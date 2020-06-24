日本排球王子石川祐希：奧運不是終點，「世界頂尖」才是目標

邁向東京奧運！備戰中的選手們

隨著新冠肺炎疫情在全球擴散，東京奧運也決定延期1年舉辦。這場疫情還不知何時結束，國內外眾多選手都憂心忡忡，但有一個人卻很樂觀。他就是效力於義大利男排甲級聯賽的日本男排王牌選手石川祐希。為了成為「世界頂尖選手」，大學畢業後，他作為職業選手不斷挑戰世界頂級聯賽。讓我們來看看24歲的石川祐希的精彩人生。

觀眾和選手融為一體 2月9日，周日。義大利北部城市帕多瓦郊區的排球專用場地「Kioene Arena」熱鬧非凡。3500名觀眾震耳欲聾的聲援響徹體育館。這一戰，帕多瓦隊主場迎戰強隊特倫蒂諾隊。率先拿下第一局的帕多瓦隊之後連失兩局，不過在主攻手石川的積極表現下，拿下了第四局，現在進入最後的決勝局。雖然最終由於實力差距，不敵對手，但這一場激動人心的鏖戰，讓球迷們都露出了滿意的笑臉。 比賽結束，佇列解散後，粉絲們湧入賽場。飛奔到偶像的身邊，只為求得一張簽名。石川所在之處被初高中生和帶著孩子觀戰的粉絲圍得水泄不通。從他面帶微笑配合地跟一個個粉絲合影，就能看出帕多瓦市民是多麼喜歡他。



偶然開啟的義大利男排甲級聯賽的大門 在義大利男排甲級聯賽打球，本賽季已經是第五賽季了。但石川說自己在來義大利之前，完全沒想到過會作為職業選手效力於海外聯賽。愛知星城高中時代，連續兩年成為「三冠王」（全國高中綜合體育大會、國民體育大會、日本春季高中排球聯賽）。石川被看中，作為未來日本的王牌選手進入大學排球名門中央大學。「當時的目標是進入國家隊，大學畢業後去企業隊（V聯賽）打球。」 之所以進入被譽為全球頂級聯賽的義大利男排甲級聯賽打球，完全是由於一個「非常偶然」的機會。大一的秋冬季，在摩德納進行的為期三個月的「排球留學」改變了石川的人生軌跡。 法拉利總部所在的義大利中部摩德納省的摩德納隊當時正在招攬日本選手。然而包括V聯賽在內的國內頂級選手中，沒有一人點頭。於是改為招攬前途有望的大學生選手，這便打聽到了當時中央大學的教練松永理生這裡。 石川剛剛入學。還是球隊的支柱，是寶貴的戰鬥力。但教練考慮到石川未來的發展，還是問了他想不想去義大利。 「無論是義甲，還是義大利語，我都一無所知。但是，正因為一無所知，反而激起了我的興趣。就很單純地有了想去看一看的想法。」 對石川而言更為幸運的是摩德納隊在義甲隊伍裡也是數一數二的強隊，與F1的法拉利一樣，深受當地居民熱愛。球隊陣容強大，雲集了各國代表選手，石川在正式比賽中只有1場比賽是打完了全場，但他作為王牌發球員（pinch server）和王牌傳球員（pinch receiver）為球隊做出不菲貢獻，球迷們還專門為石川寫了首應援歌以作鼓勵。 回國前的送別會上，球隊最年長、曾為遠征客場時的酒店同屋並教過石川義大利語的Andrea Sala給了他一個大大的擁抱：「祐希，你要變得更強，然後再回來！」當然，石川也是這個打算。 「高中的時候，作為國青隊選手，我也跟外國球隊打過好幾次。當時一直都沒法取勝，讓我有了國外對手很強的印象，但實際上跟他們朝夕相處之後，我發現他們也不是毫無破綻的強手，也是有弱點的。雖然知道的確水準有差距，但我也覺得只要自己再成長一些的話，應該就能跟他們較量了。」 大三大四的時候，校際比賽的休賽期，石川則效力於義大利拉齊奧大區的第二梯隊球隊，拉蒂納隊。大學畢業後，於上個賽季作為職業選手成功轉會錫耶納隊。他是全隊唯一一個26場比賽全部首發上場的球員，總共打了111局比賽，總得分376分，排名聯盟第12名。本賽季，他收到了義甲半數以上球隊伸來的橄欖枝，最終選擇了帕多瓦隊。

