電影《湯德章：我是誰？》：於日台夾縫中求生、終至隕落，其所追尋之「歷史真相」

第二次世界大戰後的二二八事件，是台灣脫離日本統治後面臨的第一項考驗。這部紀錄片電影《湯德章：我是誰？》（台灣上映片名為《尋找湯德章》）以二二八犧牲者、父親為日本人的湯德章（Thng Tik-tsiong）律師為主軸，致力拼湊出其完整的生命故事。在即將於日本全國電影院上映之際，邀請到了訪日的兩位導演黃銘正與連楨惠，一起聊聊這部電影的製作歷程。

2016年擔任大阪亞洲電影節開幕片，並榮獲觀眾票選獎。導演、編劇，以短篇劇情片《城市飛行》（2001，英文名：Birdland）、《第三個願望》（2012，英文名：The Third Wish）、《傻瓜向錢衝》（2016，英文名：Two Idiots）等作品聞名。2015年在台灣上映的紀錄片《灣生回家》，入圍第52屆金馬獎最佳紀錄片；且擔綱2016年大阪亞洲電影節開幕片，榮獲觀眾票選獎。

導演、製片。曾參與《灣生回家》與《傻瓜向錢衝》電影製作，擔任黃銘正導演助理，並學習電影拍攝技術。執導作品包括短篇紀錄片《KULO》（2022）及《湯德章：我是誰？》（原名《尋找湯德章》）。

擁有日本血統的無名英雄 台灣南部的台南市市中心，有一座由七條主要道路呈放射狀交會的圓環廣場。此處在日本統治時期被稱為「大正公園」，戰後改名為「民生綠園」，直至1998年才更名為「湯德章紀念公園」。 廣場上矗立著湯德章（1907–1947）的銅像。他出生於日治時代，父親為日本人、母親為台灣人。戰爭期間他赴日苦讀，通過司法科與行政科的國家考試，回台後擔任律師，同時參與政治活動。

台南市湯德章紀念公園 ©2024角子影音製作有限公司

湯德章紀念公園內的湯德章銅像 ©2024角子影音製作有限公司 然而，據說他並非台灣人人皆知的人物。1947年，他在此地遭公開處決，長久以來其詳細始末被視為社會禁忌，鮮少有人敢公開談論。直至近年他的名譽才終於獲得平反。2014年，台南市政府將其忌日3月13日定為「台南市正義與勇氣紀念日」；2023年，更將通往圓環廣場的一段主要道路命名為「湯德章大道」。 電影《湯德章：我是誰？》是一部透過親屬、歷史業餘歷史家、水果店老闆、記者等人的證詞，深入探究湯德章鮮為人知樣貌的紀錄片。在回顧他40年短暫人生的同時，也勾勒出台灣自日本統治、經歷國民黨獨裁體制，直到步入現代的那段動盪歲月。

電影畫面：重現二二八事件後臨時軍事法庭的審判場景，由鄭有傑飾演湯德章 ©2024角子影音製作有限公司

何謂二二八事件 「二二八事件」是探討台灣現代史時不可迴避的歷史關鍵。湯德章的處決，也正值那段動盪時期。事件起於第二次世界大戰結束後約一年半的1947年2月28日，台北爆發了多起對當局的不滿與抗議行動，隨即迅速擴及全台。在二二八後的三個月中，民眾的騷動遭到武力強硬鎮壓，造成大量死傷。 黃銘正 二二八事件的起因，在於當時台灣社會歷經了50年的日本統治，突然被來自中國的體制接收，引發民眾與當局產生激烈衝突。與其說是官民對立，倒不如說是「體制上」的不同吧。台灣當時已有一群守法的、具備法治觀念的人民，也有一套完整的法律制度，包含法官、警察與檢察官。而中國雖然也有其社會體制，卻未能充分發揮作用。當兩個差異懸殊、體質不同的社會被強行融合為一，必然會產生不可避免的劇烈動盪。而二二八事件正是這種衝突的真實寫照。那時候台灣人覺得應該要自治，但在二二八事件爆發並遭到鎮壓後，發現一切都完蛋了、沒有辦法了，於是才開始萌生出台灣獨立的主張。 戰爭結束後，以美國為首的盟軍將台灣政權暫時交給中華民國政府（國民黨政權）託管，但新政權執政不久，社會對新體制的失望和不滿便與日俱增。日本人撤離台灣後，許多台灣的土地、產業及金融等資產，被來自中國的有權勢者所霸占。 當時物資匱乏、物價飆漲，加上企業倒閉潮、失業率攀升，社會民不聊生。此外，北京話被制定爲官方語言，在學校及職場不僅禁止使用日語，連台語也遭禁用。原本在日本時代被壓抑的台灣人，發現自己又再度無法擔任公家機構的重要職位；社會大眾難以忍受日益猖獗的貪腐，對新統治階層的蠻橫行徑更是怒不可遏。

二二八事件前一年的1946年，湯德章以台南市人民自由保障委員會主席身分，針對警方的不當行為發出書信，嚴詞譴責，痛斥其為「民主立憲國家之恥」 ©2024角子影音製作有限公司 黃 國民黨政府將抗議行動歸咎於共產黨的煽動（儘管當時台灣其實並沒有大規模的共產黨作亂）、黑幫勢力，以及日本留下的「遺毒」（指日本統治留下的弊端），企圖迴避自身責任。另一方面，台灣人民則明確具備法治與自治精神。隨後，各地菁英仕紳與社會領袖組織了「二二八處理委員會」，希冀透過與政府談判來穩定局勢。 當時，湯德章身兼律師，與台南市人民自由保障委員會主席。因為各地都有自己的處理委員會，台南分會覺得應該要有人出來主持大局。他被推選為台南市分會的治安負責人，亦被舉薦為市長候選人。 然而，僅過數日，蔣介石自中國派遣的援軍抵台，行政長官陳儀的態度驟然轉為強硬，重新發布戒嚴令，並解散了處理委員會。隨後短短數週，曾在日本統治時期接受過高等教育的社會精英與領導階層，陸續遭逮捕入獄，多人被嚴刑拷問，甚至遭到處決。

當年報紙以湯德章日本名「台南暴徒坂井德章」刊載了處決死訊 ©2024角子影音製作有限公司 湯德章於3月11日被逮補，旋即移交臨時軍事法庭受審。審判時，法官以他的日本名「坂井德章」稱呼他，並強硬質問：「你是日本人，政府寬宏大量遣送你們戰敗的日本人回去，為什麼你不想回去？」藉機以前述的「日本遺毒」為由，羅織其罪名。僅僅兩天後，湯德章便遭到處決。處決過程是將其先綁在卡車，然後在市區繞行遊街示眾，並在圓環公開槍殺。這讓已接受現代法治薰陶的台灣人震驚、不寒而慄。 此後，在長達約40年的國民黨威權高壓統治（白色恐怖）之下，關於二二八事件的言論被封鎖壓制。直到1992年，台灣實現民主化後，才得以重啟調查事件真相，並在三年後開始對受害者進行賠償。而每年2月28日和平紀念日，則自1997年改為國定放假日，用以省思及緬懷二二八事件。