眞子內親王殿下的結婚問題成為皇室議題：也對「女性宮家」的相關議論造成影響

經過5年交往後舉行「婚約內定」的記者會

首先讓我們回顧至今為止的事態發展與各方發言，以理解眞子內親王殿下的心情。曾為國際基督教大學同學的眞子內親王殿下和小室圭先生（28），經過5年的交往，在2017年9月內定婚約，向天皇陛下皇后陛下（現在的上皇陛下上皇后陛下）報告之後，舉行了記者會。

眞子內親王殿下說：「小室先生總是在我身旁溫暖地鼓勵我，一開始是受到他陽光燦爛的開朗笑容所吸引，秉持著忠於自我的想法和堅強意志，奮鬥努力的身影，以及對種種事物總是寬容以對的態度，深深地吸引了我。」

小室先生則說：「內親王殿下總是如月亮般沉靜地守護著我，非常深情而信念堅定的姿態，強烈地吸引著我。」

眞子內親王殿下更提到：「從小就知道自己結婚的時候將會離開皇室，在這樣的狀況下，協助天皇陛下，身為皇族的我，以自己的方式盡可能地認真努力執行公務，同時也珍惜自己的生活。我的父母也非常尊重我的想法，給我建議，守護著我。若能與小室先生一起建立溫暖和諧、充滿笑容的家庭，我會非常高興。」

小室先生也說：「我認為迎娶內親王殿下之事責任重大，我非常誠懇真摯地接受。內親王殿下經常為我著想，讓我別在意這方面的事情，因此得以非常自然地相處融洽直至今日。我想建立一個自然又和諧的家庭。」





延期2年的訂婚儀式

當時或許是兩位最幸福的一刻。雖然2017年11月時也發表了關於結婚的相關行程，但沒過多久，小室先生家人4百多萬日幣的債務糾紛就登上了新聞版面；而隔年的2018年2月，宮內廳發表了眞子內親王殿下「納采之儀」（訂婚儀式）等等結婚儀式延期的消息，儀式將延後到一連串皇位繼承儀式完成後的2020年。

關於雙方的心情：「（我們）認為在許多方面都太著急了，因此判斷需要充分的時間進行必要準備才是適切的做法。兩位陛下非常尊重我們二人（將婚期延後）的心情。我們認為這次的延期是一個好機會，讓我們有時間可以思考如何展開新生活，好好珍惜時間，度過結婚前的這段時光。」（2018年2月宮內廳發表）