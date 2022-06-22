皇位繼承中備受矚目的「舊宮家」（上）：翻開「另一個天皇家」的歷史

皇位繼承中備受矚目的「舊宮家」（上）：翻開「另一個天皇家」的歷史歷史 政治外交 文化
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伏見宮家從南北朝時期綿延至今600餘年
1964年秋東京奧運開幕前夕，當時號稱東方規模最大的國際飯店——新大谷飯店在東京市中心的千代田區紀尾井町開業。這裡曾是舊宮家伏見宮家的大宅邸，占地約7公頃，面積是東京巨蛋的1.5倍。新大谷飯店的庭院依然保留著昔日伏見宮的風貌。
伏見宮家在舊宮家中歷史最悠久，被視作「宗家」，其祖先是日本南北朝時期北朝第3代天皇——崇光天皇的長子榮仁親王（1351-1416年），至今已延續了600多年。現任家主是二戰後脫離皇籍的第24代伏見博明（90歲）。
伏見宮家世世代代根據天皇敕命「親王宣下」，作為天皇或上皇的養子或義子特別受封為親王，成為可以世襲宮家的「世襲親王家」。之後，又先後創設了桂宮、有棲川宮和閑院宮等類似的世襲親王家，江戶時代人稱「四親王家」。
天皇後繼無人時，從宮家選出新天皇
宮家的作用是防止天皇家血脈斷絕。如果恰逢天皇家後繼無人，就從世襲親王家選出新天皇。而當宮家後繼無人之時，就會將皇子迎為繼承人，以確保彼此的存續。
室町時代中期的第102代天皇名為後花園天皇（1428-1464年在位），是初代伏見宮家榮仁親王的孫子。後花園天皇的弟弟則繼承了伏見宮家，是為第4代伏見宮家。而第17代伏見宮家，是江戶時代中期第116代天皇——桃園天皇的兒子。由此可見，宮家與天皇家有很深的淵源。
江戶時代中期的著名學者、政治家新井白石擔心天皇血統斷絕，向德川幕府時任將軍——第6代將軍德川家宣進言稱，朝廷也要像德川家設置御三家一樣創設新的宮家，遂於1710年創設了第4個世襲親王家——閑院宮家。初代閑院宮家是第113代天皇——東山天皇的兒子。
新井白石的建議很快就顯現出成效。第2代閑院宮家的兒子兼仁親王，成為了第119代天皇——光格天皇。因為事先設計好要將先帝遺孤、當時只有1歲的內親王娶作皇后，所以從世襲親王家中選了9歲的兼仁親王為新天皇。光格天皇在位37年，其皇統與當今皇室一脈相承，因此也有人稱光格天皇為「當今皇室開基之祖」。
第20代伏見宮家邦家親王帶來了伏見宮系皇族的繁盛
即便出生在世襲親王家，也不是人人都能成為皇族，只有那些受到天皇敕封——「親王宣下」的成員才能成為皇族。這是為了恪守親王必須是天皇的兄弟或兒子這一原則，也是為了建立另一套與血緣相區別的社會關係。宮家子弟們大多成為大寺院的住持。
到了江戶後期，第20代伏見宮家邦家親王據說生下了不下50個孩子，這成為明治以來伏見宮系皇族人口繁盛的起因。他的兒子們曾擔任勸修寺、青蓮院、仁和寺、輪王寺、知恩院等寺院住持，在「王政復古」前後陸續還俗，回歸伏見宮家。據說是因為明治維新的核心人物、公卿出身的岩倉具視等人，希望朝廷與佛教分離，也期待皇族（宮家子弟）在新政府中有令人耳目一新的作為。
回歸伏見宮家的兒子們捨棄了寺院名號，使用山階宮、賀陽宮、東伏見宮、華頂宮、北白川宮等新宮號，最初賦予他們的宮號是僅限本人使用的「一代宮」。
後繼無人的閑院宮家，也由邦家親王的第16個兒子還俗繼承。他就是後來成為元帥陸軍大將的閑院宮載仁親王。
昭和天皇的皇后來自久邇宮家
邦家親王的兒子中，最值得一提的是第4個兒子朝彥親王。朝彥親王幼年出家，當上了青蓮院的住持，後參與政治活動，因安政大獄牽連受到軟禁處分。之後他還了俗，先後使用中川宮、賀陽宮等宮號。因與德川慶喜（第15代德川幕府將軍）走得太近而被倒幕派敵視。王政復古時，他被剝奪了親王之位幽禁起來。明治3年，獲許重歸伏見宮家，明治8年獲得久邇宮的宮號，新的宮家由此誕生。
朝彥親王生有18個孩子（其中兒子9人），在久邇宮家之外，還繼承了梨本宮家，並新創設了3個宮家。朝彥親王的第3個兒子、繼承了久邇宮家的邦彥王，其長女良子女王於大正13年（1924年）與當時的皇太子（昭和天皇）結婚，是為香淳皇后。
朝彥親王的長子邦憲王因健康問題，把久邇宮家讓給了弟弟。但之後恢復了健康，結婚之際創設了父親原先的宮號——賀陽宮家。
朝彥親王的第8個兒子鳩彥王則創立了朝香宮家，並與明治天皇的第8個女兒允子內親王結婚。據說，鳩彥王曾對他的子女們說：「有一天，明治天皇把我叫去，對我說要把富美宮（允子內親王）嫁給我。我們家就是為了和內親王成婚而創設的，所以我這一代皇族身份結束了也好。」
朝彥親王的第9個兒子稔彥王則創設了東久邇宮家，並與明治天皇的第9個女兒聰子內親王結婚。他後來還當過首相，詳情將在下篇中論述。
另外，前面講過的伏見宮邦家親王的兒子創設的北白川宮家，以及第2代北白川宮家的長子創設的竹田宮家，分別迎娶了明治天皇的兩位內親王為妻。
明治時代開始男性皇族多從軍
1889年（明治22年）頒佈的《皇室典範》（舊）中，取消了「僅限一代的皇族」等區別，為了鞏固皇室根基，實行「永世皇族制」，即天皇、皇族的子孫永世為皇族。伏見宮系的宮家開始分枝散葉，旁支不斷增加，而四親王家之一的桂宮家絕嗣。如此一來，到明治末期一共有13個宮家。宮家之所以增加，據說也跟明治天皇的決定有關，他擔心體弱多病的皇太子（後來的大正天皇）繼承皇位可能出現問題。
但是，隨著皇族人數增加，皇室經濟問題產生，為了將皇族限定在與天皇血脈相近者的範圍之內，1920年（大正9年）出臺了《脫離皇族身份相關實施準則》。而除了天皇家之外，當時的皇族（宮家）都是崇光天皇第16世孫伏見宮邦家親王的後裔，如果直接適用該準則的話，這些皇族全都要脫離皇籍。因此，作為特例，規定從邦家親王到其第4代（即玄孫）的各宮家，只有長男一系是皇族，其餘的都變為華族。由此，十多位皇族在二戰結束之前就脫離了皇籍。
而另一方面，從明治時代開始，規定皇族中的男子必須到陸海軍中從軍，因此產生了很多皇族大將。第22代伏見宮家貞愛親王，是大正時期的元帥陸軍大將。第23代伏見宮家博恭王，是昭和時期的元帥海軍大將，日本海軍的實力派人物。但是，太平洋戰爭爆發後，不少宮家的大宅邸就像伏見宮家一樣，在空襲中被燒毀了。
二戰中期的1943年10月，昭和天皇的長女、照宮成子內親王嫁入了東久邇宮家。該宮家在不到30年的時間裡，先後迎娶了兩位天皇家的內親王。
隨著日本戰敗，皇族的命運發生了巨變，其中大部分人都迎來了脫離皇籍的日子。
※參考書目將在下篇一併刊載。
標題圖片：東京都澀谷區的舊久邇宮邸（聖心女子大學），被定為日本國家重要文化遺產（PIXTA）