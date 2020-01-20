Jenya，俄羅斯人，在日本當聲優！娛樂 動漫
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靠在網上翻唱動漫歌曲走紅
Jenya第一次接觸日本動畫是在1997年，當時她16歲。俄羅斯也播了《美少女戰士》，她看了之後覺得日語發音很好聽，於是開始追尋自己的聲優之夢。「我也想像那樣說話」——出於這個想法，Jenya開始學習日語。她也喜歡唱歌，於是便唱起了日語的動漫歌曲。
沒過多久，她開始想：「我要去日本當聲優，我要做一些誰都沒做過的事。」為此，上大學後，她去報了日語班，繼續學習日語。然後某一天，她把自己用日語和俄語演唱的日本動漫歌曲的音訊上傳到了自己的網站上。
「現在有許多人把自己唱歌的視訊上傳到網上，但在當時既沒有Youtube也沒有niconico，外部通信環境不支援上傳視訊，所以當時沒有這個東西。所以我上傳的只有音訊，然後很偶然地，有日本人發現了我的歌，聽了之後就跑到2ch去發帖，於是2000年的某個早上，當我起床後，突然發現自己已經成了個小網紅。」
宣傳自己「想進聲優事務所」
過了兩年後，大家都知道了「俄羅斯有位唱日語動漫歌曲唱得很好的女生」，於是Jenya收到了日本CS放送頻道「MONDO21（現在的MONDO TV）」的節目邀請。她在東京待了一週，其間去了動畫工作室和秋葉原，不是歌星卻還錄製了CD。Jenya借機拓展了人脈，大學畢業後的2005年，在他們的幫助下，她終於移居到東京。
「我當時覺得想學日語，不到日本住一段時間是不行的。不過，我並沒去日語學校或聲優養成所，而是先去結交了一堆朋友，然後以進聲優事務所為目標不斷努力。大概過了兩年，通過熟人，我獲得了一個為動畫片的俄語發音做指導和監修的工作。然後，我也抓住參與過的作品的慶功宴等機會，直接跟大家說『我想當聲優，我想進聲優事務所』。」
Jenya的自我推銷有了成果，有一家事務所向她伸來了橄欖枝，她也就順勢簽了約。事務所有簽約聲優的培訓制度，在那裡她學習了聲優的入門課程。
「費用比養成所划算很多，每週有一次學習的機會。怎麼拿劇本，怎麼念臺詞，我都是在這裡學會的。然後工作上的人脈漸漸打開，終於在2009年上映的動畫電影《福音戰士新劇場版：破》以聲優身份出道。」
發揮外國人的優勢
Jenya說：「從養成所到簽約事務所，再到第一線，這種常規路線不適合外國人。」走這條路，外國人根本不可能贏過想當聲優的日本人。比日語的話，外國人是無論如何都拼不過日本人的。既然如此，那不如發揮外國人的優勢，找機會跟聲優行業搭上線。對於Jenya來說，她的路線就是先當俄語監修。
「2011年開播的TV版動畫《最後流亡-銀翼的飛夢-》是蒸汽龐克風的作品，故事裡會出現一種虛構的語言，戈納基斯語。這個作品的擔當正好是跟我一起做過其他作品的製片人，他決定『既然有Jenya，那就弄成俄語吧』，於是就找我來當俄語監修，也給了我一個配音的角色。我把臺詞翻譯成俄語，用片假名寫出來，然後錄了發音樣本給日本人聲優聽。然後我還在會在現場進行指導，告訴他們用日語這麼發音，聽起來會更有俄語的感覺。越是老牌聲優，學得就越快，而且他們想像力豐富，我說的東西，基本秒懂。」
2015年是Jenya來到日本的第10個年頭，這一年，她參演了動畫電影《少女與戰車 劇場版》。講的是一群玩戰車的女高中生去挑戰「戰車道」的全國大賽。裡面有個俄羅斯留學生叫庫拉拉，這個角色是Jenya的代表作之一。而她拿到這個角色的過程也體現了她的個性。
「我當時發了一篇推文，說『《少女與戰車》裡有很多俄羅斯人，唯獨沒有我，真不甘心。』然後就有人回帖反駁我，『憑甚麼你是俄羅斯人，動畫裡的俄羅斯人就該你來配？』之類的。一來二去就被罵出了點熱度。不過，大概也有一半的人表示支持我，然後這個推文也被作品製作方看到了，然後就真的給了我一個角色。這部作品的導演是水島努，大概10年前在俄羅斯動畫雜誌採訪的時候見過一次，他說我當時跟他說過『我想當聲優』。其實我自己都記不清了，但後來導演跟我說他一直記著呢。」
像聲優這類尤其靠人氣吃飯的行當，「讓人記住你是很重要的」，Jenya說。
「當時剛來日本，做派和思維都還很外國人，所以敢抓住機會就宣傳自己。現在可能思維越來越像日本人了，反而比較矜持，都不太會宣傳自己了（笑）。但是你想做什麼，還是說出來比較好。你說了，可能就會有人記住，以後就有可能會想起你：『這麼說起來，我倒認識一個人想做這個。』從這個意義來說，外國人容易給人留下記憶點，可能還是比較有利的。」
除了要宣傳自己，還需要做什麼呢？
「老牌聲優都很有自己的想法，很聰明。很有禮貌，感覺光是跟他們共處一室，似乎就能提高水準。畢竟都是大浪淘沙後剩下來的金子。想要變成他們那樣，首先聲音要有個性，還能配各種不同的聲音，這些基本功就不用說了，然後你還要有魅力，再加上還需要有溝通能力。」
市場喜歡年輕聲優
Jenya說，如今的聲優界跟她初來日本時已經很不一樣了。
「以前聲優這個職業還不這麼看好的時候，動畫第一線活躍的都是老人，現在多了很多新人。像擁有眾多『LoveLiver』粉絲的人氣動畫《LoveLive!》那樣，將角色和聲優視為同一個人的作品越來越多，粉絲會都同時應援二次元和三次元偶像。這時候就要求聲優得是容易吸引粉絲的年輕人了。此外，行業渴求年輕血液還有其他原因。在聲優行業，前3年叫做『Junior Rank』，報酬是很低的。所以為了壓縮製作費，市場也更青睞年輕人。又年輕又有實力的人越來越多，行業競爭相當殘酷。」
Jenya現在除了給動畫和譯製電影做俄語監修和聲優之外，還在動漫歌曲演唱會上獻唱，以及擔任NHK教育電視臺的俄語節目《俄語斯基》的旁白等工作。
「今年在三得利音樂廳舉辦5週年公演的『GAME SYMPHONY JAPAN』是電玩遊戲音樂的交響樂音樂會，我從第一次舉辦的時候起就一直參與其中。除了做主持人和歌手，我還做了俄羅斯公演的協調人。這個音樂會也是指揮兼製作人的朋友在推特上邀請我參加的。推特真的很重要呢（笑）。俄羅斯公演也場場座無虛席，都會受到聽眾起立致敬。」
對於今後想當聲優的外國人，Jenya建議：「最好在10幾歲的時候就把日語學好。」
「我16歲才開始學日語，有些晚了。除了我之外，國外出生長大的外國人，還在日本當聲優的，現在大概也就中國的劉婧犖了吧。她日語也比我好，很聰明，最近也在畫漫畫。首先中國人看得懂漢字，然後她比我們更小的時候就開始接觸日語，所以更有優勢。」
「我來日本之後也沒感覺到過太大的落差，也有幸參與了各種各樣的工作，我感覺自己還是很順的。如果自己都覺得『我做不到』的話，那就肯定什麼都做不下去。真要是哪天來了，到時再想出路吧。聲優的世界競爭非常殘酷，就連日本人也很難輕易獲得成功，不過如果你真的想當聲優的話，倒也不用害怕，儘管來闖就是了。」
採訪、撰文：桑原利佳、POWER NEW編輯部
拍攝：今村拓馬
標題圖片：活躍在日本聲優第一線的俄羅斯籍聲優Jenya