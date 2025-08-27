電影《黑川的女性們》：揭開在舊滿洲強迫未婚女性提供「性招待」的歷史黑幕

自日本移居至舊滿洲的開拓團成員，在二戰結束前後遭祖國軍隊拋棄，淪為舊蘇聯士兵與當地民眾掠奪與暴行的受害者。為了活命，有些村莊甚至將女性送去為蘇聯士兵提供「性招待」。這部正式上映的紀錄片，密集訪談了多位勇敢公開自身遭受性暴力經歷的女性。本篇專訪該片導演松原文枝。

1966年出生於青森縣。東京大學畢業後，1991年加入朝日電視台，歷任政治組、經濟組記者、《報導STATION》導播，並曾擔任該節目總製作人。2015年出任經濟組組長。以《報導STATION》特輯〈德國魏瑪憲法的教訓〉（2016年）獲Galaxy獎電視部門大獎及JCJ獎；紀錄片《銘記史實——傳述「戰爭與性暴力」》（2019年）獲美國國際影視節銀獎。2019年起擔任商務製作局活動戰略部長。2023年首度執導長篇電影《橫濱大老》（Hama no Don）。

滿蒙開拓移民不為人知的真相 1945年8月9日，正值二戰末期，日本戰敗已成定局之際，蘇聯單方面廢除《日蘇中立條約》，並進軍滿洲（現在的中國東北地區）。 當時，作為國策事業，日本各地共派遣了900多個「滿蒙開拓團」前往滿洲，約有27萬人移居當地。成員多為受到世界經濟大恐慌餘波影響而陷入困境的農家次子、三子等。 然而，「開拓」只是一個名義，實際上幾乎等同於從當地居民手中奪取已經開墾的土地。據說，這些移民計畫背後還隱藏著另一個目的——為防備蘇聯軍進攻，將開拓地作為士兵駐紮與後勤補給的基地。

1941年，移居至滿洲的陶賴昭（現為中國吉林省松原市）的黑川開拓團 ©朝日電視台 然而，當蘇聯軍正式發動進攻時，日本關東軍戰敗逃亡，遺留在當地的日本僑民成了掠奪與暴行的犧牲者。他們不僅遭到蘇聯士兵的襲擊，也遭受失去房屋與土地的滿洲人報復，甚至有整個村莊選擇集體自殺。再加上飢餓與傳染病等因素，死亡的開拓移民人數高達約8萬人。 當時，岐阜縣黑川村（現為白川町）也有約600人移居至滿洲。黑川開拓團在這場混亂中，被迫做出痛苦的抉擇——以女性換取蘇聯士兵的保護與糧食。在長達約兩個月的期間，共有15名年滿18歲的未婚女性被強迫提供「性招待」。

接待所原址現況 ©朝日電視台 戰爭結束一年後，倖存的451名開拓團成員終於返回日本。曾被迫提供「性接待」的女性，卻成為誹謗與中傷的對象，無法繼續留在村裡。有人遠走他鄉，隱瞞過去經歷後結婚；也有人終身未婚，孤獨離世。 戰後，知曉這段悲劇的人全都選擇緘默，真相塵封多年。直到距離戰爭結束近七十年後，才有女性勇敢站出來發聲。

打破沈默的女性 率先站出來的，是安江善子與佐藤Harue。2013年11月，在位於長野縣阿智村的「滿蒙開拓和平紀念館」定期舉辦的「親身講述者演講會」上，她們首次在公開場合講述自己曾遭受的傷害。

2013年，安江善子在長野縣阿智村的「滿蒙開拓和平紀念館」揭露自己曾被迫提供「性接待」的經歷 ©朝日電視台 善子女士因為是受害女性中年紀最大的一位，為了保護年紀較小的同伴，承受了比任何人都多的暴行。她於2016年離世。Harue女士則在2017年接受NHK紀錄片節目的採訪，引起了極大迴響。 此後，Harue女士多次接受地方報紙等媒體的採訪。2018年8月，《朝日新聞》也大篇幅報導了於岐阜市民會館舉行的「證言集會」。

2019年的佐藤Harue女士 ©朝日電視台 紀錄片《黑川的女性們》導演松原文枝回憶，自己在讀到那篇報導時，對當時已93歲的Harue女士的照片留下了深刻印象。 「她那緊抿雙唇的神情，讓我感受到強烈的意志與信念。人們常說，到了人生晚年才有可能把過去說出口，但事情並沒有那麼簡單。多數人還是選擇將秘密帶進墳墓。她卻能在公開場合把經歷講出來，是非常了不起的事。我很好奇，她到底是一個怎樣的人，想親耳聽她訴說。」

紀錄片《黑川的女性們》導演松原文枝（nippon.com攝影） 三個月後，松原導演終於有機會採訪Harue女士。2018年11月，在白川町黑川的佐久良太神社境內，設立了一座刻有黑川開拓團年輕女性曾成為「性接待」犧牲者真相的「碑文」，並舉行了揭牌典禮。 神社境內僅寫著「少女之碑」文字的地藏菩薩像與其他慰靈碑並列。這座石像是1982年由熱心民眾捐款建造，用來悼念在開拓團中被迫提供「性接待」的女性，但當時並沒有留下任何說明。直到36年後，才終於在旁邊增設了碑文。

2018年11月，「少女之碑」旁增設了碑文（右） ©朝日電視台

正確傳遞歷史真相 朝日電視台系列的傍晚新聞節目《超級J頻道》以約兩分鐘的影片報導了碑文的揭牌典禮。以此為契機，松原導演持續進行採訪，並製作出《報導STATION》的專題，以及時長三十分鐘和一小時的紀錄片節目。此後，全國各地紛紛有人前去拜訪Harue女士，對於身為記者與導演、長年投入新聞報導的松原導演而言，是莫大的激勵。 「我深受感動，原來所謂的『有勇氣的行動會撼動人心』就是這樣的事。我也覺得自己必須做點什麼。至於是否要拍成作品是另一回事，但我當時就想，這一定得用影像記錄下來。」 於是，隔年2019年，松原導演陸續訪問了Harue女士以及知曉當年情況的團員們，深入探尋「性接待」的實際狀況、背景與經過。 「我最想呈現的，首先是這些女性們的勇氣。經歷了那樣的事，Harue女士卻從未向強權低頭，而是正視自己的過去，用真名、露臉，把一切化為語言。她的勇氣、覺悟與人生態度，深深觸動了我。希望能和更多人一起分享她所留下的，以及她所完成的一切。」

2019年接受採訪的安江玲子。當時她既未公開姓名，也沒有露面 ©朝日電視台 安江玲子是倖存的三位受害者之一。她雖然接受了採訪，但條件是不得公開姓名與長相。 「她甚至不願意回到黑川，還表示自己與碑文的製作毫無關聯。儘管如此，她還是提供了寶貴的證言。不過我記得，當時無論問什麼問題，都擔心會傷到她，所以特別小心翼翼地應對。我能感覺到她在身上設下了一層又一層的防備。」 松原導演認為另一個重要的主題是「歷史真相的傳承」。雖然Harue女士等人曾遭受殘忍性暴力，甚至不惜犧牲自己保護村落，但戰後這段事實卻長期被抹去。對此，推動碑文製作的開拓團遺族會第四代會長藤井宏之先生感到強烈責任——他是當年在滿洲接待所擔任女性「傳喚人員」的團員之子。

開拓團遺族會會長藤井宏之。為製作碑文投入了多年心力 ©朝日電視台 「父母那一代的罪，由子女這一代來贖。正視父母所犯下的錯誤，將那段令人不願面對的歷史記錄下來。能夠完成這件事，讓人覺得多少有些慰藉。更何況當時財務省竄改公文等，任意改寫歷史的事件正發生在眼前，因此格外讓人印象深刻。」 在碑文的揭牌典禮上，宏之先生顫著聲向Harue女士等人致歉，已故善子女士的兒子安江泉先生則回以「這不是你該道歉的事」安慰他，這一幕令人動容。至於那句「應該反省的，難道不是長期怠於回顧並總結歷史的日本政府嗎？」更是份量十足。