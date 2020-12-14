日本的太空政策（5）：揭開新的大航海時代的序幕

民間引發的變革「新太空」

最近幾年，全球太空環境發生了巨大變化。早在2005年前後就已經出現了相關徵兆，2010年以後人們開始頻頻使用「新太空（new space）」一詞來描述對於變革的預感。

促使新太空這個概念落地生根的最大契機在於，現在已有民間企業僅憑自身技術開發出了能夠實現載人航太的火箭，並且取得了顯著的成功。現在，隨著新太空的最大成功案例——美國Space X公司的崛起，自上世紀80年代中後期以來，原本歐洲（包括俄羅斯）大企業佔有優勢的商業發射市場的格局已經發生了變化。

航天器的運用也發生了很大變化，已經超越了通信和利用地表高精度圖片、精確定位與時間資訊提供的各種服務等傳統意義上的太空利用範疇。換而言之，通過混合太空資料和地面大資料，乃至對其進行加工後得到的資訊，已經誕生了甚至可謂不知是否應該視為太空商業組成部分的各種應用資訊（application software）。

此外，從2015年左右開始，一些創新企業展現出了追求發展新型商業的動向。比如勘探採掘稀有金屬等太空資源、清除太空垃圾（空間碎片）、對運行中的衛星實施維修和燃料補給等。

從兩三年前開始，他們開始嘗試通過將數百顆乃至數千顆，有的企業甚至打算將上萬顆小型衛星發射到高度1000公尺以下的低軌道，然後運用衛星群（constellation）來滿足高速寬頻的需求。比如，Space X公司在2019年5月一次性發射了第一批60顆衛星，迄今已發射了420顆小型衛星，並計畫在20年內再發射20次左右。

小型衛星的預估壽命為1至3年，要結合運用數千顆衛星，就必須頻繁地更換衛星。看清這一點後，Space X公司，更準確地說，是該公司的註冊國美國正在向國際電信聯盟（ITU）申請用於追加接入三萬顆衛星的頻譜。