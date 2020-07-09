大坂直美：表情豐富會說話，深受大家喜愛的前世界女網冠軍——誓奪奧運金牌的選手們（1）

誓奪奧運金牌的日本選手

女子網球選手大坂直美，表情豐富，舉止可愛，也能體諒他人，是一位廣受國民喜歡的運動員。她曾持有日本和美國雙重國籍，但2019年秋天選擇了日本國籍，準備全力衝擊東京奧運會金牌。

大坂直美1997年出生於大坂市，父親是海地裔美國人。3歲時移居美國，2013年成為一名職業球手。在2018年的全美網球公開賽上，她大展威風一躍成為頂尖高手。在決賽中，她擊敗了美國的塞雷納·威廉絲（即「小威廉絲」，曾23次奪得大滿貫女單冠軍），作為日本人（不論男女）首次贏得網球大滿貫單打冠軍的佳績。

比賽過程非常激烈，小威廉絲不斷向裁判表示抗議，接連遭到裁判警告。這位產後剛剛複出的前網球女王對這塊大滿貫賽事的金牌志在必得，觀眾們也一邊倒地給予聲援。20歲的大坂似乎成為了眾矢之的。但是，在氣氛有些尷尬的頒獎儀式上，觀眾們被大坂直美打動了。她謙遜地表態說：「我知道大家都在為小威廉絲加油。變成現在這個結果，實在對不起大家了。」觀眾們對她的噓聲消失了，轉而開始稱讚起這位年輕的勝利者來。

大坂直美的強勁勢頭一直延續。2019年1月舉行的澳洲網球公開賽上，她蟬聯了大滿貫女單冠軍。作為一名亞洲人，首次登頂男女網球單打綜合世界排名之首。之後，由於兩次更換教練，狀態一度有些低迷。但這可以看作是她為了讓自己變得更強而努力的一個過程。



在記者會上，大坂直美總是樂呵呵的（時事）

她極善於表達。媒體都爭相採訪，希望她又爆出什麼金句，粉絲們也期待著她的新語錄。在全美網球公開賽時，她先講了個老笑話「在大阪出生的人名字都叫OSAKA」惹人發笑後，又開心地答道，「我想吃炸豬排、豬排飯、咖哩豬排飯和抹茶冰淇淋」。

去年澳洲公開賽上，她說「我的心理狀態原來是3歲，隨著逐日成長，在決賽後的今天大概是5歲了吧」，發言頗有自己的風格。今年，在澳洲公開賽失利後，她說「我還不具備王者的心態」，很好地表述了自己當前正處於成長過程的狀態。

奧運的網球專案，1988年被重新列入正式比賽專案，距離1924年被取消專案已經過去64年了。因為國際奧會轉變態度，決心積極吸引職業選手參加奧運。日本選手在1920年安特衛普奧運的網球項目上取得過不俗的成績，那時還是業餘選手之間的比賽。熊谷一彌奪得男單銀牌，熊谷一彌和柏尾誠一郎的組合則斬獲了男雙銀牌。網球恢復為奧運會正式比賽項目之後，錦織圭在2016年裡約奧運上奪得男單銅牌。人們期待大坂直美能夠衝擊日本首枚奧運網球金牌。



大坂直美正手擊球（時事）

標題圖片：大坂直美猛力反擊（時事）