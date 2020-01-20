Jenya，俄羅斯人，在日本當聲優！

來日本當「聲優」

出生於俄羅斯新西伯利亞的女生Jenya來到日本，當了聲優。日語不是她的母語，但她是怎麼進入聲優行業的呢？她花了哪些功夫，做了哪些努力呢？

靠在網上翻唱動漫歌曲走紅 Jenya第一次接觸日本動畫是在1997年，當時她16歲。俄羅斯也播了《美少女戰士》，她看了之後覺得日語發音很好聽，於是開始追尋自己的聲優之夢。「我也想像那樣說話」——出於這個想法，Jenya開始學習日語。她也喜歡唱歌，於是便唱起了日語的動漫歌曲。 沒過多久，她開始想：「我要去日本當聲優，我要做一些誰都沒做過的事。」為此，上大學後，她去報了日語班，繼續學習日語。然後某一天，她把自己用日語和俄語演唱的日本動漫歌曲的音訊上傳到了自己的網站上。 「現在有許多人把自己唱歌的視訊上傳到網上，但在當時既沒有Youtube也沒有niconico，外部通信環境不支援上傳視訊，所以當時沒有這個東西。所以我上傳的只有音訊，然後很偶然地，有日本人發現了我的歌，聽了之後就跑到2ch去發帖，於是2000年的某個早上，當我起床後，突然發現自己已經成了個小網紅。」

發揮外國人的優勢 Jenya說：「從養成所到簽約事務所，再到第一線，這種常規路線不適合外國人。」走這條路，外國人根本不可能贏過想當聲優的日本人。比日語的話，外國人是無論如何都拼不過日本人的。既然如此，那不如發揮外國人的優勢，找機會跟聲優行業搭上線。對於Jenya來說，她的路線就是先當俄語監修。 「2011年開播的TV版動畫《最後流亡-銀翼的飛夢-》是蒸汽龐克風的作品，故事裡會出現一種虛構的語言，戈納基斯語。這個作品的擔當正好是跟我一起做過其他作品的製片人，他決定『既然有Jenya，那就弄成俄語吧』，於是就找我來當俄語監修，也給了我一個配音的角色。我把臺詞翻譯成俄語，用片假名寫出來，然後錄了發音樣本給日本人聲優聽。然後我還在會在現場進行指導，告訴他們用日語這麼發音，聽起來會更有俄語的感覺。越是老牌聲優，學得就越快，而且他們想像力豐富，我說的東西，基本秒懂。」 2015年是Jenya來到日本的第10個年頭，這一年，她參演了動畫電影《少女與戰車 劇場版》。講的是一群玩戰車的女高中生去挑戰「戰車道」的全國大賽。裡面有個俄羅斯留學生叫庫拉拉，這個角色是Jenya的代表作之一。而她拿到這個角色的過程也體現了她的個性。 「我當時發了一篇推文，說『《少女與戰車》裡有很多俄羅斯人，唯獨沒有我，真不甘心。』然後就有人回帖反駁我，『憑甚麼你是俄羅斯人，動畫裡的俄羅斯人就該你來配？』之類的。一來二去就被罵出了點熱度。不過，大概也有一半的人表示支持我，然後這個推文也被作品製作方看到了，然後就真的給了我一個角色。這部作品的導演是水島努，大概10年前在俄羅斯動畫雜誌採訪的時候見過一次，他說我當時跟他說過『我想當聲優』。其實我自己都記不清了，但後來導演跟我說他一直記著呢。」 像聲優這類尤其靠人氣吃飯的行當，「讓人記住你是很重要的」，Jenya說。 「當時剛來日本，做派和思維都還很外國人，所以敢抓住機會就宣傳自己。現在可能思維越來越像日本人了，反而比較矜持，都不太會宣傳自己了（笑）。但是你想做什麼，還是說出來比較好。你說了，可能就會有人記住，以後就有可能會想起你：『這麼說起來，我倒認識一個人想做這個。』從這個意義來說，外國人容易給人留下記憶點，可能還是比較有利的。」 除了要宣傳自己，還需要做什麼呢？ 「老牌聲優都很有自己的想法，很聰明。很有禮貌，感覺光是跟他們共處一室，似乎就能提高水準。畢竟都是大浪淘沙後剩下來的金子。想要變成他們那樣，首先聲音要有個性，還能配各種不同的聲音，這些基本功就不用說了，然後你還要有魅力，再加上還需要有溝通能力。」