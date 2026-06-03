森英惠：聞名世界的服裝設計師，展現日本女性的力量

日本偉人傳

2026年正值戰後日本時尚界的先驅森英惠誕辰一百週年，包括舉辦大型作品回顧展在內，她的卓越成就再度引發世人矚目。作者將帶我們回望這位以融入日本傳統美學的設計而驚豔世界的設計師的人生軌跡。

飛越重洋的蝴蝶 森英惠是一位用時尚詮釋日本傳統美學與精神、搭建東西方文化橋樑的先鋒人物。從巴黎高級訂製禮服、影視服裝，到制服設計與文學創作，她在諸多領域都留下了精彩作品；與此同時，她還是一位盡職的妻子和母親，是無數職業女性的榜樣和燈塔。 2022年8月，96歲的森英惠與世長辭。據悉，她因在新冠疫情與酷暑交織的日子裡居家工作，身體不堪重負而離世。直至生命最後一刻，她仍堅守在設計第一線。身為生前曾多次採訪過敵她的記者，我想從過往的採訪記憶中，追溯她的傳奇一生。 1926年，森英惠出生於島根縣西部的吉賀町，父親是一名開業醫生。她的家鄉被青山和農田環繞，一派寧靜的田園風光。她曾坦言：「童年所見的自然風景、四季流轉，還有奮力振翅飛舞的紋白蝶，都成了我日後創作的靈感源泉。」她從花草等自然萬物中汲取了豐富的色彩感知與情感表達力，最終孕育出那枚成為東西方文化橋樑象徵的飛越重洋的蝴蝶圖案。 1937年，森英惠隨家人遷居東京，在東京女子大學就讀期間，第二次世界大戰結束。她常說：「在大規模空襲中掙扎求生的歲月，以及身為戰敗國民的傲骨，成了我前行的全部動力。」

2003春夏高級訂製系列發表會上，這款禮服圖案以葛飾北齋浮世繪中的巨浪為背景，蝴蝶翩躚其上（攝於2003年2月，路透社）

為雅子皇后設計婚紗 森英惠擁有眾多全球知名客戶，離世40餘年依舊是時尚指標的摩納哥王妃葛麗絲凱莉、影星蘇菲亞羅蘭、美國前總統夫人南希雷根都曾是她的客戶。1969年，她為時任首相佐藤榮作赴美隨行的夫人寬子設計的迷你裙備受矚目；次年操刀的日本航空短款空姐制服，更是成為報紙熱門連載漫畫的素材，風靡一時。

1970至1977年採用的日航空姐制服（時事） 她為現任皇后雅子設計的結婚慶典巡遊禮服，以及國民歌手美空雲雀病癒復出首演身著的「鳳凰」主題禮服，更是刻在無數日本人的記憶裡。她不僅深諳基於時間、地點、目的3要素的場合穿搭之道，更擅長洞察穿著者的個性與時代特質，在此基礎上設計出獨具巧思的作品。

雅子皇后身著森英惠設計的禮服出席結婚慶典巡遊（1993年6月攝於東京元赤坂，共同）

美空雲雀身著森英惠設計的鳳凰主題禮服深情獻唱（1988年4月攝於東京都文京區東京巨蛋，共同） 森英惠還曾擔任舞台服裝設計師，與導演共同營造整體舞台效果。1985年，她受邀為世界藝術殿堂米蘭史卡拉歌劇院上演的、由淺利慶太執導的歌劇《蝴蝶夫人》設計舞台服裝。她堅持採用正宗的和服與腰帶，巧妙運用色彩與蝴蝶圖案，塑造出純粹又堅毅的日本女性形象。次年，應當時巴黎歌劇院藝術總監魯道夫紐瑞耶夫之邀，她又為其編舞執導的芭蕾舞劇《灰姑娘》設計舞台服裝。這部作品將舞台背景移至20世紀30年代的美國好萊塢，演繹方式充滿創新與顛覆性。森英惠不負眾望，完美呈現了紐瑞耶夫心中的服裝構想。 她在多個領域取得的卓越成就在國內外留下了濃墨重彩的足跡，不僅獲得時尚界首枚文化勳章，還被授予法國榮譽軍團勳章軍官勳位，一生斬獲無數榮譽。