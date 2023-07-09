Netflix《核災日月 / THE DAYS》：震撼世界的緊迫7天

讓人想起「那一天」的恐懼

在此事先聲明。倘若想起那恐怖又不安的日子，會讓您倍感煎熬，那就沒有必要勉強自己觀賞。保持心靈平靜是很重要的事。

但對於想了解那件事故的人而言，本作會是得知事故部分事實的線索。這段緊迫的日子，由資深演員演出，很有觀賞的價值。

故事以三個視角組成――發電廠這個意外現場、電力公司，還有政府。飾演中心人物，也就是發電廠廠長――吉田昌郎的人，是前陣子在坎城影展獲得最佳男主角的役所廣司。另外還集結許多實力派演員，例如竹野內豐、音尾琢真、小林薰飾演發電廠員工，小日向文世飾演總理大臣，光石研飾演電力公司副社長。值得關注的還有拍攝恐怖電影《七夜怪談》的中田秀夫也加入導演團隊。

本作的步調很慢。所有的電力因為海嘯而癱瘓，情況不明朗的狀態持續很久。劇組細緻地呈現其中混沌的狀況，步調時而沉重，時而緩慢，前進速度並不快。至第3集只過了一天，簡直度日如年。到了第4集，事態之嚴重才逐漸明朗。接著是一群人把另一群人送去赴死工程的故事。



Netflix《核災日月 / THE DAYS》

另一方面，理應決定行事方針的電力公司高層，卻把問題全部推給現場人員，甚至對吉田說：「不准去妨礙現場的人。」政府無法透過電力公司獲得正確的情報，在本作中，始終處在歇斯底里的狀態，總理也不避諱表現出自己心中的煩躁不安。

後來狀況持續惡化。氫氣爆炸的影片，讓當時在日本的人――尤其是身處東日本的所有人，想起對於放射能所感受到的「肉眼看不見的威脅所帶來的恐懼」。

接著劇中描述每個人「當時採取了什麼行動」，例如自衛隊出動、由名為「長頸鹿」的巨大混凝土泵浦車灌水，以及與美國談判……但到底過了幾天、分不清是白天或晚上、直到最後，時間的流逝感始終模糊不清。

到頭來，無人知曉究竟哪個對策產生了效果，卻幸運避免事態陷入連首都圈都必須避難的情況。最後他們表明，事態不知何時才能解決，這條荊棘之路會持續下去。故事便到此結束。