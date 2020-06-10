輪椅籃球主力選手，誓奪帕運金牌——鳥海連志

世界第九，差距懸殊

你是什麼時候和體育結緣的？

鳥海 競技比賽是在國一的時候開始的。當時作為課外社團活動，我加入了網球隊。但短短兩個月就放棄了，轉而帶著玩一玩的心態開始練習輪椅籃球。其實在小學的6年時間裡，我體驗了各種體育運動，像足球、棒球、羽毛球、排球等等，都是在玩中學會的。我們全家都喜愛籃球，我經常去看比我大一歲的哥哥打小場籃球賽，父親也一直陪我打籃球，所以說，走上籃球這條路是很自然的事情。另外，坐著輪椅打球也有別樣的樂趣。剛開始的時候，我還操縱不好比賽用的輪椅，不會轉彎，時常摔倒，可能是和我把它當作「玩具」來看待也有關係吧。就這樣，我慢慢地愛上了這項運動。

最初所在的輪椅籃球隊是支什麼樣的隊伍呢？

鳥海 那是佐世保市的一支球隊，是九州地區實力排名前三的強隊。當時，和我年齡最接近的隊友也比我大十多歲，所以不但球隊水準高，而且對我非常照顧，引導我真正愛上了輪椅籃球（笑）。正好是我加入的時候，隊裡確立了要從頭打好基礎的方針，這對我來說，是創造了一個成長提高的大好環境。球隊在各個方面都給了我很大的支持。通過不斷訓練，我開始參加少年隊的集訓了，這樣就有了和同齡選手們見面切磋的機會。而最開始的那一年，我一直是和學長們一起訓練的。

2016年里約帕運時，你還是高中生，作為國家隊最年輕的選手參加了比賽。之後3年過去了，現在你一個人生活在千葉縣，在公司上班，在以藤澤市為基地的神奈川身障運動俱樂部進行訓練。那麼，你為什麼要離開長崎老家，大大地改變生活環境呢？

鳥海 參加完里約帕運，轉而要瞄準東京帕運確定目標的時候，我曾一度考慮放棄輪椅籃球。為了里約帕運，我除了參加集訓，回來之後也沒有間斷過訓練，在這種單調重複的生活中，我覺得自己付出了百分之百的努力，但結果呢，只獲得了世界第9的名次。這麼拼也毫無結果啊。與其說是受挫，更覺得是自己眼前有一堵難以攀越的高牆。我想著是否該放棄輪椅籃球走一條完全不同的路？還考慮畢業之後去海外留學，並且都收集起相關資料來了。

我覺得以你的性格，對不可戰勝的強者抱有一種反抗精神，或者說是把不服氣當作食糧來激勵自己不斷成長。這麼看來，你在帕運上感受到的，是無法逾越的鴻溝般巨大的差距嗎？

鳥海 說起來是更加情緒化的東西…像是打不贏、沒法參賽、狀態不好之類的。為了里約帕運，自己所犧牲的一切，包括高中生活，究竟值得嗎？付出了努力，卻一無所獲。懊惱之極，不由得產生「算了，就這樣吧」的情緒。大都是跟自己嘔氣吧（笑）。