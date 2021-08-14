阿部詩：與哥哥阿部一二三同日奪冠

邁向東京奧運！備戰中的選手們

柔道是發祥於日本的體育項目，日本人對於在柔道賽事上奪冠總是抱有期待。有這麼一位年輕的柔道運動員，常年保持著壓倒性勝率，人們認為冠軍非她莫屬。她就是柔道女子52公斤級的阿部詩（日本體育大學）。7月25日，21歲的她，與哥哥、男子66公斤級選手阿部一二三，一起登上奧運柔道賽場，並成為歷史上第一對在同一個奧運競技項目上同日奪冠的兄妹。

16歲稱霸世界

阿部詩出生於日本兵庫縣神戶市，受到哥哥阿部一二三的影響，從幼稚園就開始了柔道練習。

上小學的時候，阿部詩就發揮天賦，參加了全國性柔道大賽，但並沒有留下特別亮眼的成績。進入中學後，她全身心地投入到曾經厭煩的訓練之中，並有幸遇到了可以稱之為恩師的教練，在全國中學生柔道大賽中獲得冠軍，飛速地成長起來。此後更是勢不可擋。高一時，她在國際柔聯世界柔道巡迴賽杜塞爾多夫大獎賽上奪冠，成為該巡迴賽史上最年輕的冠軍。2018年，她以一名高三學生的身份參加世界柔道錦標賽，獲得了冠軍，並且在第二年成功衛冕，毫無爭議地成為柔道界的女王。

外國選手更容易投摔

特別令人關注的是，她在面對外國選手時的強大實力。從中學時期首次在國際大賽上與外國選手交手算起，到東京奧運召開之前，她對外國選手的總戰績為59勝1負。阿部詩在各種大賽上的奪冠次數，毫無疑問地成為她被視為奪冠大熱門的最有力依據。「與其說外國選手更容易被我投摔，不如說是更容易對付吧。」阿部淡淡地說道。

阿部詩之所以強大，是因為她的投技極其高效。而且，只要抓住了對方的柔道服，就不會輕易鬆開。這些突出特點讓她多次「一本」獲勝，這也是她柔道的魅力之所在。

慣於主動出擊是她柔道的風格，阿部詩的言語中也充滿積極主動、不服輸的勁頭。比如，高二時參加東京大滿貫賽事奪冠後，她說：「我讓對手知道了這一級別是我阿部詩的。」「我要把阿部詩時代保持到東京奧運。」

那之後三年半多的歷程也證明了此非虛言。今年她在兩場國際大賽中均獲得冠軍，再次展現出了強大實力。

目標是「組建幸福的家庭」

對於翹首以盼的東京奧運，她的目標是和從小就很尊敬的哥哥一起奪冠。「我要實現和哥哥一起奪冠的目標。」

從年齡上看，阿部詩很有可能在今後的奧運上蟬聯冠軍。所以，在各種媒體的採訪中，她都會被人問到「將來的目標」。大家期待的回答大概是「我要蟬聯冠軍」吧。不過，阿部詩的回答卻出乎意料之外。

「我要組建一個幸福的家庭。」阿部詩是帶著靦腆的笑容說出這番話的，和在柔道賽場上的表現完全不一樣。這位柔道頂尖高手展露出來的真性情，也是她吸粉無數的原因。

標題圖片：阿部詩在2019年世界柔道錦標賽上實現兩連冠。2019年8月26日，她在東京的日本武道館舉行的半決賽中，擊敗了裡約奧運金牌得主凱爾門迪（左）（時事）