宮廷社會的生存之道ーー令和時代的《萬葉集》（8）

令和時代的《萬葉集》

政治界可謂「前途莫測」，權力鬥爭在萬葉時代也是無處不在。額田王就是一位在宮廷社會中巧妙周旋的人物。她的處世之道是什麼呢？

天皇、内大臣藤原朝臣【ふぢはらのあそみ】に詔【みことのり】して、春山万花【しゆんざんばんくわ】の艶【えん】と秋山千葉【しうさんせんえふ】の彩【いろ】とを競【きほ】ひ憐【あは】れびしめたまふ時に、額田王【ぬかたのおほきみ】、歌を以【もち】て判【ことわ】る歌

（天皇詔內大臣藤原朝臣競憐春山萬花之艷及秋山千葉之彩時，額田王以歌判之之歌）

冬【ふゆ】ごもり

春【はる】さり来【く】れば

鳴【な】かざりし

鳥【とり】も来【き】鳴【な】きぬ

咲【さ】かざりし

花【はな】も咲【さ】けれど

山【やま】をしみ

入【い】りても取【と】らず

草深【くさぶか】み

取【と】りても見【み】ず

秋山【あきやま】の

木【こ】の葉【は】を見【み】ては

黄葉【もみち】をば

取【と】りてそしのふ

青【あを】きをば

置【お】きてそ嘆【なげ】く

そこし恨【うら】めし

秋山【あきやま】そ我【あれ】は

（額田王，卷1之16）

寒冬已逝

暖春歸來

冬日蟄伏的鳥

飛來鳴唱

冬日沉睡的花

也綻放笑顏

然而山深林密

進山採花難如願

草木幽深

擷取細觀亦難求

觀秋山之葉

信手拈來紅葉賞玩

可這青青綠葉

無法採擷近觀

唯有對景空歎

僅此心生遺憾

相形之下秋山更佳

誠唯我所愛

無論是韓國的歷史劇，還是歐洲的宮廷，在充滿權謀術數的宮廷社會，人們是如何生存下去的呢？答案很簡單，只有兩條出路。一是依附當權者，二是不要得罪人。雖說是權力鬥爭，但是在近代人權思想確立之前的社會，等待失敗者的只有死路一條，流放還算是好的結局。

活躍在天智天皇時代（626～672年）的額田王就是一位在宮廷社會倖存下來的女子。她集天智天皇和天武天皇兄弟的寵愛於一身，巧妙地周旋在宮廷社會之中。據我推斷，她應該是一位兼備人格魅力和處世之道的人物。

有一次，內臣藤原鐮足命令她用和歌的形式回答，春山的繁花和秋山的紅葉哪個更美。估計藤原對在場的男性大臣也下達了同樣的命令，只不過他們要用漢詩來作答。

在座的各位官員肯定會有春山派和秋山派兩種意見。那麼，額田王是怎麼回答的呢？她既要表明自己的意見，又顧及到了反對派的立場。

因此，她特意在這首和歌的開頭提到了春山。首先要贏得春山派的歡心。可是，接下來她的巧妙措辭：春山有令人遺憾之處，我還是認為秋山略勝一籌。春山也不錯，真的很好，非常漂亮。不過，我的結論是秋山更佳。

我們從中可以看到這位在宮廷社會中保有一席之地的女子的處世之道。

標題圖片：額田王的歌碑（PIXTA）