Perfume為何打動全世界──佐渡岳利導演眼中所見的25年與「冬眠期」影訊 音樂 娛樂
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導演也不知道的「冬眠期」
開始用鏡頭記錄Perfume是在她們三人前往美國柯契拉音樂節表演的2019年。這個企畫當初會開始推動，是為了在成軍20週年的2020年製作新的紀錄片。
佐渡導演回顧當時的事，說道：
「為了2020年，我們原本規劃了好幾個大型企畫要做，但因為疫情中止了。攝影也暫時停了一陣子，後來才把企畫改成『來做25週年的紀錄片吧』。」
話雖如此，Perfume卻在這個過程中決定進入冬眠期。這件事甚至沒有告知當時已經開始貼身拍攝的佐渡導演。
「我純粹就是嚇了一跳。那份驚訝留在我心中好一陣子，但隨著事情逐漸往下發展，我開始覺得『這是一件很棒的事啊』。仔細想想，我認為這樣的選擇也未嘗不可。」
不變的三人，累積的實力
佐渡導演與Perfume的交情很長。初次見面是在NHK和公共廣告機構（現在的AC JAPAN）的共同宣傳廣告中，使用〈Polyrhythm〉這首歌後，造成廣大迴響的2007年。之後，透過負責的音樂節目，注視著她們三人將近20年的時間。
在這位佐渡導演的眼裡，Perfume三個人一路歷經了什麼樣的變化呢？他的第一句回答是：「她們沒有變。」
「她們基本上一點也沒變。身為藝人的技術當然是不斷升級，當時與現在的實力可說是截然不同。而且，我認為她們並不是在某個時間點產生飛躍性的成長，而是每天腳踏實地累積實力，才成長到現在這個地步。」
對Perfume而言，〈Polyrhythm〉的熱銷當然是一個很大的轉機。但是，佐渡導演並未把轉捩點只歸結在這件事上。
「我認為正因為她們從孩提時期就持續努力到現在，才有辦法靠自己的力量抓住幸運。而且，她們始終保持謙遜，我從未有過『她們變了啊』的感覺。我想要正確拍出她們三人並未改變的氣質。」
A～chan、Kashiyuka、Nocchi，每個人的個性也一如往昔。在佐渡導演眼中，與其說Perfume是三個人在各自的表現中擔任不同的角色，更像是從頭到尾都是「三位一體」的團體。
「她們三人會一同展現自我，並沒有各別分擔什麼職責的感覺。各自的個性交互作用，『三個人一起做出什麼』更加重要。」
與MIKIKO、中田康貴建立的演繹方式
其中一名對Perfume不可或缺的關鍵人物是負責舞步、舞臺總監的MIKIKO。雙方的邂逅要回溯到她們三人還是廣島演藝學校的國小生時。佐渡導演說她們四個人「都不妥協、不隨便，全力面對表演」。
「雖然她們會叫MIKIKO『老師』，現在卻已不是『老師和學生』，而是感情非常好，又帶有極為正向緊張感的關係。Perfume三個人崇拜、尊敬MIKIKO老師，想跟著她一起走下去，而MIKIKO老師也因為Perfume獲得許多初次體驗的經驗。她們彼此尊敬，並且一起成長。」
另一個關鍵人物就是從2003年的〈Sweet Donuts〉開始擔任音樂製作人的中田康貴。佐渡導演稱Perfume與中田的關係是「與MIKIKO老師相似的關係」。
「她們三人全盤信賴中田先生。即使沒有過多的交談，歌曲當中時常出現女孩們當下的想法，或指引往後方向性的訊息。我認為他們是以超越言語的創作性溝通理解彼此的想法。」
獨一無二的藝人
Perfume走過4分之1個世紀的時光，建立起一個時代。佐渡導演舉出她們團體的特殊性，才使得她們不只在日本受歡迎，趁至紅到國外。
「她們在初期也有偶像的一面，但MIKIKO老師打造出非常高水準的舞步與舞臺效果，再加上中田先生也創作出令樂迷讚歎的高品質歌曲。後來又有Rhizomatiks(*1)加入，開始謀求科技與娛樂的融合。放眼世界，恐怕沒有像她們這樣以多種元素複合交織的藝人了。」
這部作品不只呈現出舞臺上的Perfume，也拍下商討冬眠期的場面。她們擔心工作人員的生活與將來的話語，以及對停止活動的不安，都赤裸地呈現在鏡頭前。
25年來始終以Perfume存在，代表著什麼──只要觀賞這部電影，就能感受到她們背負的事物有多大、有多重。
然而，佐渡導演表示：「三人的人生走到今天，一直是全力挑戰喜歡的事物、認定「就是這個」的事物。一路走來，凡事一定會做到讓自己信服。」
「如果借用MIKIKO老師說過的話，『一旦喜歡上表演藝術，就不會忘記喜悅』，說的就是她們三個人。她們當然也有很多不安和煩惱。即使如此，她們對Perfume這個身分想必沒有任何迷惘吧。」
冬眠期這個選擇
Perfume自2025年12月31日起，進入冬眠期。
在進入冬眠期大約3個月前的9月21日，從她們三人公布的訊息，可知這樣的選擇是「為了刻劃能讓自己抬頭挺胸覺得『自己很閃耀』的瞬間」，以及「為了以更帥氣的Perfume往全新的挑戰前進」。
在做出這個決斷的過程中，到底發生過什麼事？Perfume三個人又在決斷過程中有什麼想法、說過什麼話──正是這部電影的一大看點。
從頭到尾參與其中的佐渡導演認為她們三人的冬眠期是一種「新的挑戰」。
「Perfume過去做過許多挑戰。她們出過暢銷金曲，上過紅白歌合戰，在東京巨蛋開過演唱會，也曾經飛往國外。不過，這是她們第一次暫時停下腳步，重新審視自己。我認為這是一個很大的挑戰。」
正因如此，他表示：「在這部電影中也包含了對往後的Perfume和冬眠期的期待。」
「我們不知道她們下次會以什麼形式出現，也不會去思考『希望她們能這樣』。只不過，名為冬眠期的挑戰結束後，她們一定又會進行新的挑戰。希望到時候還能在近距離看著她們。」
取材、撰文：稻垣貴俊
作品情報
- 演出：Perfume（A～chan、Kashiyuka、Nocchi）
- 導演：佐渡 岳利
- 音樂：中田康貴（CAPSULE）
- 主題曲：Perfume〈Cold Sleep〉（UNIVERSAL MUSIC LLC）
- 製作：AMUSE／日活／環球音樂／NHK ENTERPRISES／LAWSON／KDDI
- 企畫、製作幹事：AMUSE／日活
- 製片公司：NHK ENTERPRISES
- 發行：日活
- 製作年分：2026年
- 製作國家：日本
- 片長：117分
- 官方網站：perfume-movie
- 2026年5月15日（五）全國聯映
標題圖片：電影《Perfume “Cold Sleep”-25 years Document-》©︎2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.