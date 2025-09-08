奈良美智：以孩童視角，描繪那份持續挑戰世界「看不見的高牆」的勇氣

日本的傳奇人物

今年春天，日本藝術家奈良美智獲選為美國《時代雜誌》「2025 年度百大最具影響力人物」之一。他筆下那些帶著挑釁、叛逆目光的小女孩，為何能牢牢攫住觀者的心？讓我們一起回顧他40年的創作軌跡，探尋其內心深處那股熱情的源頭。

搖滾樂與藝術的啟蒙 1959 年，奈良美智出生於日本青森縣弘前市。在升上大學、離開青森之前，他在弘前生活了將近18年，那段歲月正是滋養他感性與藝術品味的關鍵。 由於雙親皆忙於工作，童年時期的他經常獨自留守家中。在那段孤獨的時光裡，他會與繪本中的人物或玩偶對話，也會與家裡的貓咪或鄰居飼養的羊隻等周身生物交流心靈，這些都將他的想像力鍛鍊得更加豐富強大。 少年時期，他遇見了成為一生心靈養分的音樂。由於住家收聽得到縣內美軍三澤基地為美國軍人製作的廣播電台電波（FEN），他從小學起便利用自製的礦石收音機收聽西洋歌曲；上了國中之後，更是如飢似渴地沉浸於美國的搖滾與民謠音樂之中。 越戰日趨激烈之際，他從巴布．迪倫（Bob Dylan）、尼爾．楊（Neil Young）等「以轟烈的搖滾節奏與直抵人心的歌詞，對抗炸彈與大砲之聲的音樂人」身上，見到了音樂所帶來的巨大可能。當時，用零用錢買來的黑膠唱片封面，是他在那尚無美術館的家鄉，唯一的視覺刺激來源。透過封面上的插畫、照片與標誌字樣設計，他對音樂與視覺藝術的興趣正同步滋長。 高中畢業後，他為了進入以美術聞名的大學而遠赴東京，但只讀了一年便輟學。後於1981年進入了愛知縣立藝術大學主修油畫，並持續進修取得碩士學位。其間，他深受色彩強烈、筆觸粗獷的「新繪畫」（New Painting）影響。1988年赴德國留學，1990年完成的作品《無限延伸的道路》（続いてゆく道に），正可視為此一風格的延伸。

《無限延伸的道路》(c)Yoshitomo Nara／image courtesy of Yoshitomo Nara Foundation／青森縣立美術館館藏 畫裡出現了女孩、雙葉、動物、刀具、燈火等，皆成為日後奈良美智作品中反覆出現的元素。那名面無表情的女孩，似乎正要把刀遞給一隻看來純真、毫無防備、像似貓般的動物，這與他日後筆下銳利眼神的孩子大異其趣。以橘色為基調、筆觸層層堆疊的背景之中，隱約透出以綠色線條勾勒的房屋輪廓；這種先描繪房屋再以其他色彩覆蓋的手法，或許可以被視為是在心靈層面向「故鄉」（home）告別的宣示。

代表作誕生的德國留學時期 初抵德國的前六年，他於國立杜塞道夫藝術學院（Kunstakademie Düsseldorf），受教活躍於第一線的藝術家，像是米夏埃爾．布特（Michael Buthe）與A.R.彭克（A.R. Penck）等人。某次，彭克建議奈良可以像是素描那般，自在地在畫布上創作，這才讓他驚覺，自己把畫布創作過度視為「高級藝術」，反而綁住了手腳。 意識到這點之後，他便頻繁地使用大膽的黑色線條勾勒主體。《The Girl with the Knife in Her Hand》（1991）便是誕生於這個階段。紫色、宛如水波微漾的背景中，一位手持小刀、仰首而立的少女，整體輪廓以黑線強調。此作也確立了他日後的風格。

《The Girl with the Knife in Her Hand》(c)Yoshitomo Nara／image courtesy of Yoshitomo Nara Foundation／San Francisco Museum of Modern Art. Collection of Vicki and Kent Logan, fractional and promised gift to the San Francisco Museum of Modern Art. 發覺這套獨特的語彙之後，他便接連創作出堪稱代表作的經典。其中《Mumps》（1996）即是德國時期的傑作之一。 正如標題「腮腺炎」所示，畫中描繪的大頭「女孩」，以布纏住因發炎腫脹的雙頰，乃至頭部，目光銳利地直視著觀者，嘴唇微啟，像是有話想說。她一邊忍受疼痛，一邊對眼前那些未能察覺其痛楚或者冷漠以對的旁觀者，投以壓抑而憤怒的情緒。 畫布上，裁成長方形的白色棉布，以拼接的方式黏貼其上；這種易於讓人聯想到補丁或繃帶的樸質紋理，亦隱約地暗示了「女孩」所承受的身體及精神上的苦痛。

《Mumps》(c)Yoshitomo Nara／image courtesy of Yoshitomo Nara Foundation／青森縣立美術館館藏

東日本大地震帶來的價值觀轉變 奈良美智旅居德國約12年後，於2000年回到日本。2001年在日本舉辦的首次大型個展「I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME.」大獲成功，使其知名度迅速攀升。其後，不僅國內邀約不斷，海外個展邀請亦接踵而至，使他的藝術家舞台一步一步地穩健拓展。 2011年3月11日發生的東日本大地震，成為他人生的一大轉捩點。這場重創故鄉東北的災難，大幅動搖了他的創作根基，也成為迫使他重新審視自我價值觀的契機。 《春少女》（2012）創作於東日本大地震翌年。半身少女向來是他偏愛的題材，不過這件大尺寸的創作，胸口以上的正面構圖卻近似證件照的氛圍。少女的表情壓抑、直視前方，輪廓刻意模糊，而筆觸色彩層層堆疊之感清晰可辨。這種表現手法，是奈良美智試著將「難以融合為一的複雜心境」傳達給社會：對自然災害與核電事故的悲痛與憤怒，以及對於日常平凡生活得以存續的喜悅，透過畫筆描繪，最終凝結成這樣的成果。

《春少女》 (c)Yoshitomo Nara/ image courtesy of Yoshitomo Nara Foundation／橫濱美術館館藏 他在2024年發表的《Power in a Union》，靈感取自英國歌手比利．布拉格（Billy Bragg）呼籲勞工團結的歌曲〈There Is Power in a Union〉（1986）。

《Power in a Union》(c)Yoshitomo Nara/ image courtesy of Yoshitomo Nara Foundation 作品中以質樸筆調描繪出身形如孩童般單薄的人物，以不成比例的巨大尺寸繪製，放大到整個畫面甚至超出了約一公尺高的畫板邊界。奈良美智時常把「幼小／稚嫩」的主題，以遠超過實際比例的尺寸呈現，寓意「看似弱小，實則強大」。此作同樣想要傳達：唯有當像他／她這樣的弱勢者彼此連結，力量才能真正地匯聚。現今社會中，「擁有者」與「未擁有者」之間的差距逐漸擴大，奈良美智藉由此作拋出了切中現實的訊息。