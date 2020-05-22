留學生和小學生都「想當聲優！」

來日本當「聲優」

「想去日本當動畫聲優」——有這種想法的外國人可以去上動畫學校的聲優養成班。他們在學校裡都學些什麼，怎麼學的？在分校遍佈東京都以及日本各地的代代木動畫學院裡，有一位工作了14年的老師，武田真一。他給立志要當聲優的年輕學子上課，也教授留學生課程。讓我們來聽一聽他是怎麼說的。

留學生上聲優班的理由 武田執教的留學生聲優班上大約有15個學生。他們幾乎都是日本各大高校的留學生，上的聲優班是每週一次，長達半年的課程。學費包括入學金一共15萬日圓。全程日語授課。據說中國留學生最多。其他還有臺灣、香港等亞洲國家和地區的學生，還有一名澳洲學生。課程內容包括腹式呼吸、角色表演、基礎技巧課、配音劇本課、錄音規則和技巧、動畫配音等內容。 他說所有學生都是因為非常喜歡日本動畫才來上課的。 「他們從小就看日本動畫的母語配音版，十分熟悉和喜愛日本動畫，後來就開始想看原版動畫，於是就自學起了日語。然後接觸到了配音版沒法呈現的日本文化，於是很多學生就表示『更想學日語了』。」 今天，武田用了有3個登場人物的小劇本來教授「演技實習」課。這是為期半年的課程最後一課前的收尾階段。劇本的內容是「男子跟女友吵架後，來到女友上班的珠寶店買戒指。」男子、女友、珠寶店員工，共有3個角色，3個學生一邊看著劇本一邊表演，武田則隨時對他們的發音和情緒表現做出建議。 「劇本用的是日本人上課時的同款劇本。想要成為動畫聲優，就必須接受情緒表達的演技訓練。我的本職工作原本是演員，如今也時不時地站在舞臺上表演。在這裡，演員和聲優就成了老師，向學生們傳授必要的技巧。」



用喜愛的動畫來讓你的日語更道地 劇本上有一場戲，是女朋友不說話，靠手勢來告訴男子弄錯了自己的戒指尺寸，正確的尺寸是「8」。但是一個學生在表現「8」的時候，豎起了拇指、食指和中指三根手指。因為在她的國家，人們都是用這個手勢。於是武田當場就教給她日本人用兩隻手來比劃「8」的方法。 「這種文化差異我們經常在上課時看到。每次我都會教學生們日本文化，同時也從他們那裡學習異國的文化。」 快到下課時間了，在全體過了一遍之後，老師問還有誰願意來最後表演一次，這時，舉手自薦的人卻寥寥無幾。 「這點是日本學生和留學生都有的通病，很多學生很不好意思，不敢在人前表演。但是想當聲優，非常重要的一點就是，能否拋棄羞恥心，敢於在人前表演，能否克服面子問題，解放天性。然後聲優還特別要求口齒伶俐、吐詞清晰。因為你是靠聲音來表現的，所以必須要讓人家聽清楚你到底在說什麼。」 據說在還沒有專門的留學生課程的時候，也有留學生去上了日本聲優專業的夜間課程。那位美國女性現在沒有從事聲優的工作，不過她曾經簽過聲優事務所。之所以後來開了留學生課程，就是因為很多像她一樣的在日本高校的留學生有這種需求。不過單單上這個一週一次的課程，上完所有課也沒法成為聲優。這個課程主要還是幫助留學生糾正日語發音，讓他們更加口齒伶俐，日語發音更加道地。所以他說，對於真心想要當聲優的人，還是推薦去全日制的課程進修一下。 「來上這個課的還有想在自己國家當聲優的學生。例如中國就沒有專門的聲優，配音都是播音主持在做。於是這個學生就想，當個專業的聲優或許也不錯。因為在這裡可以學到當聲優的必備技能。」 他說，這個每週一次的留學生課程，是用學生們喜愛的動畫片來教學，可以磨練他們的日語發音，所以深受好評。

經營自己也是聲優的必備技能 近年來，聲優除了要做幕後配音之外，還要走到臺前做活動和直播，跟偶像這個職業越來越接近了。面對聲優行業如此巨大的變化，聲優學校又是如何對應的呢？ 「聲優事務所越來越多，簽約聲優也在增多。以往在演出費方面，都是個人的交易，很多地方都不太規範，而現在聲優有了經紀人，動畫片的配音費用都越來越規範了，對於出DVD等二次使用的問題，現在也有了一套制度。此外，以往給動畫片或譯製片配音是聲優的主要工作，而現在以『Netflix』為代表的串流媒體服務越來越多，視訊的譯製配音等需求也越來越大。而且有些聲優也開始開展一些類似偶像的活動，有的還要出演漫畫或動畫改編的2.5次元舞臺劇等。學院為了跟上時代的潮流，也擴充了課程內容，現在那些想當偶像聲優的學生也來我們這裡上課了。」 代代木動畫學院在2017年，以當時人氣偶像組合「HKT48」的指原莉乃為製作人，舉辦了一次甄選「聲優偶像」成員的挑選活動。入選的12名成員上了學院講師的課程，然後組成聲優偶像團體「=LOVE」，並在同一年正式出道。 「全日制聲優課程中還教授如何使用個人或藝人的直播APP『SHOWROOM』做直播。最近的藝人和偶像都會自己在網上發佈視訊。聲優今後也必須跟上這個潮流。所以我們也為學生準備了個人直播室，教學生怎麼增加粉絲。」

