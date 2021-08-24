回顧失敗的時刻，「雪梨的教訓」艱難的採訪人山本浩的奧運風景

體育記者見證的歷屆奧運和TOKYO2020

在轉播比賽的時候，針對運動員和教練的採訪總是和實況搭配出現。要想引導運動員說出心聲，採訪自然往往會被放在比賽之後，但這對於採訪人來說，卻是非常棘手的事情。

選手不一定總是好心情

賽後採訪面臨許多複雜因素，要順利完成節目播出相當艱巨。最關鍵的問題是，不一定總能在決出勝負後立刻開始工作。運動員忙於和隊友、項目官員溝通交流，不能及時來到攝影機面前的情況並不少見。如果是團體賽，那麼不一定事先決定了由誰來接受採訪。

應該提哪些問題，基本上都是採訪人當場決定的。而被採訪人不一定每次都有好心情。有時候他們不願意回答某些問題。採訪時間通常也會被限制在很短的範圍內。所有條件都和攝影棚內的訪談節目迥然不同。

像奧運這樣的大型體育賽事，運動員都是代表國家參賽，無論結果如何，總會高頻度地加入很多賽後採訪，這是奧運特有的現象。如果是本來沒抱希望，最後卻拿到了獎牌，或者第一次參賽就拿了獎，那麼採訪時大多都會顯得神采奕奕，但如果比賽中出現了一些失誤，沒有取得預期的成績，情況就大不一樣了。

讓人大跌眼鏡的接力棒脫手

2000年的雪梨奧運期間，距離大會閉幕還剩下三天時間。傍晚以後，我提前進入奧運主體育館準備採訪定於當日舉行的田徑比賽。我的任務是在男子接力半決賽後對選手進行採訪。

最先開始的是晚上9點前的男子4×100公尺接力半決賽。由川畑伸吾、伊東浩司、未續慎吾和朝原宣治4人組成日本代表隊，創造了新的亞洲記錄，以第2組第3名的成績挺進了決賽。幾位選手心情都不錯，接受採訪的人也是一副眉開眼笑的樣子。

接下來的工作是採訪男子4×400公尺接力半決賽。日本隊派出了由苅部俊二、小阪田淳、田端健兒、山村貴彥組成的預選賽陣容。在上午舉行的四組預選賽中，日本獲得了第1名，順利進入半決賽，大家都對他們抱以厚望。由於日本在四年前的亞特蘭大奧運上獲得了第5名，所以4×400公尺接力也被視為田徑比賽中有望奪牌的項目。

4×100公尺接力賽中，所有選手都是分道跑，但在4×400公尺接力賽中，第二棒選手跑完第一個彎道進入直線後可以搶道。雖然觀眾很容易把握整體的順序，但比賽選手卻需要繃緊神經。因為進入搶道區的同時，很容易和競爭對手發生身體碰撞。

緊盯著日本隊選手一路追趕的我，看到第二棒小阪田順利進入了內側賽道，心中不禁暗喜。隨後卻發生了意外。就在進入第2個彎道的時候，幾名運動員擠在一起的瞬間，其中一人突然停了下來。就在其他選手看起來像是在快進的情況下，那個人竟然在慌慌張張地往回跑。白底紅條的運動服。「難道小阪田把接力棒弄丟了？」這麼一想，我的眼睛就再也跟不上比賽節奏了。後來發生了什麼，我已經幾乎不記得了。

「真要這麼做嗎？」

最終日本排名墊底。日本隊的選手們圍在垂頭喪氣的小阪田周圍，久久不願離去。到底還要不要採訪？我急忙通過站在旁邊的工作人員詢問了轉播負責人。「按計劃行動」——對方的回答乾脆俐落。

總算有個人走了過來，他是跑第1棒的苅部俊二。在伸出話筒之前，我心裡泛起了嘀咕——「真要這麼做嗎？」。苅部的表情有點兇神惡煞，看起來像是剛發過飆。形勢極其兇險。要採訪的對象既不是當事人，他也沒有在近處目睹到發生碰撞的瞬間。苅部本人非常理解體育迷們熱切的期待。但他也做不出責駡小阪田這樣的事情。結果，他拋給我的就只有那麼三言兩語。

同樣的事情是否會在這次東京奧運再次發生？一旦真的發生，又該如何面對？我想，我們應該想到「運動員至上」的原則。也就是應該關懷、體諒那些已經盡力的運動員，而不能一味看重勝負結果。在眼前遭遇挫敗的，既是為了自己而戰的運動員，同時也是為了我們拼盡全力的運動員。我們能否對他們的痛楚感同身受？賽場上的採訪人也需要具有這樣的覺悟。

標題圖片：田徑男子1600公尺接力賽，日本隊止步於半決賽（時事）