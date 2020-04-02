聲優行業變遷的見證者——創刊25年的《聲優Grand Prix》雜誌

來日本當「聲優」

《聲優Grand Prix》（主婦之友Infos）創刊於1994年，是通過圖片和採訪文本介紹聲優資訊的月刊雜誌。近些年見證了唱跳聲優日益活躍於第一線等業界巨變。讓我們來聽一聽2012年4月起擔任總編的廣島順二是怎麼描述聲優行業的過去和未來的。

聲優專業雜誌是如何創刊的 《聲優Grand Prix》（以下簡稱《聲優》）1994年作為季刊創刊。1997年起改為雙月刊，然後又從2000年起改為月刊，每月10日發行。大約發行2萬本。雖然紙媒有天生缺陷，無法表現聲優最具魅力的「聲音」，但該雜誌還是以內容豐富的採訪和圖片等彌補了這一缺陷，也成就了其最大的特點。這個雜誌是怎麼創刊的呢？ 「以往聲優相關資訊主要是靠德間書店的《Animage》、KADOKAWA的《NEW TYPE》等老牌月刊漫畫雜誌。有時會登載一些聲優採訪的文章，喜歡漫畫的核心人群裡就開始有人追起了聲優。籌備創刊之初，總編的孩子是小學生，說自己班上40個人裡大概有兩個人對聲優感興趣，於是我們就推測那全日本可能有10萬人以上的受眾，就創辦了這本雜誌。我們的雜誌展現了聲優以往不為人知的一面，引發了不小反響，於是一直做到了現在。」 據說讀者是比較狂熱的動漫粉，下至十多歲上到五十多歲，年齡層分佈很廣。主要集中在大學生、剛入社會一兩年的人群，大概年齡分佈在15歲到25歲。如今雜誌封面的年輕聲優大都在中學時代起就是這本雜誌的讀者了。

封面和卷頭特輯是伊藤美來的《聲優Grand Prix》2019年10月刊 「創刊至今，廣泛報導男女聲優工作的這個理念一直沒變，不過90年代還是以男性動漫粉為主的時代，所以登載的女聲優會多一些。之後，男女聲優都有過一起上過幾次封面，不過男聲優單人上封面還是創刊13年後才有的。大概是從3年前開始，一年12期裡面，大概有六七期是男聲優封面。男聲優封面的雜誌，女性讀者占七八成，反過來則讀者幾乎都是男性。之所以女性讀者也越來越多，我想還是因為如今動漫和遊戲已經普及，粉絲已經敢公開宣佈『喜歡動畫和聲優」了吧。」 說起來，《聲優》在聲優檔案中從來不標注出生年份。這是為什麼呢？ 「據說這是為了避免觀眾不適應。以往中小學生角色背後的聲優大多是三十歲以上的人，所以不標注出生年份，希望觀眾可以避免因為年齡差距而對角色產生不適應感，也不想破壞角色形象。」



網路時代的到來讓聲優行業發生巨變 但是現在，很多人把聲優和動漫角色劃等號，越來越多動畫會尋找與角色年齡相近的聲優來配音了。時代在變，聲優的工作也發生了巨大變化。 「以往深夜動畫都是先在電視臺播3個月，然後銷售DVD，以此增加銷售額。然而現在，在網路視影片普及和粉絲偏好變化的影響下，這種商業模式已經開始漸漸失效，現在主要靠聲優唱主題歌，銷售CD，聲優舉辦動畫現場演唱會和其他活動來賺錢了。因此，大概是2010年之後，聲優搞唱跳和演唱會就越來越成為主流模式了。同時，由於手遊需求量爆增原因，聲優的市場需求越來越高，聲優業務領域也擴寬了。本來聲優配動畫片的報酬就很低，新人一次是1.5萬日元，常規角色一周4次，總共6萬日元左右。因此必須做兼職打零工才能維持生活，不過現在有其他工作可幹，就不受這個限制了。」 現在聲優不是只幹配音工作了。因此對聲優的要求也比過去增加很多。有名大賣的聲優是怎麼訓練出來的呢？ 「一邊上大學，一邊幹聲優的人也越來越多了。在採訪中過程中感受到的，就是大賣的聲優必須能夠吃透並描述自己所出演的作品的世界觀。然後要有人格魅力、有深度，幽默風趣。此外，這些人大多是認真的人，認真的社會人。因為在動畫製作現場需要跟很多人打交道，你得讓人家下次有工作還能想到找你。這很重要。然後還有個最基本的，那就是要有號召動員力，活動得有人來捧場。」 聲優必備的素質還有一個就是「自我行銷力」。 「不同於娛樂圈，基本上聲優行業很少靠事務所上門推銷而獲得工作，每部作品都需要去試鏡爭取。我們每年都會製作《聲優名鑑》作為雜誌的附錄，大概從2001年開始，最初登載人數是300人左右，而2019年版則增加到了1430人。還有就是相對於聲優需求爆發，經紀人缺口卻很大，因此很多情況下都是聲優自己一個人去現場。而且還需要自己思考如何行銷自己。如今這個時代有了網路，人人都可以通過發佈視影片與社群網路發出資訊，所以需要聲優自己準確把握粉絲需求，自己做自己的製作人。因此有些人也沒去過聲優養成所或專門學校，反而是靠自己發文吸引大量粉絲，然後成為聲優的。」 聲優行業與娛樂圈還是有不同的。 「聲優的活動離不開自己配過的角色。所以不管本人顏值有多高，唱功有多好，如果沒有爆紅的作品和角色，那這個聲優的人氣也無從談起。所以很多人即便在配音之外也多才多藝，流量還很大，他們也都把重心放在聲優事業上的。不同於靠『個人』魅力拼殺的娛樂圈，聲優的魅力不在於『個人』。他們的魅力會因為背負的『配音角色』而不斷被放大。」