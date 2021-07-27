伊藤美誠：「大魔王」降臨，令桌球王國中國生畏的20歲王牌選手

能否突破中國隊的銅牆鐵壁

在奧運的某些競技專案上，一些國家擁有壓倒性的強大實力。其中之一就是桌球。

自1988年在首爾奧運上成為正式比賽項目以來，中國代表隊在男女個人及團體項目上獲得了共計32枚金牌中的28枚。尤其是女子專案，中國拿下了所有個人和團體賽冠軍，始終保持著不可撼動的地位。而東京奧運，或有可能終結其霸主地位。正在躍躍欲試要打破這道銅牆鐵壁的，就是20歲的日本姑娘伊藤美誠。

2014年，伊藤的名字不僅在桌球界，還在國內外廣為人知。當年3月30日，在德國桌球公開賽女雙決賽中，年僅13歲的她成為了世界巡迴賽史上最年輕的冠軍，第2週的4月6日，又在西班牙公開賽上連續奪冠，引發轟動，世界各地媒體也紛紛對此大書特書。

2016年，她出征裡約奧運團體賽。在與新加坡隊爭奪第3名的比賽中，她在第四局以直線球力克世界排名第四的馮天薇，為日本隊奪得銅牌拿下了關鍵一局，以15歲零300天，成為奧運桌球史上最年輕的獎牌得主。





在2018年11月的國際桌球聯盟公開賽中，她擊敗3名中國頂尖選手，奪得冠軍。隨後入選了國際桌球聯盟年度最佳選手提名名單，作為當年的世界競標賽MVP獲得了特別表彰。其精彩表現在中國也引發了強烈反響，甚至有媒體將之稱為「大魔王」。

強悍的球風和巧妙的球拍操作運用，讓她擁有多變的技術，形成了獨特的個人風格。通過動作緊湊的反拉迅速反擊對手的扣殺，這種打法被稱作「美誠punch（重擊）」。在球拍兩面貼上不同性質的膠面，用反手不斷打出被稱作「香蕉球」的進攻性接發球和反向旋轉的「反香蕉球」。發球也有各種拋起高度、長度、旋轉方向和路徑，組合豐富多變。

現在，中國已將伊藤明確視為威脅。中國國家隊採取的對策是把接近伊藤球風的球員設定為「假想敵」開展對抗性訓練。

即便是在臨近東京奧運的這段時間，伊藤依然在不斷進步，屢次擊敗中國的實力選手奪得冠軍，在2020年4月國際桌球聯盟公佈的男女單打世界排名中，一躍升至第2位，成為排名最高的日本選手。她具有可以刷新世界桌球史的實力和潛力，即將迎來真正的決戰。