1970年，於大阪萬博會場拍攝的祕藏作品重新上映！──《萬博追踪》（2K修復版）主演翁倩玉回顧拍攝往事

一部由活躍於日本、臺灣、美國等地的國際巨星主演的電影，沉寂了55年，重新登上大銀幕。《萬博追踪》2K修復版，作為第21屆大阪亞洲電影節的開幕片，將迎來全球首映。飾演女主角的翁倩玉，也回顧了當年在大阪萬博會場半帶「游擊式」的拍攝經歷。

歌手、演員、木版畫家。出生於臺灣，3歲時移居日本，11歲以日美合作的電影《大波浪》（大津波）出道。此後活躍於電視劇、電影、舞臺劇等領域，16歲再以歌手身分出道。1979年演唱的〈愛的迷戀〉（魅せられて）大獲成功，榮獲日本唱片大獎等多項殊榮。她同時也是知名木版畫家，為日展會友、白日會正會員。

自1990年代起，先後發起為了亞洲兒童舉辦的「北京和平音樂祭」，並策劃「臺灣大地震Heart Aid」、「Heart Aid四川」等慈善活動。此後也在臺灣、香港持續規劃公益演出，積極扮演兩地之間的文化橋梁。現為支援開發中國家兒童的日本世界展望會（World Vision Japan）親善大使，並兼任根除小兒麻痺大使、輔助犬推廣大使。 1970年上映的臺灣電影《萬博追踪》，融合了音樂、懸疑與動作元素，並在當時正在舉行的大阪萬博會場實地拍攝。翁倩玉飾演一名來自臺灣、留學日本的女大生。她一邊在萬博的臺灣館擔任接待人員，一邊尋找父親過世後暗中援助自己與母親的恩人，於是展開在日本各地奔波的旅程。

《萬博追踪》劇照。片中擁有如紀錄片般專注拍攝1970年萬博會場景象的段落，讓觀眾得以真切感受當時的熱烈氛圍 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

夢幻的臺灣娛樂片，睽違55年重新上映 「得知這部電影要修復的時候，我真的嚇了一跳，心想：這實在太不可思議了。」翁倩玉回憶道。 「我當然還記得拍攝《萬博追踪》時的事。當時因為主持MBS電視台的節目，我大概有半年的時間每天都往大阪萬博會場跑，所以印象特別深刻。即使如此，我完全沒想過55年後的今天，這部電影竟然能夠修復重映。」

以華語演唱電影主題曲的翁倩玉。特別為萬博創作的歌詞也值得留意 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved. 大阪亞洲電影節的策展人暉峻創三表示，他一直懷抱著「向大眾介紹亞洲老電影」的想法，二十多年前開始不斷尋找可以讓《萬博追踪》上映的機會。直到2024年初，他才終於得以採取具體行動，推動這個構想的實現。 「這部娛樂片當年在臺灣盛大上映，但之後就再沒有放映紀錄了，也沒有發行過錄影帶或DVD等影像作品。我原本以為已經沒有可供上映的片源，於是轉而向國家電影及視聽文化中心（TFAI）洽詢。沒想到雖然底片狀態無法直接放映，但仍然保存著。」（暉峻） 於是透過這次聯繫，便讓《萬博追踪》重見了天日。TFAI全力配合，決定「為了電影節製作修復版」，讓重新上映得以實現。正巧電影節舉行時間與萬博會期重疊，於是便決定以這部作品作為開幕片。這也是大阪亞洲電影節史上，首次選擇以經典老片擔任開幕片。

女主角雪子與日籍戀人哲男一同尋找恩人，然而… © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

在萬博會場的「游擊式攝影」 拍攝《萬博追踪》時，翁倩玉年僅20歲。被問到睽違許久觀賞這部作品的感想時，她莞爾地說：「真的覺得很年輕吶！果然是『青春就是最美的容顏』。」 「那個年代大家對打扮都格外講究，我也對時尚深感興趣，所以髮型都是自己整理的。當時短髮的假髮非常流行，我還常常在《夜之金曲舞臺》（夜のヒットスタジオ）這個節目上跟小川知子一起戴。」

翁倩玉在片中演唱的第2首歌是英文歌曲 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved. 回憶拍攝當時，她說那正是「人生中最忙碌的時期」。 「在臺灣拍電影，又要到日本東京、京都的片場，還得四處奔波、主持節目，再飛回臺灣…辛苦程度就跟〈愛的迷戀〉大紅時（1979）差不多。因為那時還年輕，才有辦法撐得下去。」 《萬博追踪》記錄了1970年大阪萬博的樣貌，以最具象徵性的太陽之塔為首，細緻地呈現了會場與各國展館。由於當時規定會場內不得拍攝劇情片，劇組只好以「拍攝紀錄片」的名義取得許可，並採取近乎「游擊」的方式進行。 「一般電影拍攝時，導演會喊『開麥拉』、『卡』，但在那個現場當然無法這麼做。我們甚至不能排戲，只能躲在一旁偷看替身演員先試演一遍，藉此記住走位後直接上場。走出去若無其事地展現演技，再迅速地默默離開。」

1970年的大阪萬博會場。太陽之塔的上半部從「祭典廣場」的大屋頂冒出頭來 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved. 為了避免參觀民眾察覺，攝影師與攝影機都藏在巨大的黑布底下，演員與導演則在布幕後靜靜等待時機，有時還得像是講悄悄話般小聲地討論角色的情緒與演技呈現方式。游擊拍攝，自然少不了突發的意外插曲。

雪子工作到一半偷溜出來，與哲男一同奔走在萬博會場，尋找恩人的線索 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved. 「拍攝期間，常有人大喊：『是翁倩玉！』（笑）。只要一個人認出來，就會有十個人察覺，很快便擴散成上百人，所以一旦被發現就得立刻逃跑，換到其他地點先拍別的場景，3、40分鐘之後再回來補拍。」

以野口勇設計的噴泉而聞名的「夢之池」。後方則是飄浮著理光館的球體投影裝置 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.

對臺灣電影界的嚮往 導演廖祥雄在執導多部作品之後，於1980年代轉任官職，推動放寬電影審查、輔導金制定等政策，之後更出任臺北駐日經濟文化代表處的新聞處主任，長期為臺灣電影與文化貢獻良多。暉峻指出，此次放映也帶有追悼2022年辭世的廖導之意。 翁倩玉也表示：「他是培育我的導演，真的非常感謝他。」兩人是在她的第一部華語電影《小翠》（1968）首次合作，而在《萬博追踪》之後，兩人再度攜手的電影《真假千金》（1971），更讓她在有「臺灣奧斯卡」之稱的金馬獎上榮獲最佳女主角獎。 翁倩玉當時在日本演藝圈已有相當活躍的表現，但對於臺灣電影界似乎抱持著另一份憧憬。她笑著說：「臺灣電影界真的非常光彩奪目，每當碰上大銀幕巨星，我總是興奮得像是要飛起來一樣。」 「光是踏進攝影棚，我就能感受到不同於日本片廠的悸動。讓我產生『接下來要在這個全新的世界中，成為嶄新的自己』的感覺，既是巨大的挑戰，也充滿了樂趣。」

在臺灣館內負責導覽的接待員雪子 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved. 臺灣老電影再發現～第21屆大阪亞洲電影節 電影節將放映5部由TFAI修復的臺灣老電影。除了《萬博追踪》（2K修復版），還有同為全球首映的《再會十七歲》（2K修復版），其主題曲由翁倩玉演唱並極為暢銷。其他復映作品還包括特攝片《神龍飛俠》、青春片《拒絕聯考的小子》、愛情片《寂寞的十七歲》。 暉峻表示：「希望能有更多人認識TFAI的修復成果。他們不僅修復了大師級導演的作品，也保存了那些在影史上被忽視，但實際觀賞令人為之驚豔的電影。這次挑選的這些片子，都是能讓大家重新審視臺灣影史，發現『原來還有這樣的臺灣電影啊』的精彩作品。」

《再會十七歲》劇照 © 2025 Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.