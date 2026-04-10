五味太郎：《大家來大便》的作者，繪本魅力風靡全球

日本偉人傳

日本繪本作家五味太郎出生於1945年，27歲創作了第一本繪本，如今已年逾八十，創作熱情依然不減。《大家來大便》《小金魚逃走了》等作品，早已超越「兒童讀物」的範疇與國界，深受廣大讀者喜愛。至今，五味太郎已出版約400部作品，並被翻譯介紹至全球30多個國家與地區。

1945年8月生於東京都調布市。畢業於桑澤設計研究所。曾任工業設計師，之後投入繪本創作領域。著作（含合著）超過400部。曾獲義大利波隆那國際兒童書展獎等多項國內外獎項。代表作包括《小金魚逃走了》《大家來大便》《我的創意繪本》等，多數作品已被翻譯並出版於海外。2025年以《我是船》（福音館書店）榮獲第30屆日本繪本獎大獎。

將所有作品並列呈現的「風景」 2025年12月12日至2026年2月15日，五味太郎繪本展在日本東京Lurf Gallery舉辦。展覽集中呈現了五味太郎自1973年至2025年、橫跨半世紀以上的創作成果。除了372部日文原作外，也展出了在全球30多個國家出版的翻譯版本。包含廣受歡迎的《大家來大便》在內，僅從各國版本的書名，就能真切感受到五味太郎繪本跨越國界的魅力。 五味太郎表示：「對於自己繪本作品的全貌，我自認心中大致清楚，但其實無法具體掌握。我一直希望有一天能把它們全部實際擺出來看看。」「也想看看50年來（創作風格等）是否有所變化。（將作品並列展示後）更清楚地意識到自己其實一直如一，沒有改變。」

展出的繪本可自由翻閱。（左）海外最早的五味太郎作品譯本，是1979年在美國出版的《好想馬上見到你》，英文版名為《Coco Can’t Wait》；（右）《小金魚逃走了》《大家來大便》亦已被翻譯成多種語言出版

（左）《小牛的春天》（Spring is Here）榮獲1981年波隆那國際兒童書展獎；（右）五味太郎79歲時出版的《我是船》。小船在航行過程中不斷被問「從哪裡來？」「要到哪裡去？」，也象徵作者50年來繪本創作的心路歷程。該書已出版簡體與繁體中文版（花井智子攝影）

何謂「兒童讀物」？ 五味太郎曾從事工業設計與廣告製作，但「使用者」「客戶」等因素總讓他感到受限。自從發現創作繪本的樂趣後，他便不再覺得自己是在「工作」，也從未刻意以「兒童」為創作對象。 「究竟什麼是『兒童讀物』？兒童讀物往往傾向讓孩子接受大人的價值觀，例如規矩、道德、秩序等等。而我始終是從『畫出這本繪本，是否有人會產生共鳴』來思考。結果有很多孩子給了回應，也有來自海外的聲音。」

花井智子攝影 「孩子閱讀，不是因為大人要他們讀，而是因為自己想讀。閱讀本身就是一種『相遇』。刻意強調『為了孩子』反而顯得矯揉造作。但現實是，孩子與書之間常常夾著大人，例如由大人念給孩子聽。一開始我就覺得這些都沒有必要，因此在創作初期經常與編輯產生分歧。」 「現在已經沒有這樣的衝突了，反而有點無趣。（把作品全部擺出來之後）可以清楚感受到這樣的轉變過程。我多少也有些自豪，因為日本繪本的定位，某種程度上因我而有所改變。」

人人都喜愛的《大家來大便》 1977年《大家來大便》出版後，五味太郎開始收到大量小讀者的來信。 「孩子喜歡大便，就像喜歡某種食物或某個玩具一樣。但大人卻常有一種想法，認為大便不是應該被正經談論的話題。所以，當孩子看到一個不知從哪裡冒出來的大叔在畫大便，一定會特別開心吧。我收到的很多信都寫著『我也一直很關心大便』『這是我的大便日記』等等。」

花井智子攝影 當然，這本書完全不是為了迎合孩子而創作的。 五味太郎回憶說：「有一次我要去多摩動物園找園長。對方說很忙，要我一大早開園前過去。大約清晨6點左右，我從後門進入動物園，慢慢穿過園區，走向園長的研究室。我看到動物的便便在晨光中冒著熱氣，非常漂亮，就不停地拍照。」 「在回程的路上，我突然想到要畫一本關於大便的書。關於食物的書很多，但幾乎沒有描繪『經過身體排出的東西』的書。大家平常只看到被打掃得乾乾淨淨的動物園，而我剛好很幸運，看到了不一樣的景象。回去後先畫了幾張，覺得滿有趣的，就拿給出版社看，結果對方的反應是『大便嗎？！』，似乎沒什麼興趣。」 然而，繪本一出版，立刻獲得孩子們熱烈的回響。有一天，一位素不相識、約50多歲的外國女性突然來訪。她是一名法國編輯，希望翻譯出版《大家來大便》。雖然這位法國編輯不會日文，但只看圖就愛上了這本書。五味太郎也第一次意識到：「原來海外也有和我興趣相同的人！」1989年，《大家來大便》的法文版出版，目前已被翻譯成18種語言。

大家排成一排一起上廁所，幽默的畫面令人會心一笑（nippon.com編輯部） 隨著海外譯本陸續出版，五味太郎也開始收到來自外國孩子的信件。 「《大家來大便》也許是一本比較特別的繪本，但孩子在閱讀時，好像會被激發出自己的表達慾。」有些孩子會寄來自己畫的圖或創作的文字遊戲。「大家圍著我的書一起玩」，五味太郎滿足地說。

不斷擴大的朋友圈 如今，五味太郎經常收到來自世界各地的電子郵件。「像是『I love your books. I want you（我喜歡你的書，我想出版它們）』這樣的內容，仔細一看，寄件人常常是來自亞塞拜然、南非等地的出版社。關於翻譯出版的洽談，我都交給版權代理人處理，此外也常收到線上採訪的邀請。雖然非常感激，但同時也覺得有點麻煩。」 關於翻譯，五味太郎選擇交由譯者依自己的語感判斷。 「我理想的文字，是語言與畫面高度融合、簡短有力的文字。譯者如何理解這些文字，並用自己的語言重新表達，是翻譯永遠無法避免的問題。但我相信，就算換成不同語言，作品的本質也不會改變。」 五味太郎的繪本本身也可以說是一種「參與式」藝術。在《我的創意繪本》（第一冊於1990年出版，第二冊於1992年出版）中，作者只畫出一部分，其餘留給讀者自己完成。這套書已被翻譯成18種語言，此外，五味太郎也在許多地方舉辦互動式講座。 「在國外舉辦互動講座時，很快就能和孩子們打成一片。即使是第一次見面，也能自然地互相打招呼。大家自由熱鬧地玩在一起，很快就成為朋友，不會受到語言影響。」

不同語言版本的《我的創意繪本》以螺旋方式堆疊展示，呈現五味太郎堅持的美學（花井智子攝影） 年輕時，五味太郎常常獨自旅行；現在出國多半是為了參加國際書展或互動講座。他幾乎走遍歐洲與拉丁美洲各國，也曾前往中國與非洲。 在國外的書店裡，五味太郎有時會發現自己的繪本：「『看起來好眼熟啊。啊，原來是我的書！』這樣的邂逅總是讓人很開心。」