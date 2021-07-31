瀨戶大也：擺脫醜聞影響，埋頭苦練，領銜日本泳軍衝擊3項金牌

瀨戶大也：擺脫醜聞影響，埋頭苦練，領銜日本泳軍衝擊3項金牌運動 東京2020
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洗雪裡約敗北之恥，在東京重振雄風
談到日本泳軍中備受矚目、有望衝刺獎牌的的選手，就無法不提瀨戶大也了。27歲的他將參加三個項目的比賽，其中除了曾在2019年世錦賽上贏得了金牌的400公尺和200公尺個人混合泳之外，還有200公尺蝶泳。
特別是將於7月25日，即游泳比賽的第二天舉行的400公尺個人混合泳，預計將引發一場金牌爭奪戰。瀨戶摩拳擦掌、躍躍欲試，他期待自己「能夠首戰告捷」。
瀨戶于1994年出生於埼玉縣，在與他同齡的萩野公介的相互切磋競爭中成長起來。雖然萩野亮相奧運的時間比他早，在2012年就參加了倫敦奧運，但他後來居上，早於萩野獲得了世界冠軍，並在2013年世錦賽上奪得400公尺個人混合泳的金牌，又在2015年再次稱霸該項目。
然而，在2016年的里約熱內盧奧運上，有望奪得金牌的他與金牌失之交臂，使他經歷了挫折、留下了遺憾。他與萩野一起參加了400公尺個人混合泳，但比賽結束，萩野拿著金牌站在了領獎臺中央，而獲得銅牌的瀨戶雖然面帶微笑，但內心卻很是沮喪。站在領獎臺上的他早早地就發誓 「一定要在東京奧運上奪取金牌」。
征戰世界賽場，選擇強化訓練措施
從巴西回國後，他立即恢復了訓練。為了打造強悍的身心，他在9月底就離開日本，自費參加了在北京、迪拜和杜哈舉行的世錦賽。在之後的一個多月裡，他不停地游啊遊，並沒有參加10月7日在東京銀座舉行的，專門為里約熱內盧奧運和殘奧會獎牌獲得者舉辦的凱旋遊行。
他帶著滿腔的熱情參加世錦賽，並贏得了多場比賽。當他從一場比賽轉到下一場時，疲勞也達到了頂峰，有時也因此輸掉比賽，但他堅持不懈地鞭策自己說：「如果我因為累了而放棄的話，那和其他運動員就不會有什麼區別了。」
從2017年起，他制定了一個四年計畫，並嚴格按照計畫訓練。他還挑戰自己，在不改變重點參加個人混合泳比賽的同時，努力提高自己擅長的蝶泳技術。
在強化訓練過程中，他堅信「在單項比賽中的磨練是提高自己的一種方式，也能對個人混合泳有所幫助」，並在2017年和2019年的世錦賽上分別獲得了200公尺蝶泳的銅牌和銀牌，進而在2020年1月，創造了1分52秒53的日本新記錄。
他還專注于加強打腿訓練，這一直是他的薄弱環節。他說：「在400公尺個人混合泳的最後一環，也就是自由泳的衝刺時，我需要更強的腿部力量。」他為此持續進行了自行車訓練。為了認清自己腿部力量的不足，甚至還參加了鐵人三項的比賽。
獲得奧運參賽資格後，受到日本泳聯的處分
就這樣瀨戶迎來了第2019年的世錦賽。他在200公尺和400公尺個人混合泳上奪得兩冠後大放異彩，並獲得了東京奧運這兩個項目的參賽資格。此時的他一帆風順，之後需要做的，只剩下面向奧運開幕，進行萬無一失的調整。
然而， 2020年9月，一樁震驚世人的外遇醜聞曝光，不僅令泳迷和奧運粉絲失望，也讓他跌入了穀底。所屬公司與他終止了合同，贊助商也離他而去，日本泳聯則對他做出了禁賽至2020年底的處分。
2020年3月，東京奧運被決定推遲一年舉行，這更使瀨戶的積極性明顯下降，以至於在被禁賽之前，他也無法全身心地投入訓練。雖然他的奧運參賽資格沒有被取消，但實力能否恢復到衝擊金牌的水準，則不得而知。
然而，失去了很多的瀨戶在沮喪失意之時，拯救了他的還是游泳。新年過後的2021年2月，迎來了日本公開賽。這是他禁賽處罰結束後首次參加的賽事，他表情凝重地說：「我為去年自己輕率的行為，給許多人帶來的麻煩感到抱歉，現在還能繼續游泳，讓我心懷感激。」
重出「江湖」的他以4分12秒57的成績贏得了400公尺個人混合泳的冠軍。考慮到這剛剛是2月初，而且是他複出後的首場賽事，可以說這個成績是非常不錯的了。從他的身影裡，可以看出他在被禁賽期間轉戰一個又一個泳池，全身心投入訓練的樣子。
恢復參賽後，瀨戶的成績一步一步提高。4月，日本錦標賽的首戰在東京奧運的舉辦地——東京水上運動中心舉行。瀨戶毫無懸念地贏得了400公尺個人混合泳的冠軍，而且游出了在日本錦標賽上的歷史最佳成績：4分9秒02，比他之前在2019年日本錦標賽上的4分9秒98的最佳成績快了近一秒。
「相較於從年初到2月的日本公開賽這一期間，從日本公開賽到4月的日本錦標賽這段時間，不管是成績的提升幅度，還是在體能和技術方面，我都能感覺到自己的狀態在不斷恢復。」
當「鑽石」再次閃耀
瀨戶逐漸開始表達自己對參加東京奧運的信心，在日本錦標賽結束後，他再次談及了自己的心境：「是游泳讓我能夠表達自己，也是游泳讓我成名。當然，之前發生的醜聞，是我得意忘形而造成的後果。但從某種意義上說，或許也是因為刻苦的游泳訓練我才多少得到了拯救。我想我現在能做的就是在游泳訓練中繼續埋頭努力。」
瀨戶自我分析道：「我覺得我的優勢，在於當我專心致力於一件事的時候，如入無人之境，沒有誰可以阻擋。」
「我只希望集中精力完美地完成我理想中的比賽，如果我做到了這一點，我相信夢寐以求的金牌必會隨之而來。」
瀨戶的父母從小就培養他積極思考，所以給他取名「大也」，寓意是「越打磨才能越閃耀」。東京奧運將會成為讓他的名字再次閃耀的舞臺。
標題圖片：瀨戶在日本游泳錦標賽上獲得男子200公尺個人混合泳冠軍，面露燦爛的笑容，2021年4月8日，東京水上運動中心（AFP/時事）