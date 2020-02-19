13坪的「小型綜合書店」走過18年的生存理由――福岡「BOOKS KUBRICK」書訊 文化 文化 生活
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是誰殺了「書」？
根據該書指出，因為有越來越多的書店依賴書籍經銷商（日文稱為「取次」）的「自動配本」制度，不只使得書店陷入同質化狀態，而且也因為諸多的綜合原因，一年有上千間的書店被迫關門大吉。所謂的「自動配本」，是指經銷商配送到各書店的圖書品項或數量是自行決定的，這樣的鋪貨方式並未反映出書店的意願。
還有，另一方面是大型書店在全國展店的潮流迅速發展。例如，1990年代後半的福岡市，在商業中心地區的天神商圈，有丸善、LIBRO、八重洲Book Center、淳久堂書店等相繼開幕，讓當地的老字號書店面臨破產窘境。
2001年5月，當被稱為「天神書店戰爭」的激烈競爭正如火如荼地展開，位在天神隔壁的Keyaki通上，標榜著「小型綜合書店」的13坪小書店呱呱墜地。
至今已18年，顛覆了大多數人的預測，小型綜合書店依然在同個地方做生意。店名之所以取BOOKS KUBRICK，是因為開書店那年與電影《2001太空漫遊》（1968年）的設定年份相同，因此取自執導的導演史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）之名，也含有對持續拍攝兼顧藝術性和商業性作品的大師的憧憬。
小鎮上的書店
店內散發著舒暢自在的氣氛，11點開店後，大約30分鐘以內，就有10位左右的客人上門光顧。時間接近中午，陽光穿越櫸樹的枝葉，從一大片的玻璃窗照進來。
Keyaki通上有時髦的高級公寓林立，個人經營的餐廳和複合式精品店（Select Shop）也櫛次鱗比，是當地的高檔地段。
店內有像是《文藝春秋》這樣的月刊、色彩繽紛的時尚雜誌，當然也有週刊。以小學生為對象的漫畫雜誌，更是為了握著每個月零用錢上門購買的小客人而不可或缺的。舉凡料理和室內設計等實用書籍、思想哲學、小說、紀實文學作品、繪本等，類別相當廣泛。就像是作為獲得生活上的靈感和窺知新世界的橋樑，選書不會過於專業，也不會流於普遍，費心取得平衡點。
「我想要開的是小鎮上的書店。就像是以前在商店街上一定看得到的書店，讓人感到充實。」
店主大井實（59）表示，架上的書籍排列也需要巧思，把書的封面朝外擺放，可以直接映入眼簾。還有，在門口一進來的地方設置新書的展示臺，過了一段時間後，再歸類到本來的主題書架上等，會更換位置。統整類別和作者等相近的「分門別類」方式，也是秘訣之一。在大井的眼裡，書架不斷地被重新編整。
大井是在39歲開了這間書店。為了應徵天神商圈的書店的兼職工作，他懷抱著熱情，在履歷表上的工作動機一欄寫上「想開書店」。被店長約談，想要說服他：「不想說掃興的話，勸你打消念頭。」
在打工時，因為書店經營的基礎是委託販賣，所以衍生出龐大的退貨作業，切身體會到那種痛苦，因此他也深刻感受到依賴「自動配本」制度，是無法創造出「小鎮上的書店」。
業界的常識是訂貨要透過經銷商，但是大井經手的所有書籍全都是他親自打電話向大約30間左右的出版社訂貨的。
把狹窄化為強項，為了那些在大型書店的龐大書堆中挑書感到麻煩的人而開的「小鎮上的書店」，也考慮到文庫本和雜誌的需求。同時，精心安排書架的陳列，讓定期到訪書店的愛書人也能夠感到滿足。
一面經營書店，從2006年開始也與當地出版社的編輯和福岡市內的書店合作，聯手舉辦藝文活動「BOOKUOKA」（BOOK＋FUKUOKA的造語）。「BOOKUOKA」現在依然持續。
2008年在東區箱崎開設2號店。利用咖啡館的空間舉辦讀書會和展覽，從2016年起附設麵包工坊。正職和兼職加起來員工數共13位，以經營規模來說，儼然超越了個人開設獨立書店的領域。
有一些想要開設書店的人為了尋求建議而拜訪大井，其中有好幾位在各地孕育著發揮存在感的書店。
異類的書店主
然而，大井的表情凝重。
「社會環境年年每況愈下，在這20年間，最低薪資和消費稅都漲了，但是書的銷售額是一路下滑。老實說，情況相當嚴峻。」
下午4點，在箱崎店2樓的咖啡館看到一群較為年長的女性顧客，以及一個人沉浸在書中的中年男性。從JR博多車站往東第2站就是箱崎車站。從車站步行到隔壁大樓的1、2樓租賃物件，就是BOOKS KUBRICK的箱崎店。
「以現況而言，兩間店合起來的書籍銷售額和咖啡、麵包、雜貨的銷售額比例是5：2左右。巔峰時期，兩間店的營業額一個月約有500萬日圓，雖然現在可以用咖啡和麵包的利潤來填補書籍的虧損部分，但是最重要的書籍卻沒辦法賺錢是一大問題，因為我經營的是書店。」
大井指出，除了現代人不看書和亞馬遜的崛起等環境變化以外，問題出在出版業界的交易條件過於僵化。
「最近，雖然在美國也可看到獨立書店增加的趨勢，因為他們的毛利超過4成。反觀日本的情況，我們書店的毛利是20幾％。」
書店透過經銷商進貨時，一般而言，委託販賣是基本的。但是，大井不透過委託，藉由直接買進的方式來提高毛利等，他認為在結構上應該變得更有彈性。
「但是，出版社並不把像我們這樣的小書店看在眼裡。我一直在想是否能和誰一起合作，還有要透過什麼樣的通路，才有辦法坐下來交涉？」
在個人經營的小規模書店裡，這樣的想法是很異類的。
他的異類也反映在書架的一端貼著「3天以內可取書」的貼紙上。通常，顧客向書店訂書的話，平均要花8天以上才能取書。雖然有線上服務「BOOK LINER」，但是要付額外的手續費，因此很少有書店會利用這項服務。
不過，BOOKS KUBRICK則是利用BOOK LINER的服務來實現「3天以内」取書。至於理由為何，大井如此說道：
「對書店而言，能否迅速處理顧客的訂單是攸關存亡的生命線。即使要花幾％的手續費，透過成功調貨可以累積信用。」
現今，若有立即想要購買的書籍，大家習慣利用亞馬遜網站。即便如此，要如何激發讀者在書店購買的動機，不管下多少功夫，都不嫌多。
在地的小鎮書店
大井經歷過多次轉學的孩提時代後，在福岡市的升學高中・福岡高校的橄欖球社團擔任主將。從同志社大學畢業後，曾從事有關時尚和活動的企劃工作。後來，以融合藝術和商業的創作為職，隨心所欲地在東京、義大利、大阪等地輾轉居住過。
尤其是30歲居住在義大利，小鎮本身立基於中世的城市國家，當地的小鎮是麻雀雖小五臟俱全，他被小鎮能夠自立存在的魅力吸引。而且，每座小鎮都有各自的鄉土料理或足球隊，當地居民到喫茶店或販賣小菜等的個人商店消費，依然保留著「自產自銷」般的互助關係。幾百年前的建築座落其中，老人和小孩子生活其中，擁有共通的美感，在當地的店裡閒話家常，對那種濃密的人情味留下了深刻印象。
回國後，在大阪・四條畷從事野外的能（日本傳統戲劇之一）舞台和藝術的企劃工作，也參加地方報紙的發行。30多歲的後半，他想到也該選擇自己的落腳處，在福岡定下來。原因是與從事室內設計的高中同學結婚，讓他選擇這塊土地。
最初的時候，他從來店顧客那裡聽到「與書邂逅的機率高的書店」「口袋沒錢時，最好不要光顧的危險書店」，高興雀躍的讚美至今難以忘記。
大井說，因為可以預想到更加嚴峻的未來，所以開設了2號店。
「Keyaki通店的銷售額順利成長，因為是買下物件後開店，所以不用背負房租的沉重壓力，支出可以比市面行情還要便宜一些。但是，書的銷售狀況是越來越慘澹，因此想要實驗看看。」
那就是在箱崎店2樓開設的咖啡館，在咖啡館舉辦讀書會和展覽，邀請了以角田光代、谷川俊太郎為始，不管有名與否的作家和畫家，一路努力不懈的走過來了。
「與首都圏不同，作家的簽名會等活動少之又少，因此舉辦與作家直接面對面的讀書會，客人非常高興。」
接下來，還有戰役要打嗎？
大井點點頭。
「我想要提升架上圖書的精密度，也想要與九州的圖書館合作拓展讀書會的活動。」
因此，人才是必要的。大井坦言培育年輕人才一事讓他傷透腦筋，但是有好消息。「有位從其他地區搬來福岡的新進人員曾經在大型書店工作過，舉凡書的知識到客人應對能力都很卓越，相當優秀。如果書店能夠集結更多像她這樣的店員，會是很大的鼓舞。」
店員和顧客的互動幾乎是零距離
「小鎮需要書店的存在」，大井的願望應該算實現了吧。之所以會這麼想，是因為在Keyaki通店聽到客人和店員的對話。
有位中年婦女在詢問有關少女漫畫的附錄。聽到店員舉出某個角色的名字後，婦女笑著說：「你說的那個啊，我家孩子好像已經畢業了。」店員點點頭，從收納櫃裡拿出了其他有錄附的漫畫雜誌，繼續說道：「那麼，這一本如何呢？」從他們的交談口吻，店員似乎也認識那位女孩。
也許那位女孩近日會因尋求挑選小說的靈感而親自來店一趟吧。把握常客的喜好，店員偶爾幫忙挑選書籍，與顧客的互動是非常緊密的。如果附近有這樣的書店，確實遇到喜歡的書的機率會增加不少。
人生就算沒有書也不會感到困擾，但是卻可能因為一本書而得救。
那位女孩有一天一定會覺得家裡附近有這樣的書店，真好。
標題圖片：BOOKSKUBRICK Keyaki通店
BOOKS KUBRICK
＜Keyaki通店＞
福岡市中央區赤坂2-1-12-1F
http://bookskubrick.jp
營業時間 11〜20點
店休日 星期一（逢國定假日照常營業）
類別 新書
藏書量 約10000冊
＜箱崎店＞
福岡市東區箱崎1-5-14-1F
營業時間 10點半〜20點
店休日 星期一（逢國定假日照常營業）
類別 新書
藏書量 約8000冊