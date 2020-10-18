公眾的歷史，個人的心情——令和時代的《萬葉集》（4）

令和時代的《萬葉集》

《萬葉集》表達的是生活在那個時代的人們的個人感情，與他們在歷史上是否有名無關。這一點與史書不同。

下面這首和歌是志貴皇子從明日香宮遷居到藤原宮後創作的。

采女【うねめ】の

袖吹き返す

明日香風

京【みやこ】を遠【とほ】み

いたづらに吹く

（志貴皇子、巻1之51）

明日香風

曾舞動采女的衣袖

如今都城已遠

空留風兒徒然吹拂

8世紀中葉成書的《萬葉集》收錄了4,516首和歌。 8世紀前半期成書的《古事記》和《日本書紀》可以歸入史書的範疇。歷史是公眾的，而和歌表達的是個人感情。因此，日本人在歷史上以和歌的形式來表達戀情和內心的煩惱等個人感情。

據《日本書紀》記載，西元694年，日本的都城從飛鳥（奈良縣明日香村）遷至藤原（奈良縣橿原市）。這是公眾的歷史。志貴皇子（出生年月不詳，卒於715年前後）感嘆的是，宮廷的女官——采女們已經遷居藤原。回想定都飛鳥的時代，這裡曾有很多女官，每當清風拂過，她們的衣袖都會翻飛飄舞，可如今卻只有風徒然吹過。這首和歌表達的是個人對於遷都的感慨，是不折不扣的個人感情。

歷史是公眾的，而心情卻是個體的。即便是對於奧運，也是一百個人有一百種情愫。只有偉人傳，並不能構成歷史。每個人心中都有對奧運會不同的解讀。 《萬葉集》是反映8世紀的人們豐富的個人感情的寶貴資料。

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