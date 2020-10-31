慶賀新年——令和時代的《萬葉集》（6）

令和時代的《萬葉集》

日本迎來了令和時代。《萬葉集》中有一首和歌，吟詠的是人們參拜平城京，祝福新的一年吉祥如意。那麼，什麼事物可以用來象徵天皇呢？

三年【さんねん】春【はる】正月【しようがつ】一日【ついたち】に、因幡国【いなばのくに】の庁【ちやう】にして、饗【あへ】を国郡【こくぐん】の司【つかさ】等【ら】に賜【たま】ふ宴【えん】の歌【うた】一首

（三年春正月一日，於因幡國廳賜饗國郡司等之宴歌一首）

新【あらた】しき

年【とし】の初【はじ】めの

初春【はつはる】の

今日【けふ】降【ふ】る雪【ゆき】の

いやしけ吉事【よごと】

（大伴家持、卷20之4516）

新年伊始

初春的瑞雪

紛紛飄落

祈願吉事

如雪花般

連綿而至

旗幟也好，山川也好，或者只是一枚小石子也好，這些「物品」往往發揮著象徵作用。具有象徵作用的不只是物品，也可以是人或事。德國哲學家凱西爾（1874～1945年）和法國哲學家鮑德里亞（1929～2007年）曾多次論述道：人這種生物總是會創造出一切象徵，是生活在這些所謂象徵的網眼乃至體系中的動物。正因為如此，學校也會有校徽和校旗。

象徵的作用是使人由特定的事物聯想到整體。「禦門」的「禦」是表示尊重語氣的首碼，「門」則轉而指代建築物。也就是說，「禦門」這個詞表示規模宏偉的大門，或大戶人家。可是平安朝以後，從居住在大門宏偉的家宅內的人、居住在大型建築物中的人這個含義引申開來，轉而用來指代天皇了。這是因為在都城內，最大的家宅是天皇居住的皇宮。

如果我們將日本看作皇室文化圈，天皇的家徽則是菊花。估計這個圖案設計的初衷是象徵太陽，後來被視為菊花這種植物，其本義便逐漸被人們遺忘了。

那麼從7世紀到8世紀，日本以何種形式來象徵天皇呢？這一時期內天皇的象徵是八角形。那個時代皇室的陵墓，即天皇陵都是八角形的。今天我們見到的八角形陵墓幾乎都是天皇陵。另一種說法是，天皇的像征之所以是八角形，源於「やすみしし」這個 枕詞(*1)，它常用來修飾代表天皇的詞語「日の御子」(*2)。如果勉強翻譯的話，就是「形成八個角」。既然八角形成為皇室的象徵，皇室以外的人就不會製作以八角形為裝飾圖案的物品了。所謂象徵就是如此。

八角形代表天皇，八方代表世界，這種象徵意義一直沿用至今。在2019年10月22日舉行的天皇即位禮正殿之儀上，天皇站立的「高御座」也是八角形。站立在高御座正中間的行為象徵著天皇即位，這一象徵意義也是來源於此。

正月參拜天皇的儀式稱為「朝賀」，這也是象徵天皇皇權的儀式。這是因為朝賀的形式是所有臣下向天皇一人禮拜。

天平寶字3年（759年），大伴家持身處降雪的因幡國，也就是現在的鳥取縣。他認為新年降雪是吉兆，為了慶賀新年，從遙遠的因幡參拜平城京，舉行新年宴會。這是因為新年降下的瑞雪象徵吉祥。

標題圖片：PIXTA