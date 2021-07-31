瀨戶大也：擺脫醜聞影響，埋頭苦練，領銜日本泳軍衝擊3項金牌

邁向東京奧運！備戰中的選手們

在上屆里約熱內盧奧運上，瀨戶大也輸給了他的對手萩野公介。為了在東京奧運上洗雪當年敗北之恥，他刻苦訓練，正當他全力備戰時，卻因外遇醜聞而受到了禁賽處罰。然而，促使他從失意落魄中重獲新生的，正是他對競技游泳的永不滿足的熱情。