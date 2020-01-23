眞子內親王殿下的結婚問題成為皇室議題：也對「女性宮家」的相關議論造成影響

社會

秋篠宮家的長女眞子內親王殿下（28），婚期凍結2年的結婚問題，成為重要的皇室議題。不僅是皇嗣殿下一家，連上皇陛下夫婦亦相當擔憂，此外，國會針對「女性宮家」的切題討論也受到影響。2020年2月預期秋篠宮家將發表新的聲明，許多國民正密切關注。
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經過5年交往後舉行「婚約內定」的記者會

首先讓我們回顧至今為止的事態發展與各方發言，以理解眞子內親王殿下的心情。曾為國際基督教大學同學的眞子內親王殿下和小室圭先生（28），經過5年的交往，在2017年9月內定婚約，向天皇陛下皇后陛下（現在的上皇陛下上皇后陛下）報告之後，舉行了記者會。

眞子內親王殿下說：「小室先生總是在我身旁溫暖地鼓勵我，一開始是受到他陽光燦爛的開朗笑容所吸引，秉持著忠於自我的想法和堅強意志，奮鬥努力的身影，以及對種種事物總是寬容以對的態度，深深地吸引了我。」

小室先生則說：「內親王殿下總是如月亮般沉靜地守護著我，非常深情而信念堅定的姿態，強烈地吸引著我。」

眞子內親王殿下更提到：「從小就知道自己結婚的時候將會離開皇室，在這樣的狀況下，協助天皇陛下，身為皇族的我，以自己的方式盡可能地認真努力執行公務，同時也珍惜自己的生活。我的父母也非常尊重我的想法，給我建議，守護著我。若能與小室先生一起建立溫暖和諧、充滿笑容的家庭，我會非常高興。」

小室先生也說：「我認為迎娶內親王殿下之事責任重大，我非常誠懇真摯地接受。內親王殿下經常為我著想，讓我別在意這方面的事情，因此得以非常自然地相處融洽直至今日。我想建立一個自然又和諧的家庭。」

婚約內定之後，秋篠宮家的長女眞子內親王殿下和小室圭先生召開記者會，2017年9月3日，東京都港區赤坂東邸［代表攝影］（時事）
婚約內定之後，秋篠宮家的長女眞子內親王殿下和小室圭先生召開記者會，2017年9月3日，東京都港區赤坂東邸［代表攝影］（時事）

延期2年的訂婚儀式

當時或許是兩位最幸福的一刻。雖然2017年11月時也發表了關於結婚的相關行程，但沒過多久，小室先生家人4百多萬日幣的債務糾紛就登上了新聞版面；而隔年的2018年2月，宮內廳發表了眞子內親王殿下「納采之儀」（訂婚儀式）等等結婚儀式延期的消息，儀式將延後到一連串皇位繼承儀式完成後的2020年。

關於雙方的心情：「（我們）認為在許多方面都太著急了，因此判斷需要充分的時間進行必要準備才是適切的做法。兩位陛下非常尊重我們二人（將婚期延後）的心情。我們認為這次的延期是一個好機會，讓我們有時間可以思考如何展開新生活，好好珍惜時間，度過結婚前的這段時光。」（2018年2月宮內廳發表）

「採取適切的應對」

2018年8月，小室先生在家人的債務問題尚未解決的狀況之下，便以取得美國律師資格為目標，出國留學3年。現在已經是網路時代了，他與眞子內親王殿下仍常常聯絡。

3個月後的2018年11月，秋篠宮夫婦殿下召開記者會。

秋篠宮皇嗣殿下說：「我知道週刊雜誌每週都報導關於小室先生的消息。小室先生有時大約2、3個月會聯絡我們。我認為兩人至今仍有結婚的想法的話，那就應該採取適切的對應。由於尚未訂婚，對別人家的事情說長道短會惹人非議，但採取適切的對應非常重要。若無法獲得大家的理解與祝福，我們無法舉行訂婚儀式。」

秋篠宮妃紀子殿下也說：「在目前非常艱難的狀況之下，身為家人，我覺得長女眞子非常惹人憐愛，誰都無法取代。今後也不會改變對她的情感，希望能好好地珍視、守護她。」

在53歲生日前召開的記者會上，針對長女眞子內親王殿下結婚的相關提問回答的秋篠宮皇嗣殿下與紀子妃親王殿下，2018年11月22日，東京・前赤坂秋篠宮邸［代表攝影］（時事）
在53歲生日前召開的記者會上，針對長女眞子內親王殿下結婚的相關提問回答的秋篠宮皇嗣殿下與紀子妃親王殿下，2018年11月22日，東京・前赤坂秋篠宮邸［代表攝影］（時事）

小室先生「問題已經解決」的聲明讓人失望

經過2個月後的2019年1月，小室先生透過律師發表聲明。

「我的母親與前未婚夫在2010年曾經訂婚，但2年後前未婚夫要求解除婚約，雖然事出突然，但母親仍接受解除婚約的要求，並表達想要清算婚約期間收受的金錢援助，此時對方說明『不必歸還』，因此雙方已確認包含金錢援助和補償金的金錢問題，早已完全解決。不過1年後（2013年），母親接到前未婚夫來信，要求歸還交往期間所負擔的費用。許多媒體都報導雙方之間還有債務糾紛，但母親和我對於前未婚夫的援助一事，認為問題已解決，故對媒體的報導感到困惑。我和母親很感謝他的幫助，今後希望努力獲得母親前未婚夫的理解。」（摘要）

小室家主張因為早已解決，所以不打算歸還「援助金」，讓許多人無法理解與認同。加上很多國民開始質疑起他與眞子內親王殿下的婚約，為何無法藉著這個機會，歸還「援助金」以收拾殘局呢？坊間已經出現「這已經不是要求付錢或不付錢的訴訟問題，而是有沒有誠意的問題」。

佳子內親王殿下替姊姊著想的心情也招致批評

其後，2019年3月，秋篠宮家的次女佳子內親王殿下大學畢業之際的書面聲明，也成為眾人的話題。

佳子內親王殿下說：「我認為，結婚應該重視當事人的心情。姊姊作為一個成年人，我期盼她的願望能夠實現。」

直率地為姊姊著想的心情，甚至招來了「身為皇室成員的自覺不足」的批評。

秋篠宮家的眞子內親王殿下和佳子內親王殿下在鴨場款待各國大使的活動中釋放鴨子，2019年12月17日，千葉縣市川市的宮内廳新濱鴨場（時事）
秋篠宮家的眞子內親王殿下和佳子內親王殿下在鴨場款待各國大使的活動中釋放鴨子，2019年12月17日，千葉縣市川市的宮内廳新濱鴨場（時事）

秋篠宮皇嗣殿下和小室先生已無聯絡

在沒有明顯動靜之中，2019年11月，秋篠宮皇嗣殿下在54歲生日前召開記者會時提到，訂婚延期2年後的2020年2月將發表聲明之事。

秋篠宮皇嗣殿下說：「關於結婚的預想，我去年的說法沒有改變。只是到了明年2月，延期將滿2年，我認為有必要發表聲明。我沒有機會和長女討論關於結婚的事，也沒有和小室家聯絡。」

這次發言與前一年最大的差別在於，秋篠宮皇嗣殿下已經沒有和小室先生有任何接觸或聯絡。秋篠宮皇嗣殿下似乎無法認同小室先生在1月所說「債務糾紛已經解決」的對應方式。

上皇陛下上皇后陛下也很擔心第一個孫女眞子內親王殿下

女性皇室成員婚後成為民間人士時，將獲得超過1億元的「結婚特別基金」，因此許多人非常關心這個皇室結婚問題，實際上，新聞報導也完全沒有冷卻的跡象。

眞子內親王殿下的結婚問題沒有好轉的預兆，對此非常憂慮的是上皇陛下夫婦。對於今年已高齡86歲的上皇陛下而言，由於眞子內親王殿下是第一個孫女，在平成末期引起的「騷動」，想必更加難受。甚至有媒體報導這些「騷動」已經影響了高齡的上皇陛下夫婦的健康。

此外，這個結婚問題也影響了「女性宮家」──在皇室成員正在減少的狀況下開始檢討可行性──的議論。為了皇位繼承的穩定，國會預計將在2020年針對「女性天皇・女系天皇」，以及女性皇室成員婚後仍保有皇室成員身份以執行公務等「女性宮家」展開審議。

女性宮家即是以平成時代天皇陛下的孫女，也就是眞子內親王殿下等人為對象所規劃的制度。這個規劃案目的在於協助天皇，避免皇室的活動減少；規劃案的想法是，若維持現行制度，眞子內親王殿下的弟弟悠仁親王殿下未來繼承皇位時，即使皇室成員大量減少，姊宮仍能支援悠仁親王殿下。

國會未來的審議裡，也會討論是否給予女性宮家的配偶（丈夫）和子嗣皇室成員的身份。但由於這次的騷動，無法否認已出現反對女性宮家的情緒性批評，以及國民對此毀譽參半的情況。

眞子內親王殿下的婚姻大事，應該由選擇自己人生的兩位當事人，以及秋篠宮家來決定。對當事人來說這是非常重要的決定，對順利踏出第一步的「令和皇室」來說，也是極為重大的決定。國民們都期盼2年的凍結時間勿再拖延，盡快收拾目前的事態。

標題圖片：為了參加祝賀天皇陛下即位的「饗宴之儀」，從半藏門進入皇居的秋篠宮家長女眞子內親王殿下2019年10月22日，東京都千代田區（時事）

皇室 佳子內親王 秋篠宮 眞子內親王