桃田賢斗：禁賽處分、重傷事故…在坎坷中成長的羽球王者

邁向東京奧運！備戰中的選手們

2016年裡約奧運前夕，桃田賢斗因爆出醜聞痛失奧運參賽機會。好不容易完成自我救贖重返賽場，登上世界羽聯男單排名第一寶座，卻又遭遇了險些致命的交通事故。過去的5年，桃田賢斗歷盡坎坷艱辛，但也實現了成長。如今，他心懷「感恩」之情，向夢寐以求的奧運金牌發起挑戰。

禁賽期間堅持體能訓練 桃田首次入選日本國家隊，是在參加工作的第二年，即2014年。他在同年舉行的湯姆斯杯（世界男子羽毛球團體錦標賽）上，為日本隊奪得首個湯杯冠軍作出了貢獻；在2015年舉行的世界羽聯超級系列賽（僅次於奧運、世錦賽的世界最高級別賽事）上，成為日本首位男單冠軍。其世界最高排名，2015年為第三名，2016年為第二名。2016年4月，就在他瞄準世界排名第一衝刺時，被曝在東京都內參與非法賭博的問題。那時距離裡約奧運開幕僅剩4個月時間。 日本羽毛球協會對桃田賢斗作出了無限期禁止參加正式比賽的處分。曾被寄以奪取奧運獎牌厚望的他，就此失去了參加當年8月舉行的奧運的資格。 2017年5月禁賽處分解除，當時他的世界排名已從曾經的第二位跌落至第282位。但桃田賢斗在禁賽期間通過跑步和負重訓練，練就了比以前更加強壯的身體。 這樣，在原先的強項——細膩的網前技術基礎上又增加了體力耐力優勢，這使他在禁賽處分解除之後，形成了通過長時間拉鋸戰打垮對手的球風。 2018年1月重返日本國家隊，之後相繼與世界排名靠前的國外選手對戰，慢慢找回了比賽感覺，連創佳績。2018年8月，首次奪得世錦賽冠軍，9月首次登上世界排名第一的寶座。 第二年即2019年，在之前練就的防守能力之上，他成功提升了攻擊速度。由於一場比賽所需時間變短，使他能在保存體力的情況下從淘汰賽中勝出，最終成功衛冕世錦賽冠軍。他在該年度奪得的國際大賽冠軍次數達到11次，創下世界羽毛球史新紀錄。這一年，他一共打了73場比賽，取得了67勝6負的成績，勝率超過了九成。

遭遇危及生命的交通事故 但好運並非總能常伴左右。2020年初，他在馬來西亞公開賽奪冠，算是開了個好頭。但就在奪冠的第二天早上，從酒店趕往機場的途中，遭遇了意外事故。桃田賢斗所乘坐的麵包車與前方的卡車追尾，開麵包車的當地司機在事故中喪生。 桃田賢斗自己不僅下巴、眉間、嘴唇有撕裂創傷，全身軟組織也重度瘀傷，一度曾擔心是否還能作為運動員東山再起。好不容易身體恢復了，重新開始輕度訓練，卻又在2月查出右眼眶底部骨折，接著做了手術。期間有段時間還有「看東西重影」等症狀。但在這段時間裡，桃田賢斗一點兒也沒有灰心。 2020年3月，受新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延期一年舉辦。當時，國內外賽事或是延期或是取消。在這種情況下，他抱著「要在東京奧運的舞臺上報答一直以來支持我的人們」的想法，重新調整鍛煉身體，迎來了2021奧運年。

如今終於迎來了東京奧運，桃田賢斗這樣說道：「多虧有那麼多人付出的努力，我才能夠參加奧運比賽。我現在的感受，就是終於我能參加奧運了。畢竟裡約奧運的時候，由於自己的輕率舉動導致無緣參賽。我想回報那些在那種情況下都還支援著我的人們，帶著這種心情去打比賽，心無旁騖地、毫不保留地在比賽中表現自己。」 懷著感恩的心情站上球場，就一定能打好比賽。這就是桃田賢斗現在的信念。

在2020年12月的全日本綜合羽毛球錦標賽男子單打比賽中，桃田賢斗連續3年成功衛冕，奪得了第4個男單冠軍。這是他時隔11個月的復出之戰（時事）