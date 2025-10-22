傳承生命的接力棒——妻夫木聰談電影《寶島》及對沖繩的想望

傳承生命的接力棒——妻夫木聰談電影《寶島》及對沖繩的想望影訊
故事背景設定在戰後受美國統治的沖繩胡差市（又譯古座市），1974年與鄰近的美里村合併為現在的沖繩市，如今原地名已不存在。1970年沖繩回歸日本本土前所發生的「胡差暴動（或譯古座暴動）」，是該地最為人熟知的事件。
故事從暴動發生的18年前，也就是戰爭結束7年後的1952年開始，那是一個動盪不安的時代，人們內心與生活中，沖繩戰爭遺留的傷痕仍歷歷在目。由於物資嚴重缺乏，有一群人從美軍基地偷取物資分送居民，他們被稱為「戰利品狩獵者」意為「成功取得戰果」，對於那些生活困頓且對美軍懷恨在心的人而言，可說是英雄般的存在。
妻夫木聰飾演的主角「城」（グスク），亦為戰利品狩獵集團一員。從某次襲擊行動中好友「恩」（永山瑛太飾）失聯以來，城便一直在尋找恩。6年後，城成為一名刑警，並持續追查恩的下落。
光陰荏苒，城與美軍高層建立良好關係，一點一滴地掌握有關恩的線索。這場將失蹤之謎不斷抽絲剝繭的懸疑推理故事，其背景所描寫的正是當時處於美軍統治下的沖繩社會現實。由於美軍士兵犯罪事件頻傳，加上美軍的高壓統治，當地居民於是展開反擊，發動一連串對美軍的襲擊行動與抗議示威遊行等。最終，以一起由美軍軍方人士所引發的交通事故為引爆點，衝突一觸即發導致胡差暴動。
融入「城」這個角色的過程
本片改編自榮獲直木賞的真藤順丈同名小說。導演大友啟史（曾執導《神劍闖江湖》）接到電影化邀約後，自企劃初期便屬意由妻夫木聰擔綱主人公「城」一角。
而妻夫木聰本人自2006年演出電影《淚光閃閃》以來，便對胡差這片土地懷抱深厚情感，當再次接到演出邀約時，內心喜悅之情難以言表。
「能再次參與以胡差地區為舞台的電影，對我來說就像是個奇蹟。在除了沖繩出身以外的眾多演員中，我覺得自己算是了解胡差並且深愛這片土地。深感榮幸並心存感激。」
電影企劃於2019年正式啟動，但當時劇本尚未完成。透過閱讀原作，他逐漸理解「戰利品狩獵者」集團在戰後沖繩史所蘊含的深遠意義，這份沉重曾讓他感到些許不安。據聞在與大友導演見面後，妻夫木聰再次確認「由我飾演這個角色真的可以嗎」，導演不加思索立刻回應「除了妻夫木先生外，不做第二人想」。當下他便下定決心「要與導演一起力拼到底」。
之後，拍攝計畫受疫情影響兩度延宕，直至2024年2月才正式開拍。他回顧這段角色模擬的過程，形容其「猶如牛步般緩慢」。
「對於角色塑造，我真的是一步步摸索出來的。一開始我還不太能掌握如何呈現城這個人，表現出來很空洞、沒有特色。經過5年，終於到了正式開拍時，我才得以稍微看到他『嘴角』的一絲輪廓。與其說是我自己一個人憑空想像，反而比較像是大家共同打造出來的角色。」
電影團隊負責服裝設計（宮本雅江）、化妝髮型（酒井啟介）等工作人員，也給予我很多幫助，讓我更能理解角色並投入演出。從電影畫面中也可感受到製作團隊對於時代考據的極致講究。
胡差暴動的真相，不只是「憤怒」那麼單純
妻夫木聰在開拍前，拜訪沖繩的天然鐘乳石洞穴「Gama」以及信仰聖地「御嶽」，並造訪位於宜野灣市的佐喜真美術館，館內展示丸木位里、俊《沖繩戰之圖》一系列畫作。同時，也傾聽當地民眾講述過去故事，認真面對沖繩歷史。
其中，最令他印象深刻的是一位當年親身經歷胡差暴動者的證詞，他是這麼說的「我不認為暴動只是因憤怒與憎恨的先行累積所導致」。
「他告訴我，當時在抗議現場的胡屋十字路口，有位老太太跳著琉球手舞（沖繩傳統舞蹈），她的動作相當美麗，令人難以忘懷。我聽了這段描述後，開始反思那個畫面代表的意義。我們應該試著去理解，並提出某種程度的回應。」
一開始製作團隊打算將整部電影的高潮場景「胡差暴動」在戶外片場重現，但由於規模過大難以執行，最終改為攝影棚內拍攝。
「導演選擇將大規模、充滿動態的拍攝方式，轉為聚焦於人物本身。他細心指導每位臨時演員，告訴他們每個角色的內心想法與個人特質。透過這種方式，每個人身上就像點亮了小小的生命之火，耀眼地閃爍著。最後，這些火光與能量交織，群眾像洪流般匯聚起來，湧入嘉手納基地。看到這一幕時，我想這就是吶喊吧，一種來自靈魂的吶喊，彷彿在說『這是我們的土地、我們就生活在這裡』。那股充滿生命力的凝聚能量，深深打動了我。」
傳承生命的接力棒
在觀賞完成的電影後，妻夫木聰深刻感受到這是一部述說「生命接力棒的故事」。
「『生命，就是這樣一代接一代延續下去的吧』我這麼想。透過這部電影，多少改變了我對生死的看法。死亡並非代表結束，想法與情感會確實地傳承下去。雖然永眠這個詞字面上是指長久沉睡，但其實仍會永遠活在我們心中的吧。」
這段話的意涵，只有在細細品味這部城歷時20年尋找摯友暨胡差英雄恩的壯闊故事直到結局，應該就能理解。
「在最後一幕，我感覺自己傳承了接力棒。那一瞬間我體認到，這部作品不只是角色們的故事，而是超越了城這個人物，這是屬於我們每一個人的故事。我想觀眾應該也會有同樣的感受吧。我們或許早在不知不覺中，被某種深厚的情感支持著，才能走到現在、活在此刻。這也讓人開始深深思考，接下來我們該如何將接力棒傳遞下去？」
將作品傳達給觀眾，也是電影創作的一環
妻夫木聰與大友導演和其他演員一起展開了罕見的全國巡迴宣傳活動，並親自將印有「宣傳大使」頭銜的名片遞交給觀眾，致力將《寶島》這部作品推廣給更多人。
「我內心深處始終有股相信電影力量的信念，電影當然是一種商品，但透過此次合作也讓我重新省思。為什麼人們要看電影呢？是什麼吸引他們、又是什麼感動他們？配合電影宣傳，我參與各式電視綜藝節目演出，但每次最後那短短一兩分鐘的宣傳話語，卻總讓我感覺略顯匆促。像是沖繩人民的情感、還有我在演出這部作品時所感受到的命運，這些種種，都讓我覺得應該更真誠深入地去面對作品與其背後意義，避免流於形式上的宣傳。」
這讓他想起20歲首次主演電影《水男孩》，同樣展開全國巡迴宣傳活動時的「初衷」。
「當時宣傳活動以映後見面會為主，我們到各地去和觀眾見面，親自將作品帶到大眾面前。當時雖然我還年輕，但深切感受到觀眾非常喜愛《水男孩》。這樣的宣傳方式老實說CP值很低（笑）。然而，現在再經歷一次，讓我感受到宣傳也是電影製作的一環，電影不只是拍完播給大眾看就結束了，而是會持續不斷地成長下去。」
妻夫木聰總是全心全意投入電影製作和演出，過往與團隊夥伴們共同建立出的深厚情誼，遠遠超出我們的想像。
「演員與工作人員的相處氛圍，就像家人一樣。每部一起完成的作品，就像自己的小孩。我希望它們都能順利成長，長大後獨立自主，受到大家喜愛。而《寶島》在我心中，還只是個幼兒園的孩子（笑）」
訪談拍攝：花井智子
妝髮：大上Azusa
造型設計：KAWASAKI TAKAFUMI
採訪撰文：渡邊玲子
電影資訊
- 導演：大友啟史
- 原作：真藤順丈《寶島》（講談社文庫）
- 演員：妻夫木聰、廣瀨鈴、窪田正孝、永山瑛太、塚本晉也、中村蒼、瀧內公美、榮莉彌、尚玄、瀧正則、木幡龍、奧野瑛太、村田秀亮、德瑞克・多佛
- 發行片商：東映／索尼影視娛樂
- 發行國家：日本
- 片長：191分鐘
- 官方網站：takarajima-movie.jp/
- 2025年9月19日（五）全國正式上映
官方預告片
標題圖片：電影《寶島》男主角妻夫木聰（花井智子攝）。
內文圖片由 ©真藤順丈／講談社 ©2025「寶島」電影製作團隊提供