中,上演著讓人感到熟悉的香港動作場面。這樣的元素,再加上男人之間的情義,成為本片在日本大受歡迎的一大關鍵。事實上,這種充滿「香港味」的懷舊情懷,也同樣成為本片在香港本地票房成功的重要因素。 長年擔任「大阪亞洲電影節」節目總監,並致力於介紹亞洲多元電影達20年的影評人暉峻創三認為,這是一部「喚起香港人身份認同感的電影」。 「只有香港人才真正能懂的題材,只有香港人才會笑中帶淚的故事。現在的香港越來越多這類作品,《九龍城寨之圍城》也是其中之一。」

香港的「電影危機」與身份認同 「香港人的身份認同」究竟是什麼?從19世紀鴉片戰爭後成為大英帝國殖民地開始,香港就一直是一個接納來自各地難民的地方。二戰期間曾短暫被日本占領,戰後又重新由英國統治,最終在1997年回歸中國。在這片土地上生活的人們,與這座城市本身一樣,都背負著極為複雜的歷史。因此,香港人的「身份認同」這個議題,從來不是一句話就能簡單說清楚的事。 儘管如此,電影中仍藏著一些提示。《九龍城寨之圍城》的主角陳洛軍就是一位移民男子,在無法證明身分的情況下,倉皇逃入九龍城寨。然而,他所尋得的避風港,也就是九龍城寨,終究也是註定要消失的地方。在香港回歸中國之際,政府決定拆除這座象徵性的建築。

飾演「龍捲風」的古天樂(左)與飾演「陳占」的郭富城(右)。巨星同台飆戲,也是本片一大看點。 ©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved. 片中的角色曾說,「一切都將消失,幾年後連城寨也不復存在」、「但沒關係,總有些東西是不會改變的」,社會劇烈動盪、日常生活與其根基正在流失的危機感,不只存在於劇中的1980年代後期,也與2019年民主化抗爭之後、來自中國的政治壓力持續升高的當代香港社會深深呼應。 近年來,香港電影界正面臨前所未有的危機。作品數量銳減,票房表現低迷,再加上2020年中國實施《香港國安法》,隔年又通過強化電影審查的相關條例,使得表達自由受到嚴重限制。許多批判香港政府或中國體制的紀錄片創作者,甚至不得不隱藏姓名與真實身份,才能繼續進行拍攝與發表。 2015年,由五位年輕導演共同創作、描繪「十年後的香港」的集錦電影《十年》,在當時引發社會現象級的票房佳績。然而,呈現出中國威脅與對未來的焦慮的這部作品,到了片名所指的「十年後」的現在,已無法在香港上映。 《九龍城寨之圍城》之所以能在如今的香港締造亮眼票房成績,原因不只是重現了「懷舊的香港」,更重要的是,它巧妙地穿越審查的縫隙,捕捉了當下香港社會中瀰漫的那股「空氣」。那些令香港觀眾動容的元素,在某個層面上也跨越了國境,打動了遠在日本的觀眾。

鋼絲特技也震撼登場! ©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.