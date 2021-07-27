伊藤美誠：「大魔王」降臨，令桌球王國中國生畏的20歲王牌選手

伊藤美誠：「大魔王」降臨，令桌球王國中國生畏的20歲王牌選手運動 東京2020
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能否突破中國隊的銅牆鐵壁
在奧運的某些競技專案上，一些國家擁有壓倒性的強大實力。其中之一就是桌球。
自1988年在首爾奧運上成為正式比賽項目以來，中國代表隊在男女個人及團體項目上獲得了共計32枚金牌中的28枚。尤其是女子專案，中國拿下了所有個人和團體賽冠軍，始終保持著不可撼動的地位。而東京奧運，或有可能終結其霸主地位。正在躍躍欲試要打破這道銅牆鐵壁的，就是20歲的日本姑娘伊藤美誠。
2014年，伊藤的名字不僅在桌球界，還在國內外廣為人知。當年3月30日，在德國桌球公開賽女雙決賽中，年僅13歲的她成為了世界巡迴賽史上最年輕的冠軍，第2週的4月6日，又在西班牙公開賽上連續奪冠，引發轟動，世界各地媒體也紛紛對此大書特書。
2016年，她出征裡約奧運團體賽。在與新加坡隊爭奪第3名的比賽中，她在第四局以直線球力克世界排名第四的馮天薇，為日本隊奪得銅牌拿下了關鍵一局，以15歲零300天，成為奧運桌球史上最年輕的獎牌得主。
在2018年11月的國際桌球聯盟公開賽中，她擊敗3名中國頂尖選手，奪得冠軍。隨後入選了國際桌球聯盟年度最佳選手提名名單，作為當年的世界競標賽MVP獲得了特別表彰。其精彩表現在中國也引發了強烈反響，甚至有媒體將之稱為「大魔王」。
強悍的球風和巧妙的球拍操作運用，讓她擁有多變的技術，形成了獨特的個人風格。通過動作緊湊的反拉迅速反擊對手的扣殺，這種打法被稱作「美誠punch（重擊）」。在球拍兩面貼上不同性質的膠面，用反手不斷打出被稱作「香蕉球」的進攻性接發球和反向旋轉的「反香蕉球」。發球也有各種拋起高度、長度、旋轉方向和路徑，組合豐富多變。
現在，中國已將伊藤明確視為威脅。中國國家隊採取的對策是把接近伊藤球風的球員設定為「假想敵」開展對抗性訓練。
即便是在臨近東京奧運的這段時間，伊藤依然在不斷進步，屢次擊敗中國的實力選手奪得冠軍，在2020年4月國際桌球聯盟公佈的男女單打世界排名中，一躍升至第2位，成為排名最高的日本選手。她具有可以刷新世界桌球史的實力和潛力，即將迎來真正的決戰。
天生注定要走桌球選手之路
就像福原愛和石川佳純那樣，作為國家隊球員活躍在桌球界的選手往往都起步於幼年時代，經過長期艱苦訓練後嶄露頭角。伊藤也不例外。她從兩歲開始打桌球，並且從某種意義上，她可謂是從出生以前就已經具備了發展桌球才能的環境。
伊藤的母親美乃RI女士也是一位有過不俗戰績的桌球選手，高中時代曾經參加過校際比賽。在懷著伊藤的時候，她曾做了一個「試驗」。電視上播放桌球比賽的時候，她就給腹中的寶寶講解實況轉播的情景。「因為寶寶在肚子裡看不到圖像，所以我就做了一個簡易的長筒，一頭對著肚子，一頭放在嘴邊，給她講解實況。」據說，當時她並沒有要把孩子培養成選手的打算。只是一心想要告訴孩子自己熱愛並且曾經全身心地投入過這項運動。
開始接觸桌球以後，伊藤在母親的指導下，從幼稚園到小學低年級的幾年間一直堅持著練習。平日至少3、4個小時，休息日更是長達6小時以上。在以前的某次採訪中，伊藤回憶起當年的生活，說「最長的1天練習了8小時左右。有時就算第2天早上必須去上幼稚園或者上小學，也會練習到半夜兩點左右。」
如此長時間的訓練，或許會讓人聯想到「斯巴達」和「精英教育」。另外，從近年來人們普遍推崇的——小時候的訓練要讓孩子感到快樂，要讓他們喜歡上體育運動這種觀點來看，或許會有些格格不入之感。
針對伊藤小時候的這種經歷，有人批評「太過嚴酷」「超出了常規」。因為人們一直在反思，強迫孩子接受嚴酷的訓練，容易導致他們身心疲憊，變得厭惡、疏遠體育比賽，甚至被「壓垮」。
意志力支撐著成長
不過，伊藤本人的言語，卻給人一種和前面那些擔心、想像全然不同的印象。當被問及如何理解長時間訓練這個問題時，她笑著回答道：「那時候起床很艱難。不過，幾乎沒有覺得心累，完全頂得住。包括上學在內。為什麼頂得住？可能是因為我什麼都不想吧（笑）」
不僅是桌球，其他項目的選手吐槽自己小時候訓練艱苦，表示「當時很累」「甚至想過放棄」的事例並不鮮見，在這樣一種環境中，伊藤明顯屬於異類。或許她也有過痛苦。但為何沒有變得厭惡桌球，也沒有垮掉呢？值得注意的是，兩歲開始打桌球這件事，完全出於她自己的意願。「當時覺得過家家已經玩膩了，在尋找新遊戲的時候突然說想打桌球。從2歲開始，我就能記得很多事了。」
或許她是受到了環境的影響。但歸根到底，自己的主觀選擇成為一種動力，幫助她克服了客觀上讓人感覺太過嚴酷的訓練難關。她現在之所以能夠成為令中國隊生畏的選手，恐怕原因就在於此。
據說，上了國中以後，她曾這樣想過。「比賽過程中需要自己思考，所以訓練時也必須自己動腦筋，而且我一直認為，絕對是自己最清楚自己需要什麼。但並不是說不要聽教練的話。我覺得聽取教練的意見也很重要。」這也體現了伊藤的獨立自主性。
受到疫情影響，最近1年許多大賽不得不對日程做出大幅調整，但即便是在這種情況下，伊藤依然專注於訓練，不斷努力提升自身的實力。
今年以來，她參加了兩場國際大賽。雖說中國選手沒有參賽，但兩場大賽伊藤均奪得了冠軍。目前依然保持著世界第2的排名。除了她以外，第1到第7名都是清一色的中國選手，所以她的名字更是格外顯眼。
東京奧運申辦成功那一年，伊藤還在上國一，據說當時她就立下了「個人和團體賽都要奪冠」的目標。奧運期間，她將參加個人、團體以及與水谷隼組成搭檔的混雙3個專案。這位日本女孩憑藉堅韌的意志力不斷磨礪自己，已經成為中國選手的勁敵，為了實現自己的目標，她的眼中只有領獎臺中間那個位置。
標題圖片：在全日本桌球錦標賽女子單打決賽中準備發球的伊藤美誠，2021年1月17日，大阪丸善 INTEC ARENA（時事）