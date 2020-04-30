「令我興奮無比的奧運前夜慶典」，1988年漢城奧運印象深刻

體育記者見證的歷屆奧運和TOKYO2020

在莫斯科和洛杉磯這兩屆奧運連續遭受抵制之後，1988年的漢城奧運，成為當時東西兩大陣營時隔多年再次同臺競技的舞臺。這是一場在體育大國相互碰撞和體育職業化浪潮下的大激戰。對我而言，因為是第一次現場參與夏季奧運的報導工作，幹勁十足。

初次採訪奧運幹勁十足

我第一次採訪奧運的時候已經35歲，從職業生涯來說，當時已經做了13年主播工作，已經基本了解電視報導是怎麼一回事。翻看當時的護照發現，雖然開幕式是9月17日，但我8月25日就已經從成田機場出發飛往漢城。那時，NHK衛星第1頻道（BS1）雖屬實驗性播出階段，但內容已經完全自主製作，在NHK電視臺各頻道中較早地安排了奧運節目。我一到韓國，就立刻參與到下午6點開始播出的BS1每日播報節目的製作中去了。

奧運正式開幕之前舉辦前夜慶典很正常。NHK也製作了漢城奧運前夜慶典的特別節目。只是現場實在人手不足，原本負責採訪和新聞報導的我，也被安排出鏡報導活動現場。

傍晚時分，我趕到位於流經漢城中心城區的漢江邊上的音樂會場。河灘的市民公園讓十多萬名觀眾擠得滿滿的，那裡搭建了一個用簡易欄杆圍起來的收費臨時看臺。晚上7點半就要現場直播，因此我們從傍晚開始就在現場反復排練。當感覺天色有些不對的時候，雨就滴滴答答地下起來了。

電視節目按既定計劃開始。隨著信號提示，鏡頭已經切換到漢城的直播現場，我先簡單問候，然後開始描述現場的氣氛。又過了一會，我從滿地鋪設得亂七八糟的煙花裝置線纜中見縫插針地穿過，走向坐滿付費觀眾的臨時看臺。

當天的主打節目，是日韓兩國歌星同臺演出。日方來的是西城秀樹。在那之前，韓國禁止在公開場合演唱日本歌詞，而這次終於能在公開舞臺上演唱了，在當地引起轟動。他演唱的歌曲是《傷心的羅拉》。韓方則由趙容弼演唱《回到釜山港》。這首歌在日本也相當流行，大概有不少讀者也還記得。

意外狀況頻出

音樂會即將開演之前，我開始行動，問現場民眾對即將開幕的奧運有何感想。但是，當我一邊採訪一邊往前走的過程中，感覺拿麥克風的那隻手開始發麻。我以為大概是昨晚沒睡好的緣故。我來到了觀眾席前，準備重新對著鏡頭出鏡報導的時候，終於忍受不了那種發麻的感覺了。就換了抑制手拿麥克風，可這次換過來的左手又開始發麻了。這樣一來，弄得我說話有點語無倫次了。

我感覺麥克風線似乎被什麼東西給絆住了，便整個握住麥克風線的連接頭用力一拉。那一瞬間，突然感到兩手有觸電般的疼痛感。負責拍攝的技術人員從鏡頭裡發現了我的異樣，飛快地跑過來大喝一聲「放開麥克風」。我不假思索地丟下了麥克風。原來，用於延長麥克風線的連接頭金屬部分，接觸到了煙花表演點火裝置的裸露電線，導致漏電傳到手中的麥克風上。我只好要來做毛巾包著麥克風，繼續完成採訪。

然後，我在臨時看臺旁邊聽了一會演奏，音樂會就結束了。當我還在回味現場氣氛時，臨時看臺上準備離座起身的人們，像雪崩般往我這個方向倒下來。原來，那些沒有票站在臨時看臺後邊蹭聽歌手演唱的人們，以一股巨大的力量把臨時看臺給擠倒了。

雨越下越大，人們的怒吼聲和慘叫聲交織在一起，現場一片混亂，無法收拾。也許是擔心觀眾會暴徒化，當地警察開始大舉驅散觀眾了。舉眼望去，黑暗中亂成一片，宛如一場大搜捕。明天就是最重要的奧運開幕式了。我們挪動著被大雨淋濕的身體，狼狽不堪地離開了會場。

標題圖片：男子游泳選手鈴木大地舉拳歡呼勝利（時事）