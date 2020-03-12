「日本」這個國家——令和時代的《萬葉集》（3）

令和時代的《萬葉集》

《萬葉集》中收錄了一首和歌，是遠渡中國的遣唐使山上憶良的懷鄉之作。通過這首和歌，我們來看看「日本」這個國號的由來。

山上憶良身居大唐時的懷鄉之作

いざ子ども

早く日本【やまと】へ

大伴の

三津【みつ】の浜松

待ち戀ひぬらむ

（山上臣憶良、巻一の六三）

回去吧，各位

早日回到日本吾鄉

大伴的三津岸邊

青松正守望得心焦

我想談一個有些複雜的話題。現在說到「日本」，大家想到的應該就是位於東亞、有大約1億人口的那個國家。 「日本」這個國號，是從7世紀後半期開始作為國名使用的，得到了​​唐朝的女皇帝武則天的認可。如果當時沒有唐朝的認可，「日本」這個國號就不會在國際社會上使用了。

那麼，「日本」這個詞在此之前就不存在嗎？並非如此。 「日本」原本只是一個普通名詞，指的是相對於「華夏」而言的東方。簡單地說，可以理解為「日出之處」。也就是說，現在的日本和朝鮮半島這一大片地域皆為「日本」。因此，有史料將「百濟」稱為「日本」。有關這方面的內容，河上麻由子在《古代日中關係史：從倭國五王到遣唐使之後》（中央公論新社，2019年版）一書中有詳細論述，想詳細了解的讀者請參閱其著作。

日本國爭取到武則天認可的國號「日本」之後採取的做法是，字形上寫作「日本」，字音卻讀作「YAMATO（大和）」。 「大和」本來指的是夾在山間的一小片區域，相當於現在的奈良縣天理市的部分地區。統治這一地區的是大和政權，隨著其勢力範圍擴大到全國，這個詞後來便泛指大和政權統治的所有地區。 「日本」與「大和」就是這樣聯繫在一起的。

獲得武則天認可的國號「日本」後，遠渡唐朝的遣唐使山上憶良（660-733年）歡欣鼓舞，希望早日將這一喜訊帶回日本。

他在歌中吟詠道：喂，船員們，早日回到「日本」（YAMATO）啊，大伴三津（難波港）岸邊的松樹恐怕也在焦急地等待著我們呢！

接下來要談的內容就更加微妙了。 「東海」這個漢語詞，從華夏的角度來看只有一個意思，就是東邊的大海。它不是專有名詞，只不過是一個普通名詞而已。從現在日本的地理位置看過去，那就是西邊的海。韓國主張將「日本海」改名為「東海」，其關鍵在於「東」是相對於哪里而言的。

我在韓國的學會談及這方面的內容時苦笑著說，從日本的角度來看，它應該是在西邊……

標題圖片：山上憶良的歌碑（PIXTA）