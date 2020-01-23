眞子內親王殿下的結婚問題成為皇室議題：也對「女性宮家」的相關議論造成影響

眞子內親王殿下的結婚問題成為皇室議題：也對「女性宮家」的相關議論造成影響社會
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經過5年交往後舉行「婚約內定」的記者會
首先讓我們回顧至今為止的事態發展與各方發言，以理解眞子內親王殿下的心情。曾為國際基督教大學同學的眞子內親王殿下和小室圭先生（28），經過5年的交往，在2017年9月內定婚約，向天皇陛下皇后陛下（現在的上皇陛下上皇后陛下）報告之後，舉行了記者會。
眞子內親王殿下說：「小室先生總是在我身旁溫暖地鼓勵我，一開始是受到他陽光燦爛的開朗笑容所吸引，秉持著忠於自我的想法和堅強意志，奮鬥努力的身影，以及對種種事物總是寬容以對的態度，深深地吸引了我。」
小室先生則說：「內親王殿下總是如月亮般沉靜地守護著我，非常深情而信念堅定的姿態，強烈地吸引著我。」
眞子內親王殿下更提到：「從小就知道自己結婚的時候將會離開皇室，在這樣的狀況下，協助天皇陛下，身為皇族的我，以自己的方式盡可能地認真努力執行公務，同時也珍惜自己的生活。我的父母也非常尊重我的想法，給我建議，守護著我。若能與小室先生一起建立溫暖和諧、充滿笑容的家庭，我會非常高興。」
小室先生也說：「我認為迎娶內親王殿下之事責任重大，我非常誠懇真摯地接受。內親王殿下經常為我著想，讓我別在意這方面的事情，因此得以非常自然地相處融洽直至今日。我想建立一個自然又和諧的家庭。」
延期2年的訂婚儀式
當時或許是兩位最幸福的一刻。雖然2017年11月時也發表了關於結婚的相關行程，但沒過多久，小室先生家人4百多萬日幣的債務糾紛就登上了新聞版面；而隔年的2018年2月，宮內廳發表了眞子內親王殿下「納采之儀」（訂婚儀式）等等結婚儀式延期的消息，儀式將延後到一連串皇位繼承儀式完成後的2020年。
關於雙方的心情：「（我們）認為在許多方面都太著急了，因此判斷需要充分的時間進行必要準備才是適切的做法。兩位陛下非常尊重我們二人（將婚期延後）的心情。我們認為這次的延期是一個好機會，讓我們有時間可以思考如何展開新生活，好好珍惜時間，度過結婚前的這段時光。」（2018年2月宮內廳發表）
「採取適切的應對」
2018年8月，小室先生在家人的債務問題尚未解決的狀況之下，便以取得美國律師資格為目標，出國留學3年。現在已經是網路時代了，他與眞子內親王殿下仍常常聯絡。
3個月後的2018年11月，秋篠宮夫婦殿下召開記者會。
秋篠宮皇嗣殿下說：「我知道週刊雜誌每週都報導關於小室先生的消息。小室先生有時大約2、3個月會聯絡我們。我認為兩人至今仍有結婚的想法的話，那就應該採取適切的對應。由於尚未訂婚，對別人家的事情說長道短會惹人非議，但採取適切的對應非常重要。若無法獲得大家的理解與祝福，我們無法舉行訂婚儀式。」
秋篠宮妃紀子殿下也說：「在目前非常艱難的狀況之下，身為家人，我覺得長女眞子非常惹人憐愛，誰都無法取代。今後也不會改變對她的情感，希望能好好地珍視、守護她。」
小室先生「問題已經解決」的聲明讓人失望
經過2個月後的2019年1月，小室先生透過律師發表聲明。
「我的母親與前未婚夫在2010年曾經訂婚，但2年後前未婚夫要求解除婚約，雖然事出突然，但母親仍接受解除婚約的要求，並表達想要清算婚約期間收受的金錢援助，此時對方說明『不必歸還』，因此雙方已確認包含金錢援助和補償金的金錢問題，早已完全解決。不過1年後（2013年），母親接到前未婚夫來信，要求歸還交往期間所負擔的費用。許多媒體都報導雙方之間還有債務糾紛，但母親和我對於前未婚夫的援助一事，認為問題已解決，故對媒體的報導感到困惑。我和母親很感謝他的幫助，今後希望努力獲得母親前未婚夫的理解。」（摘要）
小室家主張因為早已解決，所以不打算歸還「援助金」，讓許多人無法理解與認同。加上很多國民開始質疑起他與眞子內親王殿下的婚約，為何無法藉著這個機會，歸還「援助金」以收拾殘局呢？坊間已經出現「這已經不是要求付錢或不付錢的訴訟問題，而是有沒有誠意的問題」。
佳子內親王殿下替姊姊著想的心情也招致批評
其後，2019年3月，秋篠宮家的次女佳子內親王殿下大學畢業之際的書面聲明，也成為眾人的話題。
佳子內親王殿下說：「我認為，結婚應該重視當事人的心情。姊姊作為一個成年人，我期盼她的願望能夠實現。」
直率地為姊姊著想的心情，甚至招來了「身為皇室成員的自覺不足」的批評。
秋篠宮皇嗣殿下和小室先生已無聯絡
在沒有明顯動靜之中，2019年11月，秋篠宮皇嗣殿下在54歲生日前召開記者會時提到，訂婚延期2年後的2020年2月將發表聲明之事。
秋篠宮皇嗣殿下說：「關於結婚的預想，我去年的說法沒有改變。只是到了明年2月，延期將滿2年，我認為有必要發表聲明。我沒有機會和長女討論關於結婚的事，也沒有和小室家聯絡。」
這次發言與前一年最大的差別在於，秋篠宮皇嗣殿下已經沒有和小室先生有任何接觸或聯絡。秋篠宮皇嗣殿下似乎無法認同小室先生在1月所說「債務糾紛已經解決」的對應方式。
上皇陛下上皇后陛下也很擔心第一個孫女眞子內親王殿下
女性皇室成員婚後成為民間人士時，將獲得超過1億元的「結婚特別基金」，因此許多人非常關心這個皇室結婚問題，實際上，新聞報導也完全沒有冷卻的跡象。
眞子內親王殿下的結婚問題沒有好轉的預兆，對此非常憂慮的是上皇陛下夫婦。對於今年已高齡86歲的上皇陛下而言，由於眞子內親王殿下是第一個孫女，在平成末期引起的「騷動」，想必更加難受。甚至有媒體報導這些「騷動」已經影響了高齡的上皇陛下夫婦的健康。
此外，這個結婚問題也影響了「女性宮家」──在皇室成員正在減少的狀況下開始檢討可行性──的議論。為了皇位繼承的穩定，國會預計將在2020年針對「女性天皇・女系天皇」，以及女性皇室成員婚後仍保有皇室成員身份以執行公務等「女性宮家」展開審議。
女性宮家即是以平成時代天皇陛下的孫女，也就是眞子內親王殿下等人為對象所規劃的制度。這個規劃案目的在於協助天皇，避免皇室的活動減少；規劃案的想法是，若維持現行制度，眞子內親王殿下的弟弟悠仁親王殿下未來繼承皇位時，即使皇室成員大量減少，姊宮仍能支援悠仁親王殿下。
國會未來的審議裡，也會討論是否給予女性宮家的配偶（丈夫）和子嗣皇室成員的身份。但由於這次的騷動，無法否認已出現反對女性宮家的情緒性批評，以及國民對此毀譽參半的情況。
眞子內親王殿下的婚姻大事，應該由選擇自己人生的兩位當事人，以及秋篠宮家來決定。對當事人來說這是非常重要的決定，對順利踏出第一步的「令和皇室」來說，也是極為重大的決定。國民們都期盼2年的凍結時間勿再拖延，盡快收拾目前的事態。
標題圖片：為了參加祝賀天皇陛下即位的「饗宴之儀」，從半藏門進入皇居的秋篠宮家長女眞子內親王殿下2019年10月22日，東京都千代田區（時事）