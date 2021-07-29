桃田賢斗：禁賽處分、重傷事故…在坎坷中成長的羽球王者

桃田賢斗：禁賽處分、重傷事故…在坎坷中成長的羽球王者運動 東京2020
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在「第二故鄉」練就的武器
羽毛球運動員桃田賢斗（NTT東日本公司所屬），從2018年9月起，連續3年穩居世界羽聯男單排名第一。如今，他將以堂堂世界第一的身份衝擊奧運，是大家公認最有可能奪金的日本選手。
桃田的特長是細膩的網前技術和超強的體力耐力。當你以為他要以滾網球技術搓球得分時，他卻可能將球高高挑向後場，不給對手扣球的機會。他在比分膠著時的韌性是世界一流的，能夠憑藉出色的體能和耐力咬緊得分，這也是桃田賢斗打球風格。
不僅如此。在賽場，剛剛還撲倒在地的他，下一秒就能立馬站起來，全神貫注地奔跑揮拍逐球。這一身影，不禁讓人聯想起過去五年來他所面對的種種事情——2016年參與非法賭博，2020年遭遇交通事故。在坎坷經歷中練就不屈精神，成長為世界頂尖高手的他，對東京奧運懷有一種特殊的感情。
桃田賢斗1994年出生於香川縣，從小學一年級開始打羽毛球。上中學後，他遠離父母，到福島縣濱通的富岡町寄宿學打羽毛球。他在富岡第一中學、富岡高中受到印尼教練的指導，高三時參加世界羽毛球青年錦標賽男子單打比賽，成為首位獲得該項冠軍的日本選手。
桃田賢斗自豪又深情地回憶自己在「第二故鄉」富岡的往事時說：「印尼教練的訓練方法張弛有度，該玩的時候好好玩，該認真練的時候就認真訓練。我認為，富岡（出身）的選手最能在關鍵時刻集中注意力打比賽。」在訓練中練就的高度精神集中能力也成為他的一大武器。
禁賽期間堅持體能訓練
桃田首次入選日本國家隊，是在參加工作的第二年，即2014年。他在同年舉行的湯姆斯杯（世界男子羽毛球團體錦標賽）上，為日本隊奪得首個湯杯冠軍作出了貢獻；在2015年舉行的世界羽聯超級系列賽（僅次於奧運、世錦賽的世界最高級別賽事）上，成為日本首位男單冠軍。其世界最高排名，2015年為第三名，2016年為第二名。2016年4月，就在他瞄準世界排名第一衝刺時，被曝在東京都內參與非法賭博的問題。那時距離裡約奧運開幕僅剩4個月時間。
日本羽毛球協會對桃田賢斗作出了無限期禁止參加正式比賽的處分。曾被寄以奪取奧運獎牌厚望的他，就此失去了參加當年8月舉行的奧運的資格。
2017年5月禁賽處分解除，當時他的世界排名已從曾經的第二位跌落至第282位。但桃田賢斗在禁賽期間通過跑步和負重訓練，練就了比以前更加強壯的身體。
這樣，在原先的強項——細膩的網前技術基礎上又增加了體力耐力優勢，這使他在禁賽處分解除之後，形成了通過長時間拉鋸戰打垮對手的球風。
2018年1月重返日本國家隊，之後相繼與世界排名靠前的國外選手對戰，慢慢找回了比賽感覺，連創佳績。2018年8月，首次奪得世錦賽冠軍，9月首次登上世界排名第一的寶座。
第二年即2019年，在之前練就的防守能力之上，他成功提升了攻擊速度。由於一場比賽所需時間變短，使他能在保存體力的情況下從淘汰賽中勝出，最終成功衛冕世錦賽冠軍。他在該年度奪得的國際大賽冠軍次數達到11次，創下世界羽毛球史新紀錄。這一年，他一共打了73場比賽，取得了67勝6負的成績，勝率超過了九成。
遭遇危及生命的交通事故
但好運並非總能常伴左右。2020年初，他在馬來西亞公開賽奪冠，算是開了個好頭。但就在奪冠的第二天早上，從酒店趕往機場的途中，遭遇了意外事故。桃田賢斗所乘坐的麵包車與前方的卡車追尾，開麵包車的當地司機在事故中喪生。
桃田賢斗自己不僅下巴、眉間、嘴唇有撕裂創傷，全身軟組織也重度瘀傷，一度曾擔心是否還能作為運動員東山再起。好不容易身體恢復了，重新開始輕度訓練，卻又在2月查出右眼眶底部骨折，接著做了手術。期間有段時間還有「看東西重影」等症狀。但在這段時間裡，桃田賢斗一點兒也沒有灰心。
2020年3月，受新冠肺炎疫情影響，東京奧運確定延期一年舉辦。當時，國內外賽事或是延期或是取消。在這種情況下，他抱著「要在東京奧運的舞臺上報答一直以來支持我的人們」的想法，重新調整鍛煉身體，迎來了2021奧運年。
如今終於迎來了東京奧運，桃田賢斗這樣說道：「多虧有那麼多人付出的努力，我才能夠參加奧運比賽。我現在的感受，就是終於我能參加奧運了。畢竟裡約奧運的時候，由於自己的輕率舉動導致無緣參賽。我想回報那些在那種情況下都還支援著我的人們，帶著這種心情去打比賽，心無旁騖地、毫不保留地在比賽中表現自己。」
懷著感恩的心情站上球場，就一定能打好比賽。這就是桃田賢斗現在的信念。
自信源於感恩
今年6月，在東京奧運日本羽毛球選手悉數出席的記者會上，日本羽毛球國家隊主教練朴柱奉表示，桃田賢斗是裡約奧運後五年來成長進步最大的選手。
樸柱奉20世紀80年代至90年代中期曾作為韓國羽毛球國家隊選手活躍在國際大賽上，2001年入選國際羽聯（現為世界羽聯）名人堂。
「很高興我所尊敬的朴先生給予我的評價。很慶倖自己一直努力挺了過來。」桃田賢斗的臉上露出了笑容。「我覺得自己在精神層面獲得了成長。（2016年）禁賽期間，我認真地面對自己，腳踏實地地訓練。恢復參加比賽後，我也沒有逃避諸多艱辛坎坷，一直刻苦努力到今天。我想我能夠自信地去打奧運比賽。」桃田賢斗現在躊躇滿志，「以2016年之前的那種精神狀態，我還不敢說要在奧運上奪取金牌。但現在，我有信心說出這句話了」。
桃田賢斗與所屬的NTT東日本公司於今年4月簽訂了職業球員合同。以前，他在公司還要參與處理公司的業務，現在則有了可以集中精力打羽毛球的環境。他主動要求在東京奧運比賽中使用的球拍和球鞋上刻上「感謝」兩字。他已經做好了充分的準備。
在東京奧運上報恩，向支持自己的人們表達感謝之意。羽毛球男子單打決賽將於8月2日舉行。桃田從小就憧憬著的奧運大舞臺，終於就要展現在他的眼前了。
標題圖片：桃田賢斗在達成三連冠的全日本綜合羽毛球錦標賽男單決賽上，2020年12月27日，東京町田市綜合體育館（時事）