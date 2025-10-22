傳承生命的接力棒——妻夫木聰談電影《寶島》及對沖繩的想望

《寶島》是一部描寫年輕人戰後處於美軍統治下的混亂中，努力求生存的群像劇。主演的妻夫木聰稱此為「生命接力棒的故事」，並與大友啓史導演及其他演員一起進行全國巡迴宣傳活動。在電影正式上映前，邀請他來談談作品及對沖繩的想望。

1980年出生於福岡縣。1998年以日劇「閃亮的日子」出道，同年首次參與電影《謎之轉校生》演出。2001年首度主演電影《水男孩》一炮而紅，並獲得第25屆日本電影學院獎新人獎與最佳男主角獎項肯定。之後，2003年主演《喬瑟與虎魚們》，確立其實力派演員的地位。2009年首次擔綱主演NHK大河劇《天地人》。2010年以《惡人》獲得第34屆日本電影學院獎最佳男主角獎、2016年以《怒》獲得第40屆日本電影學院獎最佳男配角獎、2022年以《那個男人》獲得第46屆日本電影學院獎最佳男主角獎。

胡差暴動的真相，不只是「憤怒」那麼單純 妻夫木聰在開拍前，拜訪沖繩的天然鐘乳石洞穴「Gama」以及信仰聖地「御嶽」，並造訪位於宜野灣市的佐喜真美術館，館內展示丸木位里、俊《沖繩戰之圖》一系列畫作。同時，也傾聽當地民眾講述過去故事，認真面對沖繩歷史。 其中，最令他印象深刻的是一位當年親身經歷胡差暴動者的證詞，他是這麼說的「我不認為暴動只是因憤怒與憎恨的先行累積所導致」。 「他告訴我，當時在抗議現場的胡屋十字路口，有位老太太跳著琉球手舞（沖繩傳統舞蹈），她的動作相當美麗，令人難以忘懷。我聽了這段描述後，開始反思那個畫面代表的意義。我們應該試著去理解，並提出某種程度的回應。」 一開始製作團隊打算將整部電影的高潮場景「胡差暴動」在戶外片場重現，但由於規模過大難以執行，最終改為攝影棚內拍攝。 「導演選擇將大規模、充滿動態的拍攝方式，轉為聚焦於人物本身。他細心指導每位臨時演員，告訴他們每個角色的內心想法與個人特質。透過這種方式，每個人身上就像點亮了小小的生命之火，耀眼地閃爍著。最後，這些火光與能量交織，群眾像洪流般匯聚起來，湧入嘉手納基地。看到這一幕時，我想這就是吶喊吧，一種來自靈魂的吶喊，彷彿在說『這是我們的土地、我們就生活在這裡』。那股充滿生命力的凝聚能量，深深打動了我。」

胡差暴動畫面約20分鐘長