Perfume為何打動全世界──佐渡岳利導演眼中所見的25年與「冬眠期」

Perfume迎接成軍25週年，卻選擇進入「冬眠期（停止活動）」。電影《Perfume “Cold Sleep”-25 years Document-》是一部紀錄片，記錄她們做出這個決斷所經歷的時間，以及25年來走過的路。從多年來近距離看著三個人演藝活動的佐渡岳利導演的口中，探尋Perfume的表現能打動世界的理由。

製作人、電影導演。1990年進入NHK電視臺。現在是NHK ENTERPRISES的高階主管。製作以音樂為主的娛樂節目。過去主要負責的節目有「紅白歌合戰」、「MUSIC JAPAN」、「schola：坂本龍一 音樂學校」、「岩井俊二的電影實驗室」、「E舞蹈學院」等。執導Perfume的第一部電影《WE ARE Perfume – WORLD TOUR 3rd DOCUMENT》（2015年）。其他紀錄片作品有細野晴臣的《搖滾師匠：細野晴臣》（2019年）、《SAYONARA AMERICA》（2021年），與LiSA的《LiSA：又是美好的一天》（2022/NETFLIX），還有團團轉樂團的《團團轉的電影》（2023年）等。2026年執導《Perfume “Cold Sleep”-25 years Document-》。

導演也不知道的「冬眠期」

佐渡岳利導演 開始用鏡頭記錄Perfume是在她們三人前往美國柯契拉音樂節表演的2019年。這個企畫當初會開始推動，是為了在成軍20週年的2020年製作新的紀錄片。 佐渡導演回顧當時的事，說道： 「為了2020年，我們原本規劃了好幾個大型企畫要做，但因為疫情中止了。攝影也暫時停了一陣子，後來才把企畫改成『來做25週年的紀錄片吧』。」 話雖如此，Perfume卻在這個過程中決定進入冬眠期。這件事甚至沒有告知當時已經開始貼身拍攝的佐渡導演。 「我純粹就是嚇了一跳。那份驚訝留在我心中好一陣子，但隨著事情逐漸往下發展，我開始覺得『這是一件很棒的事啊』。仔細想想，我認為這樣的選擇也未嘗不可。」

不變的三人，累積的實力 佐渡導演與Perfume的交情很長。初次見面是在NHK和公共廣告機構（現在的AC JAPAN）的共同宣傳廣告中，使用〈Polyrhythm〉這首歌後，造成廣大迴響的2007年。之後，透過負責的音樂節目，注視著她們三人將近20年的時間。 在這位佐渡導演的眼裡，Perfume三個人一路歷經了什麼樣的變化呢？他的第一句回答是：「她們沒有變。」 「她們基本上一點也沒變。身為藝人的技術當然是不斷升級，當時與現在的實力可說是截然不同。而且，我認為她們並不是在某個時間點產生飛躍性的成長，而是每天腳踏實地累積實力，才成長到現在這個地步。」 對Perfume而言，〈Polyrhythm〉的熱銷當然是一個很大的轉機。但是，佐渡導演並未把轉捩點只歸結在這件事上。 「我認為正因為她們從孩提時期就持續努力到現在，才有辦法靠自己的力量抓住幸運。而且，她們始終保持謙遜，我從未有過『她們變了啊』的感覺。我想要正確拍出她們三人並未改變的氣質。」 A～chan、Kashiyuka、Nocchi，每個人的個性也一如往昔。在佐渡導演眼中，與其說Perfume是三個人在各自的表現中擔任不同的角色，更像是從頭到尾都是「三位一體」的團體。 「她們三人會一同展現自我，並沒有各別分擔什麼職責的感覺。各自的個性交互作用，『三個人一起做出什麼』更加重要。」

「Kashiyuka行事合乎邏輯，是會始終冷靜看待事物的類型。我們也因此常受到幫助。」（佐渡導演） ©︎2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

與MIKIKO、中田康貴建立的演繹方式 其中一名對Perfume不可或缺的關鍵人物是負責舞步、舞臺總監的MIKIKO。雙方的邂逅要回溯到她們三人還是廣島演藝學校的國小生時。佐渡導演說她們四個人「都不妥協、不隨便，全力面對表演」。 「雖然她們會叫MIKIKO『老師』，現在卻已不是『老師和學生』，而是感情非常好，又帶有極為正向緊張感的關係。Perfume三個人崇拜、尊敬MIKIKO老師，想跟著她一起走下去，而MIKIKO老師也因為Perfume獲得許多初次體驗的經驗。她們彼此尊敬，並且一起成長。」 另一個關鍵人物就是從2003年的〈Sweet Donuts〉開始擔任音樂製作人的中田康貴。佐渡導演稱Perfume與中田的關係是「與MIKIKO老師相似的關係」。 「她們三人全盤信賴中田先生。即使沒有過多的交談，歌曲當中時常出現女孩們當下的想法，或指引往後方向性的訊息。我認為他們是以超越言語的創作性溝通理解彼此的想法。」

「A～chan會拉著周圍的人不斷前進，是與她的形象相符的開心果。」（佐渡導演）©︎2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners.

獨一無二的藝人 Perfume走過4分之1個世紀的時光，建立起一個時代。佐渡導演舉出她們團體的特殊性，才使得她們不只在日本受歡迎，趁至紅到國外。 「她們在初期也有偶像的一面，但MIKIKO老師打造出非常高水準的舞步與舞臺效果，再加上中田先生也創作出令樂迷讚歎的高品質歌曲。後來又有Rhizomatiks(*1)加入，開始謀求科技與娛樂的融合。放眼世界，恐怕沒有像她們這樣以多種元素複合交織的藝人了。」 這部作品不只呈現出舞臺上的Perfume，也拍下商討冬眠期的場面。她們擔心工作人員的生活與將來的話語，以及對停止活動的不安，都赤裸地呈現在鏡頭前。

「Nocchi以好的層面來說，是個不會想東想西，輕鬆面對事情的類型。」（佐渡導演） ©︎2026 Perfume “Cold Sleep” Film Partners. 25年來始終以Perfume存在，代表著什麼──只要觀賞這部電影，就能感受到她們背負的事物有多大、有多重。 然而，佐渡導演表示：「三人的人生走到今天，一直是全力挑戰喜歡的事物、認定「就是這個」的事物。一路走來，凡事一定會做到讓自己信服。」 「如果借用MIKIKO老師說過的話，『一旦喜歡上表演藝術，就不會忘記喜悅』，說的就是她們三個人。她們當然也有很多不安和煩惱。即使如此，她們對Perfume這個身分想必沒有任何迷惘吧。」 (*1) ^ 由真鍋大度等人成立的創意團體，運用科技製作影片、表演設計、裝置藝術等。2011年後，多年來協助Perfume的演唱會設計與影片演出。