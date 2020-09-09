發酵食品的神力，為人增添生命的活力

人們對發酵食品的需求急劇增加。發酵食品為何如此備受關注呢？

美味可口，提高免疫力

原因有以下幾點。第一，國民健康意識的提高。人們從前就隱約感覺到發酵食品對健康有益，於是都想吃吃看效果如何。第二，發酵食品是地道的純天然食品，不含添加劑，僅通過微生物發酵將原料在自然的狀態下製成食品，與其他食品相比，價值完全不同。第三，人們從發酵食品純天然的美味和獨特的氣味中感受到其神秘性，其純正的滋味一經品嘗則欲罷不能。大家應該都知道，發酵食品作為傳統食品自古以來就為人們所食用，是一種口碑良好的嗜好性食品。

發酵食品果真對人體有保健功效嗎？的確如此。用穀物、乳製品、蔬菜和魚類發酵製成的發酵食品含有驚人的營養成分，如各種維生素、必需氨基酸及具有健康功效的肽。這些有益物質是在發酵的過程中通過微生物的代謝作用生成的。微生物在發酵中經生物合成並積存在發酵食品中的主要物質包括：使高血壓恢復正常的功能性物質，抑制癌細胞產生的抗氧化物質，減少中性脂肪及溶解血栓的物質，抗輻射物質，增強肝臟功能的物質，等等。

最近的研究表明，發酵食品具有啟動免疫力的作用。我們的身體健康靠正常細胞來維持，如果發生突變，正常細胞則會癌變，人體將面臨健康危機。而在自然變異的情況下，正常細胞會變成免疫細胞，這是十分可喜的一件事。所謂免疫，即「免除疾病（瘟疫）」，體內有大量免疫細胞的人，免疫細胞會阻止病毒入侵，體內如產生癌細胞，免疫細胞也能對其起到抑制作用。

免疫細胞幾乎都是在大腸內形成的。攝入體內的發酵食品經過大腸時，其中富含的微生物菌體刺激大腸，將正常細胞轉化為免疫細胞。

發酵食品具有上述多種保健功能，因此可謂神秘食品。下面介紹日本具有代表性的發酵食品——納豆、味噌、米醋、泡菜、發酵壽司等所具有的已被證實的健康功效。

納豆





納豆是將煮熟的大豆經納豆菌發酵製成的一種食品，與煮熟的大豆相比，通過納豆菌的繁殖，納豆的維生素B2增加了10倍。

維生素B2具有促進身體發育、啟動體內各種代謝活動的作用。

納豆中富含的維生素B1可預防腳氣病，並防止肢體麻木、肌肉疼痛、心臟肥大、食欲減退及神經症等病症。

維生素B6可預防皮炎，有利於體內氨基酸的代謝和身體發育。

煙酸對身體有著重要作用，它又稱抗賴皮病因子，對以皮膚病、消化器官病、精神障礙為主要症狀的疾病皆有療效。

最近的研究表明，納豆菌具有多種保健功效。除了起到預防腸道內有害菌繁殖的作用外，還發現其中含有兩種重要的酶。

一是納豆激酶，可溶解形成血栓的主要成分——血纖維蛋白（纖維素）。這種酶已被開發應用於血栓溶解劑，並經證實可通過口服在腸道內被血管吸收，具有溶解血栓的作用，已作為口服纖維素溶解療法的藥物投入臨床治療中。

另一種是抑制血管緊張素轉化酶活性的酶。這是一種抑制血壓升高的酶，作為具有降壓作用的酶而受到關注，同時還具有啟動免疫系統的功效。

納豆的營養價值以富含蛋白質取勝。蛋白質占17%，與牛肉中18～19%的蛋白質含量幾乎相同。游離氨基酸（幾乎都屬於人體必需氨基酸）的含量比發酵前的大豆增加了無數倍，營養價值極高。鮮味的來源為谷氨酸，納豆中也含有1%以上。此外諸如鈣、磷、鉀等無機質（礦物質）的含量也很豐富。



