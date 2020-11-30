乾杯的禮法——令和時代的《萬葉集》（7）文化 歷史
據說現在的日本人傾向於躲避忘年會和新年會。這也可以理解，因為宴會要遵守禮儀，大家會感到拘束吧。日本式的乾杯是從萬葉時代起延續至今的。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
この神酒【みき】は
我【わ】が神酒【みき】ならず
倭【やまと】なす
大物主【おほものぬし】の
醸【か】みし神酒【みき】
幾久【いくひさ】
幾久【いくひさ】
（《日本書紀》第5卷，崇神天皇8年12月條）
此神酒
非我所釀造之神酒
乃創建倭國的大物主神
釀造的神酒
祝願您
繁榮顯赫
永世安康
任何國家或地區都有舉行宴會的習俗。因此只有具備社會屬性的人，才能操辦宴會。總之，只有瞭解社會、瞭解組織的人，才會舉行宴會。
日本在舉行宴會時，最令人頭疼的事就是由誰起頭乾杯。不應該是主辦者，那麼，請年長者，還是請社會地位高的人呢？很多人為此感到煩惱。
那麼，日本式的乾杯到底是怎樣一種形式呢？我們以《日本書紀》為例，進行一番思考。不少讀者可能會想：喂，你要從那麼古老的書談起嗎？請各位稍安勿躁，姑且聽我道來。
在以崇神天皇為中心舉辦宴會時，宴會是如何開始的呢？起初，由釀酒者向天皇獻上美酒。也就是說，要舉行一個禮節性儀式，向宴會在座的人中最受尊敬者獻酒，此人飲酒後，宴會才正式開始。前面介紹的那首和歌就是當時敬酒者向天皇勸酒時吟誦的。
在座的人都知道敬酒者就是釀造美酒的人。在此前提下，歌中唱道：不，釀造這美酒的並不是我，而是大和國的大物主神。繼而又唱道：祝您繁榮顯赫，祝您永世安康。
總而言之，宴會一開始要向在座的年長者或地位高的人獻上美酒。
事實上，日本的國歌《君之代》也有人認為曾是宴會開始時的一首敬酒歌。祝您身體健康，向您獻上美酒，宴會正式開始。如萬葉時代的和歌所唱：祝願您繁榮顯赫，永世安康。
標題圖片：大神神社（PIXTA）