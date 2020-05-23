原本是為了工作而來到日本…技能實習生的孤立無援

離開祖國來到日本的技能實習生們，縱然面對長時間勞動、低工資等各種問題，身邊也沒有家人和朋友可以商量。一位叫做甄凱的中國人，是他們可以尋求幫助的人。甄凱原本是一家中餐館的老闆，現在供職於「岐阜一般勞動工會」，負責為實習生們提供各種生活諮詢。那麼，在甄凱的眼中，技能實習生的孤立無援是一種怎樣的狀況呢？

從中餐館老闆到勞動工會 1986年，27歲的甄凱來到日本留學。上了兩年語言學校後，進入東洋大學法學系學習，後來進了一家服裝公司工作。這家公司的縫製子公司常年接收中國實習生，甄凱負責為實習生提供生活指導和翻譯服務。在工作中，他逐漸瞭解了當時日本的實習生接收制度。6年後，他被工作中結識的一位中國企業家挖走，以翻譯身份負責新專案接收日方銀行貸款等場合的視窗聯絡業務。但他聽取中國員工的不滿和意見，將之反映給社長之後，遭到了解雇。

40歲以後想要再就業很難。於是，他在當時居住的埼玉縣幸手市的國際交流協會從事起了説明地區社會和外國人加深交流的工作，做到了理事職位。後來，他在市裡開了一家中餐館。打出寫著「你好」的中文招牌後，中國實習生紛紛前來用餐。

甄凱先生 他們面臨著「沒有加班費」「沒有工傷補償保險」「長時間勞動」等問題。2004年，甄凱替他們出面前往埼玉縣國際交流處諮詢，對方為他介紹了「全統一勞動工會」，包括外國人在內，任何人都能以個人身份加入。此後，他開始作為翻譯在全統一勞動工會接收處理關東地區實習生的諮詢。「甄凱先生幫我解決了問題」——這樣的消息通過實習生的網路傳到了岐阜縣，缺少翻譯人員的岐阜一般勞動工會向他發出邀請，於是他奔赴岐阜市工作至今。 9年前，甄凱開始在岐阜生活，用家裡的空房間收留了3名由於與公司產生矛盾而變得無家可歸的實習生。後來，收留的實習生越來越多，他乾脆低價租來了朋友的3樓小樓，在4年前創辦了現在的避難所。4年間的入住人數累計有265人。其中有中國人、越南人、柬埔寨人、緬甸人和菲律賓人等各國實習生。有的人因為在工作中受了傷，卻拿不到工傷保險賠償，在這裡住了長達兩年多時間。甄凱這樣解釋道：「遇到這種情況，首先要治療，如果變成『即使繼續治療也無法改善症狀』的狀態，勞動基準監督署將會支付一次性的補助金。但如果公司主張自身沒有責任，不承認是工傷，有時候就只好打官司了。如果治療時間和法院審理較長，他們在避難所居住的時間也會變長。」