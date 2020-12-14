日本的太空政策（5）：揭開新的大航海時代的序幕

日本的太空政策（5）：揭開新的大航海時代的序幕政治外交 國際 科學
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民間引發的變革「新太空」
最近幾年，全球太空環境發生了巨大變化。早在2005年前後就已經出現了相關徵兆，2010年以後人們開始頻頻使用「新太空（new space）」一詞來描述對於變革的預感。
促使新太空這個概念落地生根的最大契機在於，現在已有民間企業僅憑自身技術開發出了能夠實現載人航太的火箭，並且取得了顯著的成功。現在，隨著新太空的最大成功案例——美國Space X公司的崛起，自上世紀80年代中後期以來，原本歐洲（包括俄羅斯）大企業佔有優勢的商業發射市場的格局已經發生了變化。
航天器的運用也發生了很大變化，已經超越了通信和利用地表高精度圖片、精確定位與時間資訊提供的各種服務等傳統意義上的太空利用範疇。換而言之，通過混合太空資料和地面大資料，乃至對其進行加工後得到的資訊，已經誕生了甚至可謂不知是否應該視為太空商業組成部分的各種應用資訊（application software）。
此外，從2015年左右開始，一些創新企業展現出了追求發展新型商業的動向。比如勘探採掘稀有金屬等太空資源、清除太空垃圾（空間碎片）、對運行中的衛星實施維修和燃料補給等。
從兩三年前開始，他們開始嘗試通過將數百顆乃至數千顆，有的企業甚至打算將上萬顆小型衛星發射到高度1000公尺以下的低軌道，然後運用衛星群（constellation）來滿足高速寬頻的需求。比如，Space X公司在2019年5月一次性發射了第一批60顆衛星，迄今已發射了420顆小型衛星，並計畫在20年內再發射20次左右。
小型衛星的預估壽命為1至3年，要結合運用數千顆衛星，就必須頻繁地更換衛星。看清這一點後，Space X公司，更準確地說，是該公司的註冊國美國正在向國際電信聯盟（ITU）申請用於追加接入三萬顆衛星的頻譜。
中國也增加了針對太空創新企業的投資
新太空的崛起並非美國特有的現象。中國實施旨在縮減經費的軍隊採購制度改革後，使得成熟穩定的飛彈技術向民間轉移成為可能，並且一直在增加針對與政府關係密切的大學創辦的航太創新企業的投資。不僅是中國政府，美國Space Angels之類的投資機構也對諸如中國的藍箭航太（清華大學創辦的創新企業）進行了巨額投資。
新太空也逐漸開始參與過去一直被認為只有航太大國的航天部門才能做到的天體探測活動。企業獨立從事小行星和行星探測、制定利用計畫（比如在本世紀中葉前移居火星的計畫）、和國家聯合開發載人飛船和探測機器人，等等，參與企業及其商業形態也呈現出多樣化發展趨勢。
2017年12月，美國總統川普簽署「太空政策一號指令（SPD）」，其中的探月計畫將本國產業界視為夥伴，對其重視程度甚至勝於盟友和友好國家。全世界都認為，這不僅是作為「美國至上」思想一部分的言論和願望，更反映出了基於實際成果的美國太空政策的方向，因為美國的產業界擁有足夠的實力。
活動領域擴大至月球軌道圈
日本將在這樣的全球潮流中制定第四版太空基本計畫。回頭來看，上世紀90年代，日本深受「和平利用=非軍事化利用」觀念的束縛以及日美衛星採購協議之苦，在太空開發利用方面剛剛邁出步伐。而那時，中國、印度和歐美民間的航太活動就已經實現了顯著的發展。
而進入21世紀以後，涉足太空的國家、企業和大學等團體的數量呈現出爆發式成長。服務內容和生產方式明顯變得多樣化，所謂太空產業這個框架已經無法完全囊括。作為網路空間和現實空間高度融合所產生的價值形成過程中不可或缺的要素，對太空資料的依賴變得更加重要。
從《太空基本法》出臺的2008年開始，日本花費十年時間建立了可以作為「普通國家」開展太空活動的體制，或許可以說是及時跟上了全球步伐。
現在人類的活動範圍觸及火星，已經開始在地球和月球軌道之間自由航行、獲取太空資源、利用資源建設和運作基地。不遠的將來，圍繞哪個國家、哪個企業能夠率先成功分解月球極地冰的成分，製造出用於航太飛船等設備的燃料（液態氫、液態氧），可能會展開激烈的競爭。
例如，根本算不上航太大國的盧森堡，就在舉全國之力招徠有志于開發太空資源的企業，荷蘭則通過提供磋商平臺為建立相關制度做好準備。這些國家分別從金融和制度方面出發，試圖在新的大航海時代擁有一席之地。
2019年10月，日本明確表示將參與美國提出的「Gateway」月球軌道多國空間站建設運用，以及包含了載人登月著陸和基地建設等內容在內的「阿提米絲計畫」。接下來，日本將與美國、歐洲航天局相關國家、加拿大協商任務分工問題，為了本國長遠的安全保障，或許也必須承擔部分運輸任務。載人運輸飛船是日本遲早必須擁有的裝備。
為了將來的安全保障和經濟發展，接下來的十年想必會是力求將新的活動領域擴展至月球軌道的時代。為了在新的大航海時代求得生存，恐怕日本有必要制定相應的太空基本計畫，以確保太空安全保障，培養可以自由往來于現實和網路空間、為社會帶來安全與財富、充滿冒險精神的民間力量，並促使作為支撐的太空技術基礎得到進一步的強化。
標題圖片：人類移居火星的夢想能否成為現實？（PIXTA）