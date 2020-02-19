13坪的「小型綜合書店」走過18年的生存理由――福岡「BOOKS KUBRICK」

是誰殺了「書」？

根據該書指出，因為有越來越多的書店依賴書籍經銷商（日文稱為「取次」）的「自動配本」制度，不只使得書店陷入同質化狀態，而且也因為諸多的綜合原因，一年有上千間的書店被迫關門大吉。所謂的「自動配本」，是指經銷商配送到各書店的圖書品項或數量是自行決定的，這樣的鋪貨方式並未反映出書店的意願。

還有，另一方面是大型書店在全國展店的潮流迅速發展。例如，1990年代後半的福岡市，在商業中心地區的天神商圈，有丸善、LIBRO、八重洲Book Center、淳久堂書店等相繼開幕，讓當地的老字號書店面臨破產窘境。

2001年5月，當被稱為「天神書店戰爭」的激烈競爭正如火如荼地展開，位在天神隔壁的Keyaki通上，標榜著「小型綜合書店」的13坪小書店呱呱墜地。

至今已18年，顛覆了大多數人的預測，小型綜合書店依然在同個地方做生意。店名之所以取BOOKS KUBRICK，是因為開書店那年與電影《2001太空漫遊》（1968年）的設定年份相同，因此取自執導的導演史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）之名，也含有對持續拍攝兼顧藝術性和商業性作品的大師的憧憬。

小鎮上的書店

店內散發著舒暢自在的氣氛，11點開店後，大約30分鐘以內，就有10位左右的客人上門光顧。時間接近中午，陽光穿越櫸樹的枝葉，從一大片的玻璃窗照進來。

Keyaki通上有時髦的高級公寓林立，個人經營的餐廳和複合式精品店（Select Shop）也櫛次鱗比，是當地的高檔地段。

店內有像是《文藝春秋》這樣的月刊、色彩繽紛的時尚雜誌，當然也有週刊。以小學生為對象的漫畫雜誌，更是為了握著每個月零用錢上門購買的小客人而不可或缺的。舉凡料理和室內設計等實用書籍、思想哲學、小說、紀實文學作品、繪本等，類別相當廣泛。就像是作為獲得生活上的靈感和窺知新世界的橋樑，選書不會過於專業，也不會流於普遍，費心取得平衡點。





「我想要開的是小鎮上的書店。就像是以前在商店街上一定看得到的書店，讓人感到充實。」

店主大井實（59）表示，架上的書籍排列也需要巧思，把書的封面朝外擺放，可以直接映入眼簾。還有，在門口一進來的地方設置新書的展示臺，過了一段時間後，再歸類到本來的主題書架上等，會更換位置。統整類別和作者等相近的「分門別類」方式，也是秘訣之一。在大井的眼裡，書架不斷地被重新編整。





大井是在39歲開了這間書店。為了應徵天神商圈的書店的兼職工作，他懷抱著熱情，在履歷表上的工作動機一欄寫上「想開書店」。被店長約談，想要說服他：「不想說掃興的話，勸你打消念頭。」

在打工時，因為書店經營的基礎是委託販賣，所以衍生出龐大的退貨作業，切身體會到那種痛苦，因此他也深刻感受到依賴「自動配本」制度，是無法創造出「小鎮上的書店」。

業界的常識是訂貨要透過經銷商，但是大井經手的所有書籍全都是他親自打電話向大約30間左右的出版社訂貨的。

把狹窄化為強項，為了那些在大型書店的龐大書堆中挑書感到麻煩的人而開的「小鎮上的書店」，也考慮到文庫本和雜誌的需求。同時，精心安排書架的陳列，讓定期到訪書店的愛書人也能夠感到滿足。

一面經營書店，從2006年開始也與當地出版社的編輯和福岡市內的書店合作，聯手舉辦藝文活動「BOOKUOKA」（BOOK＋FUKUOKA的造語）。「BOOKUOKA」現在依然持續。

2008年在東區箱崎開設2號店。利用咖啡館的空間舉辦讀書會和展覽，從2016年起附設麵包工坊。正職和兼職加起來員工數共13位，以經營規模來說，儼然超越了個人開設獨立書店的領域。

有一些想要開設書店的人為了尋求建議而拜訪大井，其中有好幾位在各地孕育著發揮存在感的書店。