震撼盟軍的「諜報之神」小野寺信（1）：靠誠信人品建立起的「情感」紐帶

達到「世界標準」的情報官

「日本駐斯德哥爾摩使館的一名陸軍武官獲取了『蘇聯參加對日作戰』的情報，意識到日本必將戰敗，便懇請瑞典王室介入日本和同盟國之間展開斡旋」——第二次世界大戰結束三個月前的1945年5月，英國政府向英聯邦主要國家（當時是自治領）加拿大、澳大利亞、紐西蘭及南非共和國電告了這一最高機密情報。而開展了這項終戰工作的人，正是小野寺信。

在波蘭和波羅的海三國的幫助下，小野寺相繼獲取了同盟國的許多機密情報，被稱作「軸心國諜報網的指揮官」，令人生畏。他以波蘭為中心，在歐洲各國建立起情報網絡，其中甚至有梵蒂岡教廷的參與，曾經簽發「救命簽證」拯救了6000名猶太人性命的外交官杉原千畝也在其中一條線上。盟友德國也提到了他們，德國保安員警（SIPO）1941年7月製作的報告分析稱，「日本的『東』部門對蘇諜報的頭目是斯德哥爾摩的小野寺，他的助手是科尼斯堡（現在的俄羅斯加里寧格勒）的領事官杉原千畝」。



曾是日本陸軍武官室駐地的斯德哥爾摩利涅街的某公寓。5層左側飄窗內的房間就是武官辦公室，筆者攝影

小野寺之所以能取得成功，是因為他與波蘭、愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利等小國的情報官建立了良好的私交。這些小國都曾遭到蘇聯侵略，夢想著復興祖國，所以他們將小野寺奉為「諜報之神」，與日本建立了緊密的關係。

在日本，提到情報官，人們往往會聯想到陰謀和破壞活動，覺得他們就是發掘民眾秘密，從內心懷有負罪感的人那裡騙取情報的人。然而，小野寺截然相反，他在回憶錄中說道，「開展情報工作，最重要的一個要素就是靠誠信人際關係來結交夥伴和協助者」。幫助他與別國情報官建立信任關係的誠信人品，結出了世所罕見的成果。

對報紙等公開情報進行分析的開源情報分析（open source intelligence）自不待言，在通過構建人際信任關係從協助者身上獲取情報的人際情報分析（human intelligence）方面，他也獲得了成功。可以說，他在里加（波羅的海三國之一拉脫維亞的首都）、上海、斯德哥爾摩等地，跨越「人種、國籍、年齡、思想、信條」的界限，和許多人建立了真誠的「情感」紐帶。



小野寺夫婦捐贈的軍服、軍刀和百合子夫人的和服腰帶（為隱藏密碼表，外出時隨身攜帶），現收藏於瑞典軍事博物館，筆者攝影