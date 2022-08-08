會「思考」的腸和腦：神奇的腦腸互動機制

大腦和腸道的密切關係

「腹黒い」（黑心腸）、「腹の虫が治まらない」（怒不可遏）、「腑に落ちる」（理解、領會）、「断腸の思い」（斷腸之情、悲痛至極）......日語裡有很多慣用語都和內臟相關，「生氣、憤怒」也可以用消化器官的症狀「むかつく」（噁心、反胃）來表達。英語裡也有「gut feeling」（腸道的感覺→直覺）、「butterflies in your stomach」（胃裡的蝴蝶→惴惴不安）等說法，這種表達方式似乎並不是日語獨有的。

「在很長時間內，人們一直認為大腦是深不可測的高級器官，而腸道只不過是消化系統末端的臟器之一，是為消化和排泄而存在的低級器官。但是現在我們認識到，大腦與消化道、腸道之間有著密切的聯繫，無論聯繫過度還是缺乏，都會引發各種疾病。」東北大學心療內科的福土教授這樣說。

大腦和腸道相互交換資訊的現象叫做「腦腸互動」，據福土教授介紹，近年來研究發現，腸道並不是只執行大腦發出的指令，它是一個自行做出判斷並付諸行動的臟器。腸道的狀態傳遞給大腦，腦腸互動過度或缺乏，都會引發喜怒哀樂和好惡傾向等心理狀態的變化。正因如此，福土教授才強調「有必要重新審視消化道、腸道和大腦的關係」。



東北大學心療內科主任福土審教授

大腸激躁症的病因在於大腦和腸道的關係

大腦通過植物神經系統（交感神經系統和副交感神經系統）、腸神經系統（消化道神經網路）、激素物質等對腸道產生影響。這些神經裡，有一種是直接連接大腦和腸道的迷走神經，屬於副交感神經系統。迷走神經有九成作用是自下而上將腸胃的訊號傳遞給大腦。

腦腸互動機制受損後容易誘發一種疾病，即大腸激躁症（IBS）。臨床診斷不出消化道功能異常，這種疾病是在社會壓力的影響下發病甚至惡化的。當人感覺到精神緊張或壓力過大時，會出現腹痛症狀，或是便秘、腹瀉和腹痛的症狀反覆出現，嚴重降低生活品質。

「IBS雖然有腸道症狀，卻是典型的與精神壓力相關的疾病。這種疾病在已開發國家很常見，日本大約10個人裡就有1個受這種疾病的折磨。」

福土教授團隊對①IBS患者②有症狀卻沒意識到自己生病的人③健康者這3類對象進行調查，發現與健康者相比，有症狀的人和IBS患者更容易患憂鬱症和焦慮症。IBS患者即使失敗了，也傾向於因循守舊、抱殘守缺。而且其中很多人還患有述情障礙，與自閉症患者的性格有共同之處，他們因為無法用語言準確表述自己的情緒，所以也很難理解他人的情緒，容易感到精神壓力。