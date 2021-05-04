我們與「眼睛看不見的東西」——寫給在疫情中徬徨失措的你

針對生活感到痛苦的人：來自精神科醫生的小小建議

在這場新型冠狀病毒疫情中，自殺人數攀升，尤其以年輕人居多。這是否是由於他們失去了一直以來享受的「可見之物」，窺見到內心深處的自己了呢？本文作者是一位精神科醫生，也是一位作曲家，他大聲疾呼我們應該正視深奧的「不可見物」，力說這種正視的重要性。

現在，蔓延全球的新型冠狀病毒是我們無法用眼睛看到的，因此至今依然沒有消失的跡象。 迄今我們一直在將「眼睛看不見的東西」轉換為「看得見的東西」，並由此加速實現了社會的繁榮與發展。我們沉迷于這種成功，不知不覺中開始輕視「看不見的東西」，無止境地追求「看得見的東西」。但社會發展到現階段，我們人類開始不得不正視「看不見的東西」，它們已經毫不留情、突如其來地向我們發起致命的攻擊。 被輕視的「存在的苦惱」 我所從事的心理健康領域也是一樣，尤其是近年來，我們越來越傾向於只重視「看得見的」、具有適應性的部分，比如如何擺脫不上學或不上班的狀態，重新回到社會中去。 當然不可否認這種支持的必要性，但是即使只是將「不知道生存的意義」這種看不見的「存在的痛苦」納入考慮範圍，很多時候我們也只能採取同樣的解決方式，即如何讓這些人回歸社會，這個問題是不容忽視的。 幾乎在所有情況下，我們都只是根據程式化的診斷手冊將患者確診為「抑鬱症」，然後開出固定的抗抑鬱藥物，並叮囑患者注意休養。對於那些因為不清楚生存的意義或工作、學習的意義而苦惱的患者，只是不容分說地加以駁斥：「你之所以這麼想，是因為你現在陷入了抑鬱狀態」，而對這個問題本身並不予以處理。 我曾經參加過電視臺的討論節目，談到「我們是否有必要正視現代人感覺到的自身存在沒有價值的問題」，於是被其他精神科醫生嘲諷道：「現如今希望深入探討存在問題的患者很少見。」我想自己的想法也許是落伍於時代了，雖然當時我用自嘲的語言將尷尬場面搪塞過去，但我再次面對現在這種情況時，我不得不重新認為，對於作為「精神存在」的人類而言，眼睛看不見的存在問題是絕對不容輕視的根本問題。