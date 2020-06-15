聚焦於兒童貧困原因的「成人食堂」

日益嚴重的日本式「孤獨」

兒童貧困問題備受關注，地方NPO組織在全國定期開辦的「兒童食堂」已經超過3700處。在這一背景下，主要在仙臺地區開展活動的個人加盟型工會組織「仙臺櫸木聯合會」於2019年5月創辦了「成人食堂」。我們採訪了該組織負責人森進生。

和別人一起吃飯比自己吃香多了 第8次成人食堂活動在仙臺市福利大廈9樓大廳舉行。援助對象是18歲到65歲的工人、失業者及其家屬。在這裡吃飯和諮詢法律問題都是免費的。宣傳單上寫著「也歡迎希望傾訴職場和生活煩惱的人士」。到活動開始的下午6點時，已經有十多人排隊等候。參加者依次就坐，總共大約有30人，多數是男性，只有4名女性。8張餐桌每張配有1到2名工作人員，負責招呼用餐者。沒過一會就開始上菜了。今天的晚餐是拿坡里義大利麵和山藥濃湯。現場不時能聽到同桌用餐的人們邊吃邊聊的聲音。

有一位打工的女士從第一次起幾乎每次都參加。她說，一開始是受到工作人員熱情的邀請，糊里糊塗地就參加了，後來和一名20多歲的工作人員聊得很投機，很開心，「因為和別人一起吃飯比自己一個人吃香多了」，所以後來就每次都參加。 另一桌一位50多歲的歐吉桑是失業後從山形縣來到仙臺的。上次來成人食堂還是無業狀態，去年9月末，他已經作為派遣工開始了長照工作。他用第一筆薪水買了一套1萬日圓的西裝，而身上穿的這件大衣是朋友便宜賣給他的。之前生活拮据，平時就只有3條牛仔褲換著穿。雖然有了一份工作，但下個月排班較少，大概只有7萬日圓的薪水。因此，他自嘲為「穿著西裝的流浪漢」。他說：「這裡充滿了人情味，大家可以互相交流，而且看到年輕人，自己也覺得精神煥發。」



希望打造上班族的聚會場所 關於創辦成人食堂的初衷，森先生說了這樣一番話。 「仙臺的流浪人員援助團體『仙臺巡夜小組』推出了餐食救濟活動，幫助那些被解雇或者因為身體原因丟掉工作的人。但他們想要成家自立還是非常困難的。我們希望從貧困人群尚未失業的階段開始幫助他們，但他們覺得自己『還有家，暫時沒關係』，所以並不會來找我們諮詢。於是，我們考慮打造一個和過去的助困方式不同、讓上班族可以聚會的平臺，最終創辦了這個成人食堂。」 據說第一次有3人參加。後來每個月舉辦一次活動，第2次來了13人，之後平均每次10人，上一次也就是第7次時，共有25人參加。人數突然增多，是因為來了一群街頭流浪者。 「這樣一來，就會有人心裡有些抵觸。針對這種意見，我們打算尋找更寬敞的場地，避免大家覺得滿場都是街頭流浪人員。但我認為也有必要告訴大家，有工作的人和街頭流浪人員之間並不存在隔閡。並不是只有某些特殊的人才會成為流浪者。厚生勞動省2019年1月實施的調查顯示，全國約有5000名經過核實的流浪人員，但我覺得實際應該有數萬名。而現在有工作的人，也不知道何時可能就會變成流浪漢。所以，不應該嫌棄他們，而必須針對這個問題本身採取措施。」 實際上，這第8次成人食堂也迎來了一群街頭流浪人員。 「他們的言行看似有些粗魯，可能會讓人覺得缺乏教養。但他們變成這樣，完全是因為受到了迫害。他們之中，有人在睡覺時受到襲擊，被人用液體灌入耳朵，導致失聰。因此，他們變得對歧視和迫害特別敏感。如果給他們供餐比別人慢了，他們就會覺得受到了『歧視』。但這並不是他們的錯。所以我們絕對不會排斥這樣的人。」 也有薪資低、拿不到獎金和工齡薪資的正式員工

還有其他各色各樣的人員也會來到成人食堂。據說除了非正式員工、無業人員外，也會有少數正式員工。這些人是森先生他們口中的「邊緣性正式員工」「黑心企業正式員工」，雖然名義上是正式員工，但薪資很低，也拿不到獎金和工齡薪資。 「有一位女士專程過來諮詢生活問題，她患有精神疾病，沒有收入，養不起孩子。本以為是個單身媽媽，仔細一問，原來還有丈夫同住。據說那人是一家有名的一對一輔導機構的負責人，照理說不至於陷入窮困潦倒的境地。但他其實是加盟店的店長，一個月25萬日圓左右的收入扣除給總部的加盟費、教室租金和水電費，拿到手只有7萬日圓。這樣的事例還有很多。如果不消除成年人的貧困問題，兒童貧困問題就得不到解決。」 「店長」「個體經營戶」聽著好聽，但實際上是被公司合同拴住的「打工仔」，這種情況我們稱之為「徒有虛名的個體戶」。