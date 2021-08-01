羽毛球女雙組合，永原和可那／松本麻佑：利用身高優勢猛攻，力圖登頂

奮起直追的灰姑娘

永原和可那和松本麻佑都是北海道人，從小就開始練羽毛球。永原今年24歲，松本25歲。但由於永原生日大，兩人是同一年級學生。2014年高中畢業後，兩人入職秋田縣北都銀行。在那裡，她們成了隊友。

進入公司後，她們開始搭檔女雙組合，通過參加比賽，成績穩步提高。2017年在全日本羽毛球綜合錦標賽上獲得第3名，次年入選日本國家隊。雖然已經成為國家隊頂級球員，但還有里約奧運金牌得主高橋禮華／松友美佐紀等高手居於她們之上，只能奮起直追。

「灰姑娘」的故事就此開始。

2018年的羽毛球世錦賽，永原和可那和松本麻佑原本沒有參賽資格，但因為出現其他國家女雙選手棄賽的情況，她們順次獲得參賽資格，作為日本參賽的第4對雙打選手出戰。首次征戰世錦賽，她們經過兩輪比賽反敗為勝，並在第3輪比賽中以2：0的比分，乾脆俐落地戰勝了隊友高橋／松友組合。

最大的競爭對手是隊友

她們的勢頭勇不可擋，先後在八強賽和半決賽中勝出，決賽中與她們對陣的是福島由紀／廣田彩花組合。福島由紀／廣田彩花這對組合是上屆世錦賽的銀牌得主，而且永原／松本與她們此前交手6次，無一勝績。但她們毫不畏懼，最終以2：1的比分奪冠。這是日本隊在羽毛球世錦賽女雙項目上時隔41年再次獲得金牌。

她們的奪冠之路並未就此止步。

次年的世錦賽上，她們蟬聯冠軍，2021年3月的全英羽毛球公開賽上也順利奪冠。她們在這些傳統悠久、世界頂級選手們都很看重的大賽中獲勝，價值和意義都舉足輕重。