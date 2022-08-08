會「思考」的腸和腦：神奇的腦腸互動機制

會「思考」的腸和腦：神奇的腦腸互動機制醫療健康 科學 自然環境
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
大腦和腸道的密切關係
「腹黒い」（黑心腸）、「腹の虫が治まらない」（怒不可遏）、「腑に落ちる」（理解、領會）、「断腸の思い」（斷腸之情、悲痛至極）......日語裡有很多慣用語都和內臟相關，「生氣、憤怒」也可以用消化器官的症狀「むかつく」（噁心、反胃）來表達。英語裡也有「gut feeling」（腸道的感覺→直覺）、「butterflies in your stomach」（胃裡的蝴蝶→惴惴不安）等說法，這種表達方式似乎並不是日語獨有的。
「在很長時間內，人們一直認為大腦是深不可測的高級器官，而腸道只不過是消化系統末端的臟器之一，是為消化和排泄而存在的低級器官。但是現在我們認識到，大腦與消化道、腸道之間有著密切的聯繫，無論聯繫過度還是缺乏，都會引發各種疾病。」東北大學心療內科的福土教授這樣說。
大腦和腸道相互交換資訊的現象叫做「腦腸互動」，據福土教授介紹，近年來研究發現，腸道並不是只執行大腦發出的指令，它是一個自行做出判斷並付諸行動的臟器。腸道的狀態傳遞給大腦，腦腸互動過度或缺乏，都會引發喜怒哀樂和好惡傾向等心理狀態的變化。正因如此，福土教授才強調「有必要重新審視消化道、腸道和大腦的關係」。
大腸激躁症的病因在於大腦和腸道的關係
大腦通過植物神經系統（交感神經系統和副交感神經系統）、腸神經系統（消化道神經網路）、激素物質等對腸道產生影響。這些神經裡，有一種是直接連接大腦和腸道的迷走神經，屬於副交感神經系統。迷走神經有九成作用是自下而上將腸胃的訊號傳遞給大腦。
腦腸互動機制受損後容易誘發一種疾病，即大腸激躁症（IBS）。臨床診斷不出消化道功能異常，這種疾病是在社會壓力的影響下發病甚至惡化的。當人感覺到精神緊張或壓力過大時，會出現腹痛症狀，或是便秘、腹瀉和腹痛的症狀反覆出現，嚴重降低生活品質。
「IBS雖然有腸道症狀，卻是典型的與精神壓力相關的疾病。這種疾病在已開發國家很常見，日本大約10個人裡就有1個受這種疾病的折磨。」
福土教授團隊對①IBS患者②有症狀卻沒意識到自己生病的人③健康者這3類對象進行調查，發現與健康者相比，有症狀的人和IBS患者更容易患憂鬱症和焦慮症。IBS患者即使失敗了，也傾向於因循守舊、抱殘守缺。而且其中很多人還患有述情障礙，與自閉症患者的性格有共同之處，他們因為無法用語言準確表述自己的情緒，所以也很難理解他人的情緒，容易感到精神壓力。
在腹中共生的微生物
在壓力適應度和腸道細菌之間的關係方面，我們知道了消化道的訊號傳遞到大腦後，會引起各種變化。
最新研究表明，腸道通過跟寄生其中的微生物發生相互作用，影響到人們的喜怒哀樂、對疼痛的反應，以及社會性行為。甚至已經證實，這是人們在決定「吃什麼」「跟什麼樣的人交往」時的一個重要因素。因此腦腸互動也可以稱之為「腦—腸—腸道細菌互動」。
以往難以實現的微生物DNA分析，在進入2000年後可快速完成，且成本降低，人類與哪些微生物共生逐漸變得清晰起來。
成年人的體內大概有逾100兆個微生物長期共生。其中九成寄生於腸道黏膜和細胞上，叫作「腸道細菌」。胎兒在通過產道的過程中或通過母乳等途徑，從母親那裡繼承了腸道細菌，這些細菌隨著身體的生長發育一點點增加，大概到3歲時，其種類基本固定下來。據說，成年人的腸道細菌有約1000種，數量達到100兆以上。
腸道細菌以人類食物中的營養元素為食不斷增殖，將之代謝後，在腸道內生成各種物質。其中尤為重要的一種便是神經遞質血清素。90%的血清素都在腸道內，大腦裡只有2%。腸道會產生一種形成血清素必須的氨基酸，即色氨酸。色氨酸經轉化後形成大腦血清素。當大腦血清素不足時，就可能使憂鬱症加重，或使病程變長。而且現在已經明確，增加腸道內益生菌後，有「幸福激素」之稱的大腦催產素的分泌量會增加。
腸道才是第一大腦
「即便從大腦中樞中分離出來，腸道也會對刺激自動做出合理反應。即使沒有大腦發出的指令，消化系統也會自行運轉。腸道內專屬的神經網路非常發達，能夠處理感知到的各種資訊並傳遞給大腦。」
「40億年前生物誕生之初，最早出現的就是腸。」福土教授舉例解釋說，相當於生物原型的腔腸動物水螅是口兼肛門的結構，主體就是腸道。在進化的過程中，腸道周圍開始被神經細胞包裹，最終出現了脊髓，其頂端不斷膨脹，最終形成大腦。
美國哥倫比亞大學教授麥可克遜（Michael D. Gershon）將腸道稱為「第二大腦」，而福土教授則指出：「如果從進化過程來考慮，腸應該是第一大腦。」他認為，進一步探明腦腸互動機制，或許能夠幫助我們從腸道這個新的角度去理解人腦。
精神壓力造成的心身失調，與腦腸互動以及腸道微生物紊亂有關係。福土教授認為，腦的形態發生變化或是腦內發生炎症，有可能是腸道細菌紊亂引發的。患上IBS後，生活品質下降，日常生活也會出現障礙。不僅如此，而且現在還證實，帕金森病、認知症、哮喘、過敏，甚至憂鬱症、焦慮症、自閉症等疾病都與腸道細菌相關。
保護腸道，健康快樂
那麼，我們怎樣才能形成健康的腦—腸—腸道細菌互動機制呢？
福土教授認為，想要保持腸道細菌的均衡狀態，應當注意儘量食用應季蔬菜水果等不需加工的原料食品、膳食纖維豐富且含合成添加劑少的食品，以及發酵食品等。改變飲食習慣也能預防疾病，也有實例表明可改善身體或生活狀態。
福土教授還指出，為了避免腸道細菌失衡，抗生素等藥物應在真正必要時合理服用，這一點很重要。
吃早飯也非常重要。福土教授強調：「很多小孩害怕在學校裡有便意，就不吃早飯。教育前線的意識改革很必要，需要讓孩子們改變以在學校排泄為恥為惡的想法。」
要注意保持均衡的生活方式，如充足的睡眠和休養、適度的運動等。最重要的是，每天生活中的精神壓力不要獨自承受，最好是跟周圍的親朋好友聊一聊。
IBS在以前很難得到周圍人的理解，大家也不知道可以採取什麼有科學依據的治療方案。但是現在治療方法已有新的突破，心理療法也取得了很大進展，如認知行為療法已被證實對各種心理疾病均有療效。為此，福土教授建議：「希望患者能夠去醫療機構諮詢一下，接受有確鑿科學依據的高水準治療。」
標題圖片：PIXTA
參考文獻
- 《內臟感覺——腦與腸的神奇關係》（NHK Books）福土審著
- 《腦與腸：體內的對話如何左右你的心情、選擇和健康》Emeran Mayer著
- 《你體內九成是細菌——微生物生態系統開始崩潰》Alanna Collen著