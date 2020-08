用發酵食品提高人體免疫：改善腸道環境從一碗味噌湯起

微生物的威力

吉田非常看重微生物的威力,他利用發酵菌提高土壤肥力,嘗試不施農藥來種植蔬菜。利用微生物的作用讓廚餘的垃圾和雜草發酵,生產出的堆肥可以讓土壤肥沃,種植出的蔬菜,不僅富含具有防癌抗衰老功效的植化素,而且經得起病蟲害的考驗。吉田說:「我認為發酵菌在人體內也會產生同樣的作用。」 因此,他嘗試在保育園改善伙食,結果,不到4週時間,孩子們的身體狀況便發生了明顯的變化。



吉田俊道(攝影:長崎新聞社尋木章弘)

身為長崎縣農業改良普及專員,吉田與農業生產結下了不解之緣,他還是「菌寶寶農場」的總經理。1996年從縣政府退休後,為了拓展活動範圍,於1999創辦了非營利組織「大地與生命協會」。

他每年應邀在全國各地做100多場演講,推廣「廚餘垃圾再利用與飲食方式」專案,目的在於增加兒童體內的菌群,由「菌寶寶」改善身體健康。在福岡縣久留米市,半數以上的保育園聽過吉田的演講後,幾乎每年都種植蔬菜並用於孩子們的配餐。

每日一餐,有機食物為孩子們帶來的變化……

吉田通過有機農業告訴孩子們,細菌是自然界的一部分,作用於方方面面。紀實電影《我要開吃啦——製作味噌的孩子們》(2016年上映,導演:Oota Vin)的續篇、由同一導演執導的作品《我要開吃啦——這裡是發酵樂園》(2020年1月上映)中介紹了吉田開展的活動,通過攝入有機蔬菜、小魚和味噌烹製的飲食來調整腸道內環境,使孩子們的體質得到了改善。

長崎縣佐世保市的私立媽咪保育園用於配餐食材的蔬菜中,有一半用的是和保育園小朋友一起通過廚餘垃圾再利用種植的無農藥蔬菜。堆肥是用配餐或小朋友家裡的廚餘垃圾發酵製成的。配餐中還提供和孩子們一起製作的味噌、鹹菜、梅干及米糠醃菜等發酵食品。2006年開始提供改進後的配餐並帶領孩子到野外玩耍,當時年人均病假天數平均為5.4天,兩年後減至0.6天。

在香川縣三豐市立仁尾小學,老師們聽了吉田的演講後,從2012年4月起改進了配餐。每週5天中有3天,用小雜魚乾、海帶和飛魚打成混合粉末,代替調味品,在每名學生的配餐中加入0.5克,並要求學生好好咀嚼。當年330名兒童中體溫在35度以下的有30%,轉年則減少到5%以下。而體溫在36.5度以上的兒童原本不足30%,兩年間增加到80%以上。體溫上升的結果是請病假人的減少,2012年一年間共有764人次,2013年為172人次,2014年則驟降至66人次。

吉田介紹說:「僅嘗試了4周時間,就發生了變化。」《我要開吃啦》這部電影中有這樣一句臺詞說,飲食塑人,吃進去的東西都會反映在我們的身體上(You are what you eat)。改善飲食方式,排便會變得通暢,不再過臭,指甲和頭髮的質地也會發生改變。不少家長和老師都反映說,孩子們的體溫上升,體質變好了,注意力集中,情緒也變得穩定,因而不再吵架,煩人的孩子也減少了。