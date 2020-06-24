日本排球王子石川祐希：奧運不是終點，「世界頂尖」才是目標

日本排球王子石川祐希：奧運不是終點，「世界頂尖」才是目標運動 東京2020
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觀眾和選手融為一體
2月9日，周日。義大利北部城市帕多瓦郊區的排球專用場地「Kioene Arena」熱鬧非凡。3500名觀眾震耳欲聾的聲援響徹體育館。這一戰，帕多瓦隊主場迎戰強隊特倫蒂諾隊。率先拿下第一局的帕多瓦隊之後連失兩局，不過在主攻手石川的積極表現下，拿下了第四局，現在進入最後的決勝局。雖然最終由於實力差距，不敵對手，但這一場激動人心的鏖戰，讓球迷們都露出了滿意的笑臉。
比賽結束，佇列解散後，粉絲們湧入賽場。飛奔到偶像的身邊，只為求得一張簽名。石川所在之處被初高中生和帶著孩子觀戰的粉絲圍得水泄不通。從他面帶微笑配合地跟一個個粉絲合影，就能看出帕多瓦市民是多麼喜歡他。
偶然開啟的義大利男排甲級聯賽的大門
在義大利男排甲級聯賽打球，本賽季已經是第五賽季了。但石川說自己在來義大利之前，完全沒想到過會作為職業選手效力於海外聯賽。愛知星城高中時代，連續兩年成為「三冠王」（全國高中綜合體育大會、國民體育大會、日本春季高中排球聯賽）。石川被看中，作為未來日本的王牌選手進入大學排球名門中央大學。「當時的目標是進入國家隊，大學畢業後去企業隊（V聯賽）打球。」
之所以進入被譽為全球頂級聯賽的義大利男排甲級聯賽打球，完全是由於一個「非常偶然」的機會。大一的秋冬季，在摩德納進行的為期三個月的「排球留學」改變了石川的人生軌跡。
法拉利總部所在的義大利中部摩德納省的摩德納隊當時正在招攬日本選手。然而包括V聯賽在內的國內頂級選手中，沒有一人點頭。於是改為招攬前途有望的大學生選手，這便打聽到了當時中央大學的教練松永理生這裡。
石川剛剛入學。還是球隊的支柱，是寶貴的戰鬥力。但教練考慮到石川未來的發展，還是問了他想不想去義大利。
「無論是義甲，還是義大利語，我都一無所知。但是，正因為一無所知，反而激起了我的興趣。就很單純地有了想去看一看的想法。」
對石川而言更為幸運的是摩德納隊在義甲隊伍裡也是數一數二的強隊，與F1的法拉利一樣，深受當地居民熱愛。球隊陣容強大，雲集了各國代表選手，石川在正式比賽中只有1場比賽是打完了全場，但他作為王牌發球員（pinch server）和王牌傳球員（pinch receiver）為球隊做出不菲貢獻，球迷們還專門為石川寫了首應援歌以作鼓勵。
回國前的送別會上，球隊最年長、曾為遠征客場時的酒店同屋並教過石川義大利語的Andrea Sala給了他一個大大的擁抱：「祐希，你要變得更強，然後再回來！」當然，石川也是這個打算。
「高中的時候，作為國青隊選手，我也跟外國球隊打過好幾次。當時一直都沒法取勝，讓我有了國外對手很強的印象，但實際上跟他們朝夕相處之後，我發現他們也不是毫無破綻的強手，也是有弱點的。雖然知道的確水準有差距，但我也覺得只要自己再成長一些的話，應該就能跟他們較量了。」
大三大四的時候，校際比賽的休賽期，石川則效力於義大利拉齊奧大區的第二梯隊球隊，拉蒂納隊。大學畢業後，於上個賽季作為職業選手成功轉會錫耶納隊。他是全隊唯一一個26場比賽全部首發上場的球員，總共打了111局比賽，總得分376分，排名聯盟第12名。本賽季，他收到了義甲半數以上球隊伸來的橄欖枝，最終選擇了帕多瓦隊。
以義甲經驗報效祖國
為了備戰東京奧運，也有相關人士希望石川留在國內打V聯賽，但他認為：「想要成為世界頂尖球員，現在在義甲打比賽，積累經驗尤為重要。我選了比錫耶納水準更高，並且可以進入首發陣容的球隊。」上個賽季聯盟第7名的帕多瓦隊擁有打進季後賽，爭奪八強的實力。在季後賽上好好表現，爭取下個賽季進入摩德納、佩魯賈這樣的第一梯隊球隊。這是石川給自己的描繪的願景。
當然作為國手，石川會也全力以赴爭奪獎牌。去年秋天世界盃，日本戰勝了里約奧運銀牌得主義大利隊，獲得8場勝利，挺進四強。石川作為名副其實的王牌選手發揮出色。假裝後排扣球佯攻實則托球這類在義甲學會的技巧用得非常出彩。他不僅自己全力奮戰，還鼓勵19歲的新人西田有志，積極地給隊友打氣。這其實也是在喜歡明確自我主張的義甲學到的東西。把在義甲積累的技術和經驗帶進國家隊，最終將助力日本男排的復興。
入鄉隨俗
在2米以上巨人雲集的義甲，192cm的石川看起來就小了一圈。最高成績3.51m的彈跳力帶來時速120km的扣殺是他的武器，不過「不僅要拼瞬間爆發力，還得拼體力。為此需要有一副不易受傷的身體。」石川之前在義大利一直都在外面吃飯，後來接受了營養專家的建議，兩年前開始自己做飯吃了。石川討厭吃番茄，但現在也把它做成湯之類的。總之，為了營養均衡，也頗費了些功夫。
他去年夏天考了駕照。義大利的訓練，比起量來更注重質，以實戰風格為主。用作基礎訓練的時間比在日本的時候少。「不過，對我這個日本人來說，想要提高水準，就必須重視『質×量』。之前路程往返一直都是蹭隊友的車，現在自己開車早一些去排球館，加做一些個人練習。」靠著一點一滴穩紮穩打，石川這兩年增肌10kg，終於練成了不易受傷的體格。
提高義大利語水準也是必須的。石川完全不用電子辭典，只用紙本字典。「初高中學英語也是這樣的，我看紙本字典記得更快。日常生活和訓練中遇到不認識的單詞，我會先記到手機裡。義大利語基本都是按字母來拼讀，所以要聽懂不太難。回家後，我會在詞典上查一查新單詞，下面畫條線，然後抄寫到手賬裡，趁熱打鐵，爭取當天就記住。」
「義大利是一個大家在不同意見和想法的碰撞中相互交流的社會。剛來的時候，想說的話沒法用義大利語表達出來，也讓我積累了不少壓力。大概從第三年開始，日常生活終於不再為語言發愁了，現在比賽中我也能很好地表達自己的想法了。」吃飯的時候，也會留意看一看電視新聞。
「到去年為止，我都只看體育新聞，現在我也在努力瞭解義大利的政治和社會。」他說，義大利語已經不再是單純的打排球的工具了。為了能更好地融入當地社會，石川希望自己的義大利語能更上一層樓。
現在更需要傳遞「感激之情」
季後賽入場券爭奪戰帶著聯賽也漸入佳境，卻不料疫情席捲義大利。由於新冠肺炎的蔓延，國內活動全都按下了暫停鍵。義甲聯賽本賽季剩下比賽也陷入停擺。
球隊活動全都停擺，即便如此，石川也積極樂觀地看待現下的局勢，並將策劃已久的活動付諸行動。現在他面向全日本的小學初高中生徵集「現在你想表達的『感激之情』」，然後在自己的instagram官方帳號（@yuki_ishikawa_official）上發佈。
「『不忘感激之情』是高中時期排球部的顧問老師教給我們的一句話，也是我的行動指南。我沒法參加畢業典禮和開學典禮，沒有機會向朋友和照顧過我的人們傳達『感激之情』。但我會像打排球時接球傳球那樣，將這份感激之情傳播出去，同時努力把它變成自己今後的動力。」石川表達了內心美好的願望。
※詳細徵集方法請參考官方網站
標題圖片：依靠最好成績3.51m的彈跳力打出乾脆有力的一擊