羽毛球女雙組合，永原和可那／松本麻佑：利用身高優勢猛攻，力圖登頂

羽毛球女雙組合，永原和可那／松本麻佑：利用身高優勢猛攻，力圖登頂運動 東京2020
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奮起直追的灰姑娘
永原和可那和松本麻佑都是北海道人，從小就開始練羽毛球。永原今年24歲，松本25歲。但由於永原生日大，兩人是同一年級學生。2014年高中畢業後，兩人入職秋田縣北都銀行。在那裡，她們成了隊友。
進入公司後，她們開始搭檔女雙組合，通過參加比賽，成績穩步提高。2017年在全日本羽毛球綜合錦標賽上獲得第3名，次年入選日本國家隊。雖然已經成為國家隊頂級球員，但還有里約奧運金牌得主高橋禮華／松友美佐紀等高手居於她們之上，只能奮起直追。
「灰姑娘」的故事就此開始。
2018年的羽毛球世錦賽，永原和可那和松本麻佑原本沒有參賽資格，但因為出現其他國家女雙選手棄賽的情況，她們順次獲得參賽資格，作為日本參賽的第4對雙打選手出戰。首次征戰世錦賽，她們經過兩輪比賽反敗為勝，並在第3輪比賽中以2：0的比分，乾脆俐落地戰勝了隊友高橋／松友組合。
最大的競爭對手是隊友
她們的勢頭勇不可擋，先後在八強賽和半決賽中勝出，決賽中與她們對陣的是福島由紀／廣田彩花組合。福島由紀／廣田彩花這對組合是上屆世錦賽的銀牌得主，而且永原／松本與她們此前交手6次，無一勝績。但她們毫不畏懼，最終以2：1的比分奪冠。這是日本隊在羽毛球世錦賽女雙項目上時隔41年再次獲得金牌。
她們的奪冠之路並未就此止步。
次年的世錦賽上，她們蟬聯冠軍，2021年3月的全英羽毛球公開賽上也順利奪冠。她們在這些傳統悠久、世界頂級選手們都很看重的大賽中獲勝，價值和意義都舉足輕重。
世界級潛力終於開花結果
如今，她們已是無可撼動的世界頂級女雙組合。回顧兩人飛躍進步的表現，會發現這一切絕非偶然。
之所以讓永原和松本組合打女雙，是由於當時的教練敏銳地感受到了她倆「身高」的潛在優勢。永原身高170公分，松本身高177公分。如果將她倆組合雙打，就將產生一個日本女子羽毛球界從未出現過的高大型組合。而這有可能帶來機會。
他的判斷沒錯。後來她倆憑藉身高優勢形成扣殺進攻風格，並以此為武器活躍在世界羽壇上，就證明了這一點。
組隊之後，除了身體優勢之外，她們也發現其他積極因素起著作用。永原小心謹慎一些，松本則更果斷。這種互補性格在比賽中產生加乘效應，成為這一組合的制勝法寶。
東京奧運上，她們要面對很多強大的對手，比如中國隊和韓國隊，但最強大的對手莫過於隊友福島／廣田組合。儘管如此，她們仍將懷著在奧運上奪金的夢想踏上賽場。
標題圖片：2021年3月21日，在英國伯明罕舉行的全英羽毛球公開賽上，她們擊敗福島／廣田組合奪冠（時事）