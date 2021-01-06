長夜之宴——令和時代的《萬葉集》（9）

令和時代的《萬葉集》

生活在萬葉時代的人們可能非常喜歡飲酒。他們酣暢淋漓地飲酒、作歌。門外雪花紛飛，他們會挽留意欲告辭的客人，賓主繼續開懷暢飲。

ここに、諸人【もろひと】酒酣【たけなは】に、更深【よふ】け鶏【にはつとり】鳴く。これに因【よ】りて、主人【あろじ】藏内伊美吉【くらのいみき】縄麻呂【なはまろ】が作る歌一首

（其時諸人酒酣，更深雞鳴。因此主人藏內伊美吉繩麻呂作歌一首）

打【う】ち羽振【はふ】き

鶏【とり】は鳴【な】くとも

かくばかり

降【ふ】り敷【し】く雪【ゆき】に

君【きみ】いまさめやも

（藏内伊美吉绳麻吕、卷19之4233）

晨雞振羽啼鳴

報破曉天明

積雪如此之深

諸位啊

你們怎生出門回家

（讓我們安下心來繼續暢飲吧）

我是在九州長大的，出生在博多的商人家庭。如今回想起來，從前博多的宴會實在是不得了。首先是時間上無休無止。從中午開始，一直持續到第二天早上。提供晨浴和早餐的情況很常見。更準確地說，是主人不讓客人回去。如果客人表示想早些回去，那麼主人就會感覺臉上無光。總之，主人要設法讓客人喝得酩酊大醉留宿一晚。這是因為，舉辦盛大的宴會對主人來講是很有面子的事，如果讓客人早早歸去，有傷主人的體面。

晨雞的確已經報曉。可是，在雪花紛飛中踏上歸家路途未免太不明智了。我們接著飲酒吧。這是一首挽留客人的和歌。

這首歌是以「女性和歌風格」所作，似乎是與自己共寢的男子想早些回去，女子對其進行挽留。如果是宴席上的和歌，恐怕應該這樣唱：

なんでばたばた羽ばたいて にわとりのやつめは鳴くのかぇ わたしたちゃこれからよいところ―― 朝は朝でもこの雪じゃあ どうしてお帰りになどなれましょう さぁさぁ おたのしみは これからよ さぁさぁ おたのしみは これからよ

（晨雞為何已振羽啼鳴，報破曉天明？我們暢飲才漸入佳境……雖然清晨已至，但積雪如此深厚，怎生歸去？來吧，來吧，讓我們從現在開始開懷暢飲！來吧，來吧，讓我們從現在開始開懷暢飲！）

如今每個人都很看重自己的私生活，這樣的宴會已不再流行。不過要說起日本昔日鄉間的宴會，那大抵都是如此光景。

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