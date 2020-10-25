被定格的時間——令和時代的《萬葉集》（5）

令和時代的《萬葉集》

《萬葉集》中收錄了許多以愛情為主題的和歌，反映出與現代人別無二致的心情。

あからひく

肌も触れずて

寝たれども

心を異【け】には

我が思はなくに

（未標注作者、卷11之2399）

熱血沸騰

卻無肌膚之親

一夜安眠……

請你不要誤會

我並非移情別戀

去年夏天我去逛盧浮宮，看了很多幅肖像畫。一邊欣賞這些畫，一邊想像著畫中的人物到底是怎樣的人。真想和他們見上一面呢。可是，畫中的人物也好，畫這幅畫的人也好，如今都不在了，只剩下眼前的肖像畫。總之，物是人非。

寫詩歌或文章，也是一個將思考物化的過程。是一種將轉瞬即逝的事物有形化的行為，哪怕是賦予其二次元的形式。頭腦中想到的東西如果不寫下來，是不會留存下去的。

閒話休提。男女共處一室，相互吸引，男子卻沒碰女子一根手指。可是，卻不知道這究竟是為何。早上分別後男子想，我什麼也沒做，她會不會懷疑我移情別戀呢？那麼，我應該趕緊告訴她，自己並沒有二心。否則，她可能會對我心生猜疑。於是，男子急忙做了這首和歌贈送給女子。宛如青春劇的一個場景。

相互間有好感的男女二人，何時、以何種形式發生性關係？這是做出人生中重大決定的時刻（對這句話有異議的讀者，請回憶一下當初「某一天」的情況，而不是現在的自己）。以和歌的形式通過文字將其物化，生活在8世紀的這位男子的心情才得以留存至今。而我現在正是以這位男子鬱悶的心情為素材寫作這篇隨筆，與此同時，也在思考這首和歌中「被定格的時間」。

標題圖片：PIXTA