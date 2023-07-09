Netflix《核災日月 / THE DAYS》：震撼世界的緊迫7天

Netflix《核災日月 / THE DAYS》：震撼世界的緊迫7天影訊 社會 防災 自然環境
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讓人想起「那一天」的恐懼
在此事先聲明。倘若想起那恐怖又不安的日子，會讓您倍感煎熬，那就沒有必要勉強自己觀賞。保持心靈平靜是很重要的事。
但對於想了解那件事故的人而言，本作會是得知事故部分事實的線索。這段緊迫的日子，由資深演員演出，很有觀賞的價值。
故事以三個視角組成――發電廠這個意外現場、電力公司，還有政府。飾演中心人物，也就是發電廠廠長――吉田昌郎的人，是前陣子在坎城影展獲得最佳男主角的役所廣司。另外還集結許多實力派演員，例如竹野內豐、音尾琢真、小林薰飾演發電廠員工，小日向文世飾演總理大臣，光石研飾演電力公司副社長。值得關注的還有拍攝恐怖電影《七夜怪談》的中田秀夫也加入導演團隊。
本作的步調很慢。所有的電力因為海嘯而癱瘓，情況不明朗的狀態持續很久。劇組細緻地呈現其中混沌的狀況，步調時而沉重，時而緩慢，前進速度並不快。至第3集只過了一天，簡直度日如年。到了第4集，事態之嚴重才逐漸明朗。接著是一群人把另一群人送去赴死工程的故事。
另一方面，理應決定行事方針的電力公司高層，卻把問題全部推給現場人員，甚至對吉田說：「不准去妨礙現場的人。」政府無法透過電力公司獲得正確的情報，在本作中，始終處在歇斯底里的狀態，總理也不避諱表現出自己心中的煩躁不安。
後來狀況持續惡化。氫氣爆炸的影片，讓當時在日本的人――尤其是身處東日本的所有人，想起對於放射能所感受到的「肉眼看不見的威脅所帶來的恐懼」。
接著劇中描述每個人「當時採取了什麼行動」，例如自衛隊出動、由名為「長頸鹿」的巨大混凝土泵浦車灌水，以及與美國談判……但到底過了幾天、分不清是白天或晚上、直到最後，時間的流逝感始終模糊不清。
到頭來，無人知曉究竟哪個對策產生了效果，卻幸運避免事態陷入連首都圈都必須避難的情況。最後他們表明，事態不知何時才能解決，這條荊棘之路會持續下去。故事便到此結束。
吉田廠長的醒目存在感
劇中只有主角，也就是發電廠廠長吉田是真名。其他諸如電力公司的名字、政治家的名字都經過替換。劇組的用意何在？
劇組是想避免本作成為英雄譚或一樁美談，但就結果而言，這是一部「東電（在劇中是東央電力公司）物語」，因為政府和東電總公司在劇中的呈現方式，使得吉田廠長格外醒目，同時發電廠內人物的描寫，也變得更為激動。
住在核電廠附近的居民，還有當地消防單位，都未在劇中登場。唯一登場的周邊人物，也就只有後來下落不明的年輕員工的家人（遠藤憲一、石田百合子等）。這名員工在地震發生後，立刻前去查看有無異狀，結果遇上了海嘯。所以嚴格來說，並非被核電廠事故波及。許多人因海嘯犧牲，但劇中並未提及，只聚焦在無名員工的下落。這更給了觀眾「東電物語」的印象。
不希望發生的事，就不去思考嗎？
電力公司缺乏事先模擬並防備重大事故引發最糟情況的流程。補給人才、資材的概念也非常貧乏。東電總公司為什麼不派遣人員前往現場？現場人員的努力確實值得讚賞，但這個組織的缺陷卻一目了然。這是不是代表他們的心態是「不希望發生的事，就不要去想它」呢？故事雖然留下疑問，但針對這個面向的刻劃可算成功。
筆者無法否定，生活在一個有許多天然災害的國家，會讓人的心態傾向「過去的事就忘了吧」、「一切都是自然現象，死心吧」。但放棄人力可以改變的事物，卻是一種愚昧。
主視覺圖上的「這是天災嗎？還是人禍？」標語，其答案已經呼之欲出。
最後，筆者想舉出幾個令人印象深刻的場景。
當從頭到尾不斷破口大罵的總理大臣造訪福島，與吉田見面時的表情，還有以最高負責人的身分，派遣自衛隊出任務時的表情，都相當令人難忘。另外，母親祈禱下落不明的兒子平安無事，默默折著千羽鶴的模樣，以及當她看到網路上充滿中傷兒子「（從核電廠事故）落跑」的言論，喃喃說著「有逃掉就好」，這樣令人揪心的父母心，實在令人動容。
本作純屬虛構。雖然標榜「參考事實」，卻不完全是事實。觀眾必須謹記這件事，而且不能忘記，這個故事只是核電廠事故的一部分，更多的是沒有被描寫的人，同時，這件事也尚未完全平息。
標題圖片：Netflix《核災日月 / THE DAYS》
《核災日月 / THE DAYS》於2023年6月1日，在Netflix全球獨家上架。
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