岩淵幸洋：身障人士桌球界的王牌選手，通過YouTube展現比賽的無窮魅力

《GO Journal》身障選手訪談錄

1964年東京帕運桌球男子雙打比賽中，日本隊獲得了日本帕運史上的首枚金牌。時光荏苒，今年在東京再次舉辦的帕運開幕式上，有一位桌球選手擔任日本代表團的旗手，高舉日本國旗領隊入場。他就是26歲的岩淵幸洋。雖然上屆的里約帕運，他沒能站上領獎臺，但如今作為東京帕運的奪牌熱門選手，他背負著日本身障人士桌球界的希望與期待回歸賽場。