受傳染病衝擊的奧運史，疫情禍害下2020東京奧運的挑戰

受傳染病衝擊的奧運史，疫情禍害下2020東京奧運的挑戰東京2020 運動 醫療健康 生活 文化
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無法逾越的法律「高牆」
說起傳染病給奧運造成某種影響的事例，可以想到1956年墨爾本奧運的馬術比賽。澳洲的檢疫相關法律規定「馬匹入境時，必須先在英國、愛爾蘭或紐西蘭停留6個月以上」，結果，導致這些國家之外的其餘國家紛紛抗議，情況陷入混亂。
因為畜牧業是澳洲的支柱產業，並且「為了保護固有動植物和環境」（澳洲大使館），所以採取了這一措施。起初，出現了兩種意見——是將馬術比賽從奧運專案中剔除，還是在其他城市舉辦。雖然經過了多次磋商，但最終也未能成功地讓澳洲的國內法為奧運做出讓步。
最終，在墨爾本奧運會開始前的6月，馬術比賽在瑞典斯德哥爾摩舉辦，墨爾本奧運則於秋季在墨爾本舉行。當時的國際奧委會（IOC）被異地舉辦奧運弄得叫苦不迭，於是後來在決定奧運候選城市時，都會預先開展調查與調整，確認該國的國內法不會影響奧運舉辦。
1964年東京奧運也遭傳染病威脅
在奧運歷史上，曾經有一次因傳染病流行而使有關方面膽戰心驚的奧運。那就是56年前因霍亂而令人惶惶不安的東京奧運。霍亂曾於19世紀發生全球大流行，主要通過細菌感染發病。在1964年，不僅已經有了霍亂的治療方法，同時還在推廣疫苗接種。
即便如此，在奧運舉辦之前，便不斷有報導稱霍亂正在蔓延，日本國內也出現了感染者。當時的衛生環境並不完善，人們的健康狀態、醫學知識及醫療水準和體制都遠不如現在。雖然當時的賽事組織委員會從奧運的兩個月前便開始給1萬2000名工作人員和相關行業人士接種了疫苗，但在奧運開始後不久就在靜岡縣發現了感染者。雖然情況令人擔憂，但在奧運期間，厚生省宣佈霍亂已經平息，因此那次霍亂並未給奧運帶來巨大的影響。
愛滋病
愛滋病還沒有確切的治療方法，從而會使人們陷入惶恐不安。這裡要講的一個中心人物是美國著名籃球運動員——「魔術」強森。在巴塞隆納奧運的前一年——即1991年的秋天，強森因身染愛滋病而從美國職業籃球聯賽（NBA）退賽。體育巨星感染愛滋的消息震驚了整個體育界。
然而，在第二年的巴賽隆納奧運即將舉辦之前，強森表示希望能代表美國參賽，IOC對此予以認可。然而同時，媒體開始大肆報導，稱有隊醫以強森是愛滋病患者為由，建議澳洲國家籃球隊避免與美國隊同場競技。
此言一出，當時的美國醫學會立即做出了反應，稱愛滋病感染主要由性接觸或共用注射針頭引起，因籃球比賽而發生傳染的可能性在統計學上幾乎低到可以無視。後來，被稱為「夢幻一隊」的美國國家籃球隊在賽場上所向披靡，奪得金牌。
東京奧運的嚴峻挑戰
近日，筆者想起4年前里約熱內盧奧運舉辦前夕引發人們議論的蚊媒傳染病「茲卡病毒」。「在巴西，有不少孕婦感染茲卡病毒後，腹中胎兒也受到感染，從而導致出生的嬰兒多患有小頭症」（國立感染症研究所），這使茲卡病毒成了一個社會大問題。甚至有新聞報導稱，有高爾夫選手和網球選手因茲卡病毒而退賽。
歷史上這些圍繞病原體而發生的奧運動態和此次肺炎疫情之間存在著極大的差別。比如，人們現階段尚未找到與新型冠狀病毒對抗的方法，只能採取對症療法；無論國內外，人員和物資的流動都處於史上空前的快速而廣泛。
最終，為了防止感染蔓延，世界各國推出禁止聚集活動的政策，從經濟領域到日常生活，都受到了極大的影響。雖然減少聚集活動以防止感染蔓延這一對策意義重大，但同時也希望能努力找到一個辦法，可以在最佳安全措施下重新開展各種活動。畢竟，通向奧運的道路就是一條征服病原體的道路。
標題圖片：從奧運聖火傳遞頭棒火炬手Anna Korakaki（希臘）手中接過聖火的雅典奧運女子馬拉松金牌得主野口瑞希（時事）