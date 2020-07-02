喜友名諒：空手道發源地・沖繩土生土長的男子想在東京奧運上傳達的心念－東京奧運選手（5）

邁向東京奧運！備戰中的選手們

在東京奧運確定延期舉辦之後，一些競賽項目陸續出現代表選手重新選拔的煩惱。其中依舊不動如山，被譽為最接近金牌的男子，是空手道男子個人型項目的喜友名諒（29歲）。在空手道發源地・沖繩土生土長的他，希望透過生涯首次的奧運舞台，向世界傳達訊息。

空手道發源地的瑰寶 14世紀誕生於沖繩的武術空手道首度被列入東京奧運的正式競賽，在「型（預定動作表演練習）」和「組手（對打）」的兩種項目中，以「男子個人型」發揮堅強實力，具壓倒性存在感的是喜友名諒，年僅29歲。「型」是指預想和對方的攻防技術，編組一套動作，在競賽中是個人單獨演武，講究技巧的正確度、力量、速度和節奏，以及平衡等。 兩年舉辦一次的世界選手選拔賽中，他在2014、16、18年達成三連霸。奧運預選賽開始的18年7月起，持續維持不敗紀錄，出場的12場國際大會全部獲得優勝。此外，從12年的全日本選手選拔大會到19年為止，8連霸創下了前無古人的大會史上最多連霸紀錄，此紀錄甚至有可能一直刷新下去，備受期待。 他在國際大會上的強勁表現也無人能出其右。「型」的勝敗是由7位評審的評分來判定，以0.2分為單位，10分為滿分來評價。其中，喜友名與第二名選手的得分差通常都拉開在1.0分以上，遙遙領先。來到這個階段，磨練愈見精進，在20年1月的國際大會決賽上，喜友名的演武甚至讓評審之一給出史上首見的10分滿分，引起熱烈的討論。 不辜負來自世界上空手道愛好者的期待，展現出超人般的演武。他的實績，以及接二連三的勝利，在所有日本代表選手當中，被公認為最接近金牌的人物。

喜友名掉下唯一的眼淚 縱使喜友名展現了壓倒性實力，但是要爬到現在的位子花了不少的時間。 受到幼稚園同學的影響，5歲開始去道場。國中3年級，進入佐久本嗣男（劉衛流龍鳳會會長）──「型」項目的指導者，擁有培育出多位世界冠軍實績──的門下學習。高中時代雖然在日本全國高中綜合體育大賽的第三回合退敗，大學3年級時嶄露頭角，在全日本學生選手選拔賽獲得優勝。隔年2012年，初次以日本代表的身分參加在法國舉辦的世界選手賽。

然而，他旋即遇到阻礙。當時的世界冠軍是經驗豐富的Antonio Diaz（委內瑞拉）。雖然來自南美洲，但是Diaz在日本接受正式的訓練，技術力之高不容小覷。喜友名敗給Diaz，在世界選手賽上拿到第3名，往後的國際大會也多在第二名或者第三名之間徘徊。 無法攀上世界的頂峰，讓喜友名感到懊悔和焦躁。然而，接踵而至的打擊是2013年在阿拉伯聯合大公國（UAE）舉辦的亞洲選手權賽，事先的評比被認為百分百會拿下優勝，沒想到卻以第三名敗退收場。 鎩羽而歸的他，隨即在接下來的全日本選手權賽獲得優勝，但在優勝採訪上，當著1萬名觀眾的面前流下眼淚。身為空手道起源地所在的日本代表的他參加了世界大會，卻無法達成展現來自沖繩的武道精深的使命，深深感受到自己的無能為力。 「擁有壓倒性的堅強意志，方能成為真正有實力的人」。喜友名在此刻立下的決心，讓他在2014年迅速蛻變，顯著的成長。比過去更加強化重量訓練，練就一身精壯結實的體格，還有像基本的打、踢等動作，一一深入探究。每一項技術的力道傳達方式在試行錯誤中不斷地精進，甚至在打踢稻草捲（巻藁Makiwara）的過程中，讓拳腳的感覺浸染全身。 這是一項細膩精心的訓練。不只提升體能，更學習把力量活用在演武強度上的技術，在同年的世界選手權賽上終於一償宿願，獲得第一次優勝。

師匠對世界冠軍的當頭棒喝 雖然在凱旋歸國後的全日本選手權賽獲得優勝，但是喜友名並不滿意自身的表現。他回顧道：「作為世界冠軍被注視的心情，讓我無法好好地演武。」 在之後的訓練，佐久本對喜友名當頭棒喝：「再一次重新審視生活上的一切事物。」命令他率先打掃道場，旨在讓他了解「還是不夠細心，希望他成為能夠更加深入『覺察』『思慮周到』的人，這也會反映在型的細微部分。」 感覺自己是冠軍時的一點點驕傲之心，可能讓人一不小心就被拉下寶座。「型」本身講究細膩的表演動作，鬆懈、缺乏上進心都會嚴重擾亂演武，這也是選手時代的佐久本在世界選手權賽上拿下3連霸的親身經歷。因此，他也對喜友名更能貫徹執行嚴格謹慎的態度。 如果沒有師匠的愛之深，說不定就沒有喜友名的連覇。之後，喜友名在16、18年的世界選手權賽上達成3連覇等，造就了今日穩若磐石的地位。



700年的歷史、追求型的深妙奧義 喜友名的頭腦裡，經常是以「真正的演武」為目標。 一年365天排滿了練習，這就是他的日常。從上午11點到傍晚，在佐久本的指導下進行型的訓練。傍晚過後，會安排自主練習或是重量訓練，絲毫不懈怠。 喜友名之所以厲害，另一方面也有賴於型的深妙奧義支撐著。 型是以假想敵為目標，進行由「打」或「踢」等一連串攻防動作編組而成的表演。而演武上，對觀看（評審）者而言，對峙的對象要彷彿身歷其境，此外，若可以判斷能擊倒假想敵，就可獲得高度評價。正因為如此，演武的一方要正確且深入理解「型」的每個技巧意義，而且被要求正確且充滿力量地展現出來。也就是說，打也好，踢也好，一定要是如果對方真的被打／踢中的話，是會粉身碎骨般的技術，這就是喜友名口中的「真正的演武」。 在過去，作為武術的空手道是由一位師匠教授給一位弟子的一子相傳，在私底下秘密進行傳承。此秘密傳承，也加深了今日的演武者在理解、實踐空手道上的難度。 然而，空手道的深妙奧義正是其魅力所在。 現在，喜友名在佐久本的指導下，體驗具琉球歴史文化背景的琉球舞蹈、三線（沖繩的三味線）磨練感性，以及從中感受和空手道的相通之處並活用在演武上。藉由沁染全身的沖繩體感所使出的柔軟動作，簡潔俐落的技巧起身、節拍、眼神等讓對手無法看穿，把新的覺察活用在演武上，並且持續進化。