為空間標價「付費書店」的新嘗試——東京・六本木「文喫」

收取入場費的書店

這個有好幾排書架林立的空間被稱為「選書室」，書架上標示著類別，諸如「文學」、「哲學」、「旅行」、「經濟」、「建築」等等。

這些書架被依照主題徹底地分門別類。不是按照文庫本或精裝書這種分法，也不是依照作家歸檔分類。

看著書架上凹凸不平、尺寸各異的書本比鄰陳列，不禁讓我陷入一股錯覺，彷彿受到選書者的意圖蠱惑，迷失在書本的森林之中。讓視線順著流淌的書名掃視，這段片刻時光帶來的充足感，就像是讀完整本書一樣。

這裡是座落在東京地下鐵六本木車站正上方的書店「文喫」，於2018年12月開幕。不過，一直到開幕的半年前為止，在同樣地點營業的其實是另一間著名的老字號書店。

嶄新登場的「文喫」是日本第一間付費書店。

「文喫」於早上9點開店，推開面對著「六本木通」這條大馬路的玻璃門入內後，於concierge櫃台支付入場費1500日圓（六日假日1800日圓，都未稅）換取入場徽章，接著便能拾級而上，踏入別有洞天的「選書室」。

擁有3萬冊藏書的書架陳列區旁邊是間喫茶室，可以免費無限暢飲咖啡與日式煎茶，除此之外，也有販售需另外付費的輕食如牛肉飯與義大利麵等等，還有蛋糕以及啤酒與堅果。

雅座區的後方靠近窗戶處，有能讓人舒服地躺臥下來看書的區域，爬上樓梯後是一排長桌，正對著樓中樓的挑高處，每一個座位都有讀書用的檯燈，椅背延伸到後腦處，更適宜長時間閱讀。

祥和的空間裡飄散著咖啡香，座位區從深處算起坐了好幾個人，一個看起來30多歲的男性，在桌上堆了許多美術書籍還有經濟方面的剖析書與料理書籍。

佔地100坪的店面與90張椅子跟沙發，供入場者一邊享用食物、喝點咖啡或啤酒，一邊閱覽3萬本的藏書。

「在這個每年有1000間書店被迫關門的年代裡開付費書店，未免太異想天開……」這種想法似乎只不過是門外漢的觀點。

從開幕當天起一連3天，90席的閱讀席都是客滿狀態。店家原本預期「大多都是為了學習或工作而來的吧」，但結果卻不是如此，幾乎所有客人都是來流覽群書享受閱讀之樂。

「我那時候就想，啊，原來大家很需要這樣的場所。」

37歲的店長伊藤晃如此回首。

「我們的業績不對外公開，但實際數字是超出預期的。」

伊藤看起來深具信心。

一般書店只能靠賣書賺錢，但文喫的營業收入有「書」、「喫茶」、「入場費」3項。賣書的毛利基本上多落在22％左右，一般書店若想提升收益，只能靠書本的銷售量一搏；而文喫除了有毛利率較好的「喫茶」部分外，「入場費」也幾乎能完整地還原成利潤，這些利潤加總下來，使得整體毛利率遠比一般書店更高。這裡每天的入場人次並未對外公開，但平均停留時間為4～6小時，規模達數百人，週末還出現等候入場的隊伍。

正因為這裡是讓愛書人甘願掏出1500日圓入場費也想上門的書店，所以店家特別著重營造舒適的空間，還有符合文喫風格的選書。同時，也正因為有入場費這個財源，文喫才能更無顧忌地進行自己的選書。

書架的規劃理念是「與書本邂逅」，選書室裡依「一部作品一本」的原則，滿滿地塞了3萬本書。負責選書的員工無一不是對各個主題有深厚喜愛與淵博知識的人。

「戲劇類別的書架，交給在劇團當演員的兼職員工負責，建築類別的書架有念建築科系的學生來幫忙打工，我們也會上架一般書店絕對賣不動的昂貴專門書籍。」

如此一來，卻讓一般書店可能花10年也賣不出去，要價3萬多日圓的美術書籍在上架隔天旋即賣出。而且這樣的例子已經發生過好幾次。

一般書店的顧客消費單價平均為1000～1200日圓，而文喫的數字則超過3000日圓。