受傳染病衝擊的奧運史，疫情禍害下2020東京奧運的挑戰

無法逾越的法律「高牆」

說起傳染病給奧運造成某種影響的事例，可以想到1956年墨爾本奧運的馬術比賽。澳洲的檢疫相關法律規定「馬匹入境時，必須先在英國、愛爾蘭或紐西蘭停留6個月以上」，結果，導致這些國家之外的其餘國家紛紛抗議，情況陷入混亂。

因為畜牧業是澳洲的支柱產業，並且「為了保護固有動植物和環境」（澳洲大使館），所以採取了這一措施。起初，出現了兩種意見——是將馬術比賽從奧運專案中剔除，還是在其他城市舉辦。雖然經過了多次磋商，但最終也未能成功地讓澳洲的國內法為奧運做出讓步。

最終，在墨爾本奧運會開始前的6月，馬術比賽在瑞典斯德哥爾摩舉辦，墨爾本奧運則於秋季在墨爾本舉行。當時的國際奧委會（IOC）被異地舉辦奧運弄得叫苦不迭，於是後來在決定奧運候選城市時，都會預先開展調查與調整，確認該國的國內法不會影響奧運舉辦。

1964年東京奧運也遭傳染病威脅

在奧運歷史上，曾經有一次因傳染病流行而使有關方面膽戰心驚的奧運。那就是56年前因霍亂而令人惶惶不安的東京奧運。霍亂曾於19世紀發生全球大流行，主要通過細菌感染發病。在1964年，不僅已經有了霍亂的治療方法，同時還在推廣疫苗接種。

即便如此，在奧運舉辦之前，便不斷有報導稱霍亂正在蔓延，日本國內也出現了感染者。當時的衛生環境並不完善，人們的健康狀態、醫學知識及醫療水準和體制都遠不如現在。雖然當時的賽事組織委員會從奧運的兩個月前便開始給1萬2000名工作人員和相關行業人士接種了疫苗，但在奧運開始後不久就在靜岡縣發現了感染者。雖然情況令人擔憂，但在奧運期間，厚生省宣佈霍亂已經平息，因此那次霍亂並未給奧運帶來巨大的影響。